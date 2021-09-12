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В Кремле раскрыли подробности визита Путина в Белоруссию
В Кремле раскрыли подробности визита Путина в Белоруссию - РИА Новости, 12.09.2021
В Кремле раскрыли подробности визита Путина в Белоруссию
Президент РФ Владимир Путин планирует в октябре посетить Белоруссию для участия в саммите СНГ, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий... РИА Новости, 12.09.2021
2021-09-12T16:38
2021-09-12T16:38
2021-09-12T16:38
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владимир путин
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин планирует в октябре посетить Белоруссию для участия в саммите СНГ, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что они с Путиным согласовали его визит в Минск в октябре на саммит СНГ."Да. Такие планы есть", - сказал Песков.Президент России планирует посетить Минск ещё и в ноябре, чтобы поучаствовать в высшем государственном совете союзного государства, где будут рассматриваться вопросы интеграции России и Белоруссии.
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в мире, белоруссия, владимир путин, дмитрий песков, александр лукашенко, россия
В Кремле раскрыли подробности визита Путина в Белоруссию
Песков: Путин планирует в октябре посетить Белоруссию для участия в саммите СНГ