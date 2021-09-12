Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210912/podlodka-1749726656.html
АПЛ "Орел" провела ракетную стрельбу на учениях в Арктике
АПЛ "Орел" провела ракетную стрельбу на учениях в Арктике - РИА Новости, 12.09.2021
АПЛ "Орел" провела ракетную стрельбу на учениях в Арктике
Атомная подводная лодка проекта 949А ("Антей", аналог "Курска") "Орел" провела стрельбу противокорабельным ракетным комплексом "Гранит" на учениях в Арктике,... РИА Новости, 12.09.2021
2021-09-12T10:24
2021-09-12T10:24
безопасность
мурманская область
карское море
апл орел
земля франца-иосифа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/0d/1579649888_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bfdbe740d52e885803f5591c8c73d71c.jpg
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Атомная подводная лодка проекта 949А ("Антей", аналог "Курска") "Орел" провела стрельбу противокорабельным ракетным комплексом "Гранит" на учениях в Арктике, сообщили в воскресенье в пресс-службе Северного флота.Отмечается, что стрельба проводилась из подводного положения противокорабельной крылатой ракетой "Гранит". Мишенная позиция, имитирующая крупный надводный корабль условного противника, находилась на дистанции более 100 километров от точки пуска ракеты.В пресс-службе уточнили, что корабли Кольской флотилии разнородных сил заранее закрыли район проведения ракетной стрельбы для гражданского судоходства и полётов авиации.Противокорабельным ракетным комплексом "Гранит" оснащены атомные подводные крейсеры проекта 949А "Антей", а также флагман Северного флота тяжёлый атомный ракетный крейсер "Пётр Великий". Комплекс способен поражать цели на расстоянии до 500 километров, преодолевая противоракетную оборону.Учение с арктической экспедиционной группировкой Северного флота является завершающим этапом проведения комплекса мероприятий оперативной и боевой подготовки сил (войск) Северного флота в 2021 году.Практические действия проходят на полигонах Мурманской области, в акваториях Баренцева и Карского морей, моря Лаптевых в районе Новосибирских островов, архипелага Земля Франца-Иосифа.К участию в учении привлечено до 8 тысяч военнослужащих, около 800 единиц боевой и специальной техники, в том числе около 40 танков, 460 боевых бронированных машин, до 240 орудий, минометов и реактивных систем залпового огня, около 120 летательных аппаратов, в том числе беспилотных, до 50 кораблей и судов обеспечения.
https://ria.ru/20210827/tsirkon-1747385601.html
https://ria.ru/20210518/tsirkon-1732674230.html
мурманская область
карское море
земля франца-иосифа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/0d/1579649888_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_81966ea6c66b9eddb2599ae83df1531a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
безопасность, мурманская область, карское море, апл орел, земля франца-иосифа
10:24 12.09.2021
 
АПЛ "Орел" провела ракетную стрельбу на учениях в Арктике

АПЛ "Орел" провела стрельбу противокорабельным комплексом "Гранит" на учениях в Арктике

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкАПЛ "Орел"
АПЛ Орел - РИА Новости, 1920, 12.09.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Атомная подводная лодка проекта 949А ("Антей", аналог "Курска") "Орел" провела стрельбу противокорабельным ракетным комплексом "Гранит" на учениях в Арктике, сообщили в воскресенье в пресс-службе Северного флота.
"В рамках учения с арктической экспедиционной группировкой, которое проводится под руководством командующего Северным флотом адмирала Александра Моисеева, атомный подводный ракетный крейсер Северного флота "Орёл" проекта 949А "Антей" выполнил ракетную стрельбу в Баренцевом море", - говорится в сообщении.
Отмечается, что стрельба проводилась из подводного положения противокорабельной крылатой ракетой "Гранит". Мишенная позиция, имитирующая крупный надводный корабль условного противника, находилась на дистанции более 100 километров от точки пуска ракеты.
В пресс-службе уточнили, что корабли Кольской флотилии разнородных сил заранее закрыли район проведения ракетной стрельбы для гражданского судоходства и полётов авиации.
Фрегат Адмирал флота Советского Союза Горшков - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
27 августа, 08:00
"Хватит одной ракеты". Российский флот вооружат "убийцей авианосцев"
Противокорабельным ракетным комплексом "Гранит" оснащены атомные подводные крейсеры проекта 949А "Антей", а также флагман Северного флота тяжёлый атомный ракетный крейсер "Пётр Великий". Комплекс способен поражать цели на расстоянии до 500 километров, преодолевая противоракетную оборону.
Учение с арктической экспедиционной группировкой Северного флота является завершающим этапом проведения комплекса мероприятий оперативной и боевой подготовки сил (войск) Северного флота в 2021 году.
Практические действия проходят на полигонах Мурманской области, в акваториях Баренцева и Карского морей, моря Лаптевых в районе Новосибирских островов, архипелага Земля Франца-Иосифа.
К участию в учении привлечено до 8 тысяч военнослужащих, около 800 единиц боевой и специальной техники, в том числе около 40 танков, 460 боевых бронированных машин, до 240 орудий, минометов и реактивных систем залпового огня, около 120 летательных аппаратов, в том числе беспилотных, до 50 кораблей и судов обеспечения.
Корабли ВМФ во время генеральной репетиции военно-морского парада в Кронштадте - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
18 мая, 08:00
"Хватит десяти кораблей": Северный флот осваивает новый ударный комплекс
 
БезопасностьМурманская областьКарское мореАПЛ ОрелЗемля Франца-Иосифа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:47В пяти регионах России протестируют новую систему оплаты труда педагогов
04:15Врач рассказал, как ускорить или замедлить выздоровление при ОРВИ
04:12Израиль ударил по объектам ХАМАС в секторе Газа в ответ на пуски ракет
04:04После инцидента с L-410 четыре человека находятся в тяжелом состоянии
04:01Власти уточнили информацию о погибших в авиакатастрофе в Приангарье
03:49Семьям погибших в авиакатастрофе в Приангарье выплатят по миллиону рублей
03:46В Минприроды обвинили компании "с мировым именем" в обмане властей
03:46В Иркутской области объявили 15 сентября днем траура после авиакатастрофы
03:34В Монреале неизвестный ранил ножом трех человек, сообщило СМИ
03:25В армии Израиля сообщили о перехвате ракеты из сектора Газа
03:15Эксперт рассказал, как с номеров ваших родных могут звонить мошенники
03:02На юге Израиля сработали сирены тревоги
03:00В России создают уникальную "нервную систему" для угледобывающих шахт
03:00Адвокат назвала тех, кто доносит о незаконной перепланировке
02:47Бритни Спирс объявила о помолвке
02:26СМИ сообщило о выявлении этиленгликоля в крови погибших на Совхозной
02:20Появилась новая информация о пострадавших при жесткой посадке L-410
02:15Гражданам рассказали, как сразу сдать экзамен на права
02:15Эксперт рассказал, откуда мошенники узнают о состоянии счетов россиян
01:58В Раде рассказали о "громкой военной победе" над Москвой
Лента новостейМолния