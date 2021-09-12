https://ria.ru/20210912/putin-1749742086.html
Путин посетит Белоруссию в октябре, сообщил Лукашенко
Путин посетит Белоруссию в октябре, сообщил Лукашенко - РИА Новости, 12.09.2021
Путин посетит Белоруссию в октябре, сообщил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что они с российским коллегой Владимиром Путиным согласовали его визит в Минск в октябре на саммит СНГ. РИА Новости, 12.09.2021
2021-09-12T13:55
2021-09-12T13:55
2021-09-12T15:44
белоруссия
одкб
снг
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749588054_0:296:2904:1930_1920x0_80_0_0_c88d97e2dc097510571e6740d0c588f2.jpg
ПОЛИГОН ОБУЗ-ЛЕСНОВСКИЙ (Белоруссия), 12 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что они с российским коллегой Владимиром Путиным согласовали его визит в Минск в октябре на саммит СНГ."Мы, чтобы не перегружаться по принятию решений (на переговорах в Москве - ред.), (договорились, что) перед Высшим госсоветом он (Путин) прилетит к нам в Минск, где-то 15 октября будет у нас саммит СНГ..., и мы обсудим конкретику", - сказал Лукашенко журналистам.Президент республики также рассказал, о чем шла речь на второй части встречи с Путиным в Москве 9 сентября. "Чтобы не задерживать журналистов, мы обсудили главные вопросы - основные направления нашего сотрудничества, которые выражаются в 28 союзных программах. И крупные вопросы - энергетика, газ, нефть и так далее. И вас проинформировали (на пресс-конференции в Кремле – ред.). А потом мы по предложению Владимира Владимировича вернулись к нему в кабинет, чаю попили, и затянула нас конкретика", - рассказал глава государства.По его словам, в разговоре затрагивались разные темы, в том числе вопросы строительства. Он также обратил внимание, что после того, как белорусская сторона построила школу в Воронеже, поступил запрос на другие социальные объекты еще на 100 миллионов долларов.
https://radiosputnik.ria.ru/20210912/s-400-1749739538.html
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749588054_199:0:2904:2029_1920x0_80_0_0_3265199e31d381066b341bb3720d2482.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, одкб, снг
13:55 12.09.2021 (обновлено: 15:44 12.09.2021)
Путин посетит Белоруссию в октябре, сообщил Лукашенко
Лукашенко: президент России Путин посетит Белоруссию в октябре
ПОЛИГОН ОБУЗ-ЛЕСНОВСКИЙ (Белоруссия), 12 сен - РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что они с российским коллегой Владимиром Путиным
согласовали его визит в Минск в октябре на саммит СНГ
.
"Мы, чтобы не перегружаться по принятию решений (на переговорах в Москве - ред.), (договорились, что) перед Высшим госсоветом он (Путин) прилетит к нам в Минск, где-то 15 октября будет у нас саммит СНГ..., и мы обсудим конкретику", - сказал Лукашенко журналистам.
Президент республики также рассказал, о чем шла речь на второй части встречи с Путиным в Москве 9 сентября. "Чтобы не задерживать журналистов, мы обсудили главные вопросы - основные направления нашего сотрудничества, которые выражаются в 28 союзных программах. И крупные вопросы - энергетика, газ, нефть и так далее. И вас проинформировали (на пресс-конференции в Кремле – ред.). А потом мы по предложению Владимира Владимировича вернулись к нему в кабинет, чаю попили, и затянула нас конкретика", - рассказал глава государства.
По его словам, в разговоре затрагивались разные темы, в том числе вопросы строительства. Он также обратил внимание, что после того, как белорусская сторона построила школу в Воронеже
, поступил запрос на другие социальные объекты еще на 100 миллионов долларов.