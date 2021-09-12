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Все пассажиры самолета, совершившего жесткую посадку под Иркутском, выжили
Все пассажиры самолета, совершившего жесткую посадку под Иркутском, выжили - РИА Новости, 12.09.2021
Все пассажиры самолета, совершившего жесткую посадку под Иркутском, выжили
По предварительным данным, все пассажиры самолета, совершившего жесткую посадку в Иркутской области, живы, один находится в тяжелом состоянии, сообщила... РИА Новости, 12.09.2021
2021-09-12T19:57
2021-09-12T19:57
2021-09-12T20:02
происшествия
иркутская область
россия
жесткая посадка l-410 в иркутской области
александр бастрыкин
l-410
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. По предварительным данным, все пассажиры самолета, совершившего жесткую посадку в Иркутской области, живы, один находится в тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба СК РФ.Пассажирский самолет L-410 совершил жесткую посадку в тайге в Иркутской области и загорелся. На борту самолета находятся 16 человек, двое из них члены экипажа. На поиски самолета вылетел вертолет Ми-8. СК возбудил уголовное дело."По предварительный данным, все находившиеся в самолете пассажиры живы, один находится в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.После жесткой посадки самолета в Иркутской области возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности, сообщает пресс-служба СК РФ."По поручению председателя СК России по факту авиапроисшествия с самолетом в Иркутской области возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении. Там добавляется, что дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности.Ход расследования уголовного дела поставлен главой СК Александром Бастрыкиным на контроль в центральном аппарате СК РФ, добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20210708/aviakatastrofy-1740466479.html
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происшествия, иркутская область, россия, жесткая посадка l-410 в иркутской области, александр бастрыкин, l-410
19:57 12.09.2021 (обновлено: 20:02 12.09.2021)
Все пассажиры самолета, совершившего жесткую посадку под Иркутском, выжили
СК: все пассажиры самолета, совершившего жесткую посадку в Иркутской области, выжили