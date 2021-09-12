https://ria.ru/20210912/podlodka-1749726656.html

АПЛ "Орел" провела ракетную стрельбу на учениях в Арктике

АПЛ "Орел" провела ракетную стрельбу на учениях в Арктике - РИА Новости, 12.09.2021

АПЛ "Орел" провела ракетную стрельбу на учениях в Арктике

Атомная подводная лодка проекта 949А ("Антей", аналог "Курска") "Орел" провела стрельбу противокорабельным ракетным комплексом "Гранит" на учениях в Арктике,... РИА Новости, 12.09.2021

2021-09-12T10:24

2021-09-12T10:24

2021-09-12T10:24

безопасность

мурманская область

карское море

апл орел

земля франца-иосифа

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Атомная подводная лодка проекта 949А ("Антей", аналог "Курска") "Орел" провела стрельбу противокорабельным ракетным комплексом "Гранит" на учениях в Арктике, сообщили в воскресенье в пресс-службе Северного флота.Отмечается, что стрельба проводилась из подводного положения противокорабельной крылатой ракетой "Гранит". Мишенная позиция, имитирующая крупный надводный корабль условного противника, находилась на дистанции более 100 километров от точки пуска ракеты.В пресс-службе уточнили, что корабли Кольской флотилии разнородных сил заранее закрыли район проведения ракетной стрельбы для гражданского судоходства и полётов авиации.Противокорабельным ракетным комплексом "Гранит" оснащены атомные подводные крейсеры проекта 949А "Антей", а также флагман Северного флота тяжёлый атомный ракетный крейсер "Пётр Великий". Комплекс способен поражать цели на расстоянии до 500 километров, преодолевая противоракетную оборону.Учение с арктической экспедиционной группировкой Северного флота является завершающим этапом проведения комплекса мероприятий оперативной и боевой подготовки сил (войск) Северного флота в 2021 году.Практические действия проходят на полигонах Мурманской области, в акваториях Баренцева и Карского морей, моря Лаптевых в районе Новосибирских островов, архипелага Земля Франца-Иосифа.К участию в учении привлечено до 8 тысяч военнослужащих, около 800 единиц боевой и специальной техники, в том числе около 40 танков, 460 боевых бронированных машин, до 240 орудий, минометов и реактивных систем залпового огня, около 120 летательных аппаратов, в том числе беспилотных, до 50 кораблей и судов обеспечения.

https://ria.ru/20210827/tsirkon-1747385601.html

https://ria.ru/20210518/tsirkon-1732674230.html

мурманская область

карское море

земля франца-иосифа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, мурманская область, карское море, апл орел, земля франца-иосифа