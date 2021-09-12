https://ria.ru/20210912/peskov-1749782619.html

Дружба россиян и украинцев не утеряна, заявил Песков

Дружба россиян и украинцев не утеряна, заявил Песков - РИА Новости, 12.09.2021

Дружба россиян и украинцев не утеряна, заявил Песков

Дружеские отношения россиян и украинцев не утеряны, несмотря на рост числа оболваненных украинской пропагандой людей, заявил пресс-секретарь российского лидера... РИА Новости, 12.09.2021

2021-09-12T21:46

2021-09-12T21:46

2021-09-12T21:46

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дмитрий песков

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МИНСК, 12 сен - РИА Новости. Дружеские отношения россиян и украинцев не утеряны, несмотря на рост числа оболваненных украинской пропагандой людей, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Вы сами знаете, какая сейчас у нас "дружба" с Украиной, но это не значит, что мы потеряли свои родственные отношения с украинским народом. Пусть там растет количество оболваненных пропагандой людей, которые уже начинают ненавидеть Россию, но все равно мы все славяне и, действительно, родственники", - сказал Песков в показанном в воскресенье интервью белорусскому телеканалу ОНТ.

https://ria.ru/20210806/ukraina-1744779112.html

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в мире, украина, дмитрий песков, россия