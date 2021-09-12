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Пушков резко ответил на идею секретаря Совбеза Украины перейти на латиницу
Пушков резко ответил на идею секретаря Совбеза Украины перейти на латиницу - РИА Новости, 12.09.2021
Пушков резко ответил на идею секретаря Совбеза Украины перейти на латиницу
Сенатор Алексей Пушков заявил о холопской психологии киевских властей после предложения секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея... РИА Новости, 12.09.2021
2021-09-12T14:43
2021-09-12T16:14
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алексей пушков
алексей данилов
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков заявил о холопской психологии киевских властей после предложения секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова отказаться от кириллицы в пользу латинского алфавита.Сенатор напомнил, что поляки столетиями принуждали украинцев перейти на латиницу."Как же незалежность? Гордость за свой язык?" — продолжил Пушков.Ранее секретарь Данилов предложил перейти украинцам с кириллической письменности на латиницу и сделать изучение английского языка обязательным на Украине. Эту идею он объяснил необходимостью в "цивилизованном общении" в мире.Это не первое сомнительное высказывание Данилова о языковом вопросе на Украине. Так, например, в марте он заявил об угрозе существованию республики из-за использования русского языка.
https://ria.ru/20210604/danilov-1735731430.html
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в мире, украина, алексей пушков, алексей данилов, россия
14:43 12.09.2021 (обновлено: 16:14 12.09.2021)
 
Пушков резко ответил на идею секретаря Совбеза Украины перейти на латиницу

Сенатор Пушков заявил, что отказ от кириллицы на Украине превратит ее в колонию

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкCенатор Российской Федерации, председатель Комиссии по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Совета Федерации Алексей Пушков
Cенатор Российской Федерации, председатель Комиссии по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Совета Федерации Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 12.09.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков заявил о холопской психологии киевских властей после предложения секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова отказаться от кириллицы в пользу латинского алфавита.
"А как же "тысячелетняя украинская культура"? Под нож ее?" — спросил он в Telegram-канале.
Сенатор напомнил, что поляки столетиями принуждали украинцев перейти на латиницу.
"Как же незалежность? Гордость за свой язык?" — продолжил Пушков.
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"Переход на латиницу многим киевским персонажам, как и самой Украине, не поможет. Разве что окончательно превратит ее в колонию англо-саксов", — предостерег парламентарий.
Ранее секретарь Данилов предложил перейти украинцам с кириллической письменности на латиницу и сделать изучение английского языка обязательным на Украине. Эту идею он объяснил необходимостью в "цивилизованном общении" в мире.
Это не первое сомнительное высказывание Данилова о языковом вопросе на Украине. Так, например, в марте он заявил об угрозе существованию республики из-за использования русского языка.
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