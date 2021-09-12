00:33 12.09.2021 (обновлено: 02:52 12.09.2021)
Пушков резко ответил на угрозы американского дипломата в адрес России
Сенатор Пушков назвал угрозы дипломата из США в адрес России "сотрясением воздуха"
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЧлен Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков
МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал угрозы бывшего посла США в Киеве Джона Хербста ввести ограничительные меры в отношении России в случае присоединения Украины.
Как ранее заявил Хербст, "российская агрессия" является "угрозой" и ее нельзя игнорировать. По его утверждению, в случае "агрессии" США введут "очень серьезные санкции".
Как написал Пушков в своем Telegram-канале, американский дипломат "слишком сильно переживает" за Украину.
"Все-таки вредно там быть послом: это мешает трезвому взгляду на вещи. Хербст сам придумывает несуществующие угрозы и сам же их героически отбивает угрозами в адрес России. Насильно присоединять Украину? Да кому такое придет в голову?" – задался вопросом сенатор.
По его словам, Украина в своем нынешнем состоянии "не нужна ни НАТО, ни ЕС", при этом какого-либо другого состояния не предвидится.
"Так что угрозы Хербста - мимо цели, в пустоту. Сотрясение воздуха", - заключил Пушков.
Москва неоднократно подчеркивала, что у нее нет агрессивных намерений в отношении каких-либо стран. При этом Россия наблюдает у своих границ беспрецедентную активность НАТО. Североатлантический альянс регулярно проводит учения и имитирует бои с российской армией. Пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков отметил, что Москва ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания потенциально опасные для ее интересов действия.