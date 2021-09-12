https://ria.ru/20210912/putin-1749754174.html

В Кремле раскрыли подробности визита Путина в Белоруссию

В Кремле раскрыли подробности визита Путина в Белоруссию - РИА Новости, 12.09.2021

В Кремле раскрыли подробности визита Путина в Белоруссию

Президент РФ Владимир Путин планирует в октябре посетить Белоруссию для участия в саммите СНГ, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий... РИА Новости, 12.09.2021

2021-09-12T16:38

2021-09-12T16:38

2021-09-12T16:38

в мире

белоруссия

владимир путин

дмитрий песков

александр лукашенко

россия

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин планирует в октябре посетить Белоруссию для участия в саммите СНГ, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что они с Путиным согласовали его визит в Минск в октябре на саммит СНГ."Да. Такие планы есть", - сказал Песков.Президент России планирует посетить Минск ещё и в ноябре, чтобы поучаствовать в высшем государственном совете союзного государства, где будут рассматриваться вопросы интеграции России и Белоруссии.

https://ria.ru/20210912/vooruzheniya-1749740955.html

белоруссия

россия

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2021

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в мире, белоруссия, владимир путин, дмитрий песков, александр лукашенко, россия