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Пушков резко ответил на угрозы американского дипломата в адрес России
Пушков резко ответил на угрозы американского дипломата в адрес России - РИА Новости, 12.09.2021
Пушков резко ответил на угрозы американского дипломата в адрес России
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал угрозы бывшего посла США в Киеве Джона Хербста ввести ограничительные меры в отношении России в случае присоединения... РИА Новости, 12.09.2021
2021-09-12T00:33
2021-09-12T02:52
в мире
украина
сша
дмитрий песков
алексей пушков
евросоюз
нато
джон хербст
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МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал угрозы бывшего посла США в Киеве Джона Хербста ввести ограничительные меры в отношении России в случае присоединения Украины.Как ранее заявил Хербст, "российская агрессия" является "угрозой" и ее нельзя игнорировать. По его утверждению, в случае "агрессии" США введут "очень серьезные санкции".Как написал Пушков в своем Telegram-канале, американский дипломат "слишком сильно переживает" за Украину."Все-таки вредно там быть послом: это мешает трезвому взгляду на вещи. Хербст сам придумывает несуществующие угрозы и сам же их героически отбивает угрозами в адрес России. Насильно присоединять Украину? Да кому такое придет в голову?" – задался вопросом сенатор.По его словам, Украина в своем нынешнем состоянии "не нужна ни НАТО, ни ЕС", при этом какого-либо другого состояния не предвидится."Так что угрозы Хербста - мимо цели, в пустоту. Сотрясение воздуха", - заключил Пушков.Москва неоднократно подчеркивала, что у нее нет агрессивных намерений в отношении каких-либо стран. При этом Россия наблюдает у своих границ беспрецедентную активность НАТО. Североатлантический альянс регулярно проводит учения и имитирует бои с российской армией. Пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков отметил, что Москва ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания потенциально опасные для ее интересов действия.
https://ria.ru/20210911/ukraina-1749700338.html
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в мире, украина, сша, дмитрий песков, алексей пушков, евросоюз, нато, джон хербст, россия
00:33 12.09.2021 (обновлено: 02:52 12.09.2021)
 
Пушков резко ответил на угрозы американского дипломата в адрес России

Сенатор Пушков назвал угрозы дипломата из США в адрес России "сотрясением воздуха"

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЧлен Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков
Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 12.09.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал угрозы бывшего посла США в Киеве Джона Хербста ввести ограничительные меры в отношении России в случае присоединения Украины.
Как ранее заявил Хербст, "российская агрессия" является "угрозой" и ее нельзя игнорировать. По его утверждению, в случае "агрессии" США введут "очень серьезные санкции".
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Как написал Пушков в своем Telegram-канале, американский дипломат "слишком сильно переживает" за Украину.
"Все-таки вредно там быть послом: это мешает трезвому взгляду на вещи. Хербст сам придумывает несуществующие угрозы и сам же их героически отбивает угрозами в адрес России. Насильно присоединять Украину? Да кому такое придет в голову?" – задался вопросом сенатор.
По его словам, Украина в своем нынешнем состоянии "не нужна ни НАТО, ни ЕС", при этом какого-либо другого состояния не предвидится.
"Так что угрозы Хербста - мимо цели, в пустоту. Сотрясение воздуха", - заключил Пушков.
Москва неоднократно подчеркивала, что у нее нет агрессивных намерений в отношении каких-либо стран. При этом Россия наблюдает у своих границ беспрецедентную активность НАТО. Североатлантический альянс регулярно проводит учения и имитирует бои с российской армией. Пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков отметил, что Москва ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания потенциально опасные для ее интересов действия.
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В миреУкраинаСШАДмитрий ПесковАлексей ПушковЕвросоюзНАТОДжон ХербстРоссия
 
 
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