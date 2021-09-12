https://ria.ru/20210912/putin-1749742086.html

Путин посетит Белоруссию в октябре, сообщил Лукашенко

Путин посетит Белоруссию в октябре, сообщил Лукашенко - РИА Новости, 12.09.2021

Путин посетит Белоруссию в октябре, сообщил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что они с российским коллегой Владимиром Путиным согласовали его визит в Минск в октябре на саммит СНГ. РИА Новости, 12.09.2021

2021-09-12T13:55

2021-09-12T13:55

2021-09-12T15:44

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ПОЛИГОН ОБУЗ-ЛЕСНОВСКИЙ (Белоруссия), 12 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что они с российским коллегой Владимиром Путиным согласовали его визит в Минск в октябре на саммит СНГ."Мы, чтобы не перегружаться по принятию решений (на переговорах в Москве - ред.), (договорились, что) перед Высшим госсоветом он (Путин) прилетит к нам в Минск, где-то 15 октября будет у нас саммит СНГ..., и мы обсудим конкретику", - сказал Лукашенко журналистам.Президент республики также рассказал, о чем шла речь на второй части встречи с Путиным в Москве 9 сентября. "Чтобы не задерживать журналистов, мы обсудили главные вопросы - основные направления нашего сотрудничества, которые выражаются в 28 союзных программах. И крупные вопросы - энергетика, газ, нефть и так далее. И вас проинформировали (на пресс-конференции в Кремле – ред.). А потом мы по предложению Владимира Владимировича вернулись к нему в кабинет, чаю попили, и затянула нас конкретика", - рассказал глава государства.По его словам, в разговоре затрагивались разные темы, в том числе вопросы строительства. Он также обратил внимание, что после того, как белорусская сторона построила школу в Воронеже, поступил запрос на другие социальные объекты еще на 100 миллионов долларов.

https://radiosputnik.ria.ru/20210912/s-400-1749739538.html

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белоруссия, одкб, снг