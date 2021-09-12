Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210912/putin-1749742086.html
Путин посетит Белоруссию в октябре, сообщил Лукашенко
Путин посетит Белоруссию в октябре, сообщил Лукашенко - РИА Новости, 12.09.2021
Путин посетит Белоруссию в октябре, сообщил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что они с российским коллегой Владимиром Путиным согласовали его визит в Минск в октябре на саммит СНГ. РИА Новости, 12.09.2021
2021-09-12T13:55
2021-09-12T15:44
белоруссия
одкб
снг
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749588054_0:296:2904:1930_1920x0_80_0_0_c88d97e2dc097510571e6740d0c588f2.jpg
ПОЛИГОН ОБУЗ-ЛЕСНОВСКИЙ (Белоруссия), 12 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что они с российским коллегой Владимиром Путиным согласовали его визит в Минск в октябре на саммит СНГ."Мы, чтобы не перегружаться по принятию решений (на переговорах в Москве - ред.), (договорились, что) перед Высшим госсоветом он (Путин) прилетит к нам в Минск, где-то 15 октября будет у нас саммит СНГ..., и мы обсудим конкретику", - сказал Лукашенко журналистам.Президент республики также рассказал, о чем шла речь на второй части встречи с Путиным в Москве 9 сентября. "Чтобы не задерживать журналистов, мы обсудили главные вопросы - основные направления нашего сотрудничества, которые выражаются в 28 союзных программах. И крупные вопросы - энергетика, газ, нефть и так далее. И вас проинформировали (на пресс-конференции в Кремле – ред.). А потом мы по предложению Владимира Владимировича вернулись к нему в кабинет, чаю попили, и затянула нас конкретика", - рассказал глава государства.По его словам, в разговоре затрагивались разные темы, в том числе вопросы строительства. Он также обратил внимание, что после того, как белорусская сторона построила школу в Воронеже, поступил запрос на другие социальные объекты еще на 100 миллионов долларов.
https://radiosputnik.ria.ru/20210912/s-400-1749739538.html
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749588054_199:0:2904:2029_1920x0_80_0_0_3265199e31d381066b341bb3720d2482.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
белоруссия, одкб, снг
13:55 12.09.2021 (обновлено: 15:44 12.09.2021)
 
Путин посетит Белоруссию в октябре, сообщил Лукашенко

Лукашенко: президент России Путин посетит Белоруссию в октябре

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Москве
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 12.09.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ПОЛИГОН ОБУЗ-ЛЕСНОВСКИЙ (Белоруссия), 12 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что они с российским коллегой Владимиром Путиным согласовали его визит в Минск в октябре на саммит СНГ.
"Мы, чтобы не перегружаться по принятию решений (на переговорах в Москве - ред.), (договорились, что) перед Высшим госсоветом он (Путин) прилетит к нам в Минск, где-то 15 октября будет у нас саммит СНГ..., и мы обсудим конкретику", - сказал Лукашенко журналистам.
Военнослужащий у пусковой установки зенитно-ракетного комплекса С-400 Триумф - РИА Новости, 1920, 12.09.2021
Вчера, 13:16В мире
Белоруссия ведет переговоры с РФ по поставкам комплексов С-400
Президент республики также рассказал, о чем шла речь на второй части встречи с Путиным в Москве 9 сентября. "Чтобы не задерживать журналистов, мы обсудили главные вопросы - основные направления нашего сотрудничества, которые выражаются в 28 союзных программах. И крупные вопросы - энергетика, газ, нефть и так далее. И вас проинформировали (на пресс-конференции в Кремле – ред.). А потом мы по предложению Владимира Владимировича вернулись к нему в кабинет, чаю попили, и затянула нас конкретика", - рассказал глава государства.
По его словам, в разговоре затрагивались разные темы, в том числе вопросы строительства. Он также обратил внимание, что после того, как белорусская сторона построила школу в Воронеже, поступил запрос на другие социальные объекты еще на 100 миллионов долларов.
 
БелоруссияОДКБСНГ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:47В пяти регионах России протестируют новую систему оплаты труда педагогов
04:15Врач рассказал, как ускорить или замедлить выздоровление при ОРВИ
04:12Израиль ударил по объектам ХАМАС в секторе Газа в ответ на пуски ракет
04:04После инцидента с L-410 четыре человека находятся в тяжелом состоянии
04:01Власти уточнили информацию о погибших в авиакатастрофе в Приангарье
03:49Семьям погибших в авиакатастрофе в Приангарье выплатят по миллиону рублей
03:46В Минприроды обвинили компании "с мировым именем" в обмане властей
03:46В Иркутской области объявили 15 сентября днем траура после авиакатастрофы
03:34В Монреале неизвестный ранил ножом трех человек, сообщило СМИ
03:25В армии Израиля сообщили о перехвате ракеты из сектора Газа
03:15Эксперт рассказал, как с номеров ваших родных могут звонить мошенники
03:02На юге Израиля сработали сирены тревоги
03:00В России создают уникальную "нервную систему" для угледобывающих шахт
03:00Адвокат назвала тех, кто доносит о незаконной перепланировке
02:47Бритни Спирс объявила о помолвке
02:26СМИ сообщило о выявлении этиленгликоля в крови погибших на Совхозной
02:20Появилась новая информация о пострадавших при жесткой посадке L-410
02:15Гражданам рассказали, как сразу сдать экзамен на права
02:15Эксперт рассказал, откуда мошенники узнают о состоянии счетов россиян
01:58В Раде рассказали о "громкой военной победе" над Москвой
Лента новостейМолния