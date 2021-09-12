https://ria.ru/20210912/peskov-1749777188.html

В Кремле назвали условие для политической интеграции Москвы и Минска

В Кремле назвали условие для политической интеграции Москвы и Минска - РИА Новости, 12.09.2021

В Кремле назвали условие для политической интеграции Москвы и Минска

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что о политической интеграции Минска и Москвы сейчас речи не идет, она возможна в будущем, если странам это РИА Новости, 12.09.2021

2021-09-12T20:48

2021-09-12T20:48

2021-09-12T21:53

союзное государство

минск

москва

в мире

владимир путин

дмитрий песков

александр лукашенко

россия

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В Кремле ответили на сообщения об объединении с Белоруссией

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МИНСК, 12 сен – РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что о политической интеграции Минска и Москвы сейчас речи не идет, она возможна в будущем, если странам это будет выгодно и они будут к этому готовы."Сейчас под сукном ничего нет. Два президента: и (Владимир) Путин, и (Александр) Лукашенко достаточно подробно рассказали об этом мифе последующей политической интеграции... Первое: в настоящий момент о политической интеграции речи не идет. Второе: она теоретически возможна, если это будет соответствовать интересам двух стран", - сказал Песков в показанном в воскресенье интервью белорусскому телеканалу ОНТ.Он подчеркнул, что "сейчас ее никто не готовит, потому что это совсем дугой уровень интеграции, к которому мы сейчас не готовы"."Сейчас мы заинтересованы в том, и мы будем как две страны в выгоде, если мы реализуем эти 28 (союзных) программ. Пока больше ничего не нужно. Не нужно искать что-то под сукном, потому что принятие этих 28 союзных программ не означает их моментальную реализацию: чтобы их реализовать предстоит титаническая работа… нас ожидает очень длинный путь", - сказал Песков.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что есть доля символизма в выборе даты 4 ноября для проведения высшего госсовета союзного государства (ВГС) России и Белоруссии.В России 4 ноября отмечается День народного единства. На эту же дату в Минске намечено проведение ВГС."Конечно, я думаю, что изрядная доля символизма здесь есть. Мне кажется, это прекрасно, потому что, да, мы с вами две разные страны, но кто бы что ни говорил, мы с вами единый народ, мы родственные народы, мы близки друг другу", - сказал Песков в показанном в воскресенье интервью белорусскому телеканалу ОНТ.

https://ria.ru/20210911/sotrudnichestvo-1749584066.html

https://ria.ru/20210912/lugashenko-1749738816.html

минск

москва

россия

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минск, москва, в мире, владимир путин, дмитрий песков, александр лукашенко, россия