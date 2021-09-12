14:43 12.09.2021 (обновлено: 16:14 12.09.2021)
Пушков резко ответил на идею секретаря Совбеза Украины перейти на латиницу
Сенатор Пушков заявил, что отказ от кириллицы на Украине превратит ее в колонию
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкCенатор Российской Федерации, председатель Комиссии по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Совета Федерации Алексей Пушков
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков заявил о холопской психологии киевских властей после предложения секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова отказаться от кириллицы в пользу латинского алфавита.
Сенатор напомнил, что поляки столетиями принуждали украинцев перейти на латиницу.
"Как же незалежность? Гордость за свой язык?" — продолжил Пушков.
"Переход на латиницу многим киевским персонажам, как и самой Украине, не поможет. Разве что окончательно превратит ее в колонию англо-саксов", — предостерег парламентарий.
Ранее секретарь Данилов предложил перейти украинцам с кириллической письменности на латиницу и сделать изучение английского языка обязательным на Украине. Эту идею он объяснил необходимостью в "цивилизованном общении" в мире.
Это не первое сомнительное высказывание Данилова о языковом вопросе на Украине. Так, например, в марте он заявил об угрозе существованию республики из-за использования русского языка.