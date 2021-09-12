https://ria.ru/20210912/pushkov-1749746404.html

Пушков резко ответил на идею секретаря Совбеза Украины перейти на латиницу

Пушков резко ответил на идею секретаря Совбеза Украины перейти на латиницу - РИА Новости, 12.09.2021

Пушков резко ответил на идею секретаря Совбеза Украины перейти на латиницу

Сенатор Алексей Пушков заявил о холопской психологии киевских властей после предложения секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея... РИА Новости, 12.09.2021

2021-09-12T14:43

2021-09-12T14:43

2021-09-12T16:14

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алексей пушков

алексей данилов

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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков заявил о холопской психологии киевских властей после предложения секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова отказаться от кириллицы в пользу латинского алфавита.Сенатор напомнил, что поляки столетиями принуждали украинцев перейти на латиницу."Как же незалежность? Гордость за свой язык?" — продолжил Пушков.Ранее секретарь Данилов предложил перейти украинцам с кириллической письменности на латиницу и сделать изучение английского языка обязательным на Украине. Эту идею он объяснил необходимостью в "цивилизованном общении" в мире.Это не первое сомнительное высказывание Данилова о языковом вопросе на Украине. Так, например, в марте он заявил об угрозе существованию республики из-за использования русского языка.

https://ria.ru/20210604/danilov-1735731430.html

https://ria.ru/20210517/ukraina-1732721613.html

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в мире, украина, алексей пушков, алексей данилов, россия