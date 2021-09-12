https://ria.ru/20210912/pushkov-1749712619.html

Пушков резко ответил на угрозы американского дипломата в адрес России

Пушков резко ответил на угрозы американского дипломата в адрес России - РИА Новости, 12.09.2021

Пушков резко ответил на угрозы американского дипломата в адрес России

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал угрозы бывшего посла США в Киеве Джона Хербста ввести ограничительные меры в отношении России в случае присоединения... РИА Новости, 12.09.2021

2021-09-12T00:33

2021-09-12T00:33

2021-09-12T02:52

в мире

украина

сша

дмитрий песков

алексей пушков

евросоюз

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джон хербст

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МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал угрозы бывшего посла США в Киеве Джона Хербста ввести ограничительные меры в отношении России в случае присоединения Украины.Как ранее заявил Хербст, "российская агрессия" является "угрозой" и ее нельзя игнорировать. По его утверждению, в случае "агрессии" США введут "очень серьезные санкции".Как написал Пушков в своем Telegram-канале, американский дипломат "слишком сильно переживает" за Украину."Все-таки вредно там быть послом: это мешает трезвому взгляду на вещи. Хербст сам придумывает несуществующие угрозы и сам же их героически отбивает угрозами в адрес России. Насильно присоединять Украину? Да кому такое придет в голову?" – задался вопросом сенатор.По его словам, Украина в своем нынешнем состоянии "не нужна ни НАТО, ни ЕС", при этом какого-либо другого состояния не предвидится."Так что угрозы Хербста - мимо цели, в пустоту. Сотрясение воздуха", - заключил Пушков.Москва неоднократно подчеркивала, что у нее нет агрессивных намерений в отношении каких-либо стран. При этом Россия наблюдает у своих границ беспрецедентную активность НАТО. Североатлантический альянс регулярно проводит учения и имитирует бои с российской армией. Пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков отметил, что Москва ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания потенциально опасные для ее интересов действия.

https://ria.ru/20210911/ukraina-1749700338.html

https://ria.ru/20210911/tranzit-1749664193.html

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в мире, украина, сша, дмитрий песков, алексей пушков, евросоюз, нато, джон хербст, россия