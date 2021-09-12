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Религия
https://ria.ru/20210912/patriarkh-1749751887.html
Патриарх Кирилл призвал "не спотыкаться", исполняя властные полномочия
Патриарх Кирилл призвал "не спотыкаться", исполняя властные полномочия - РИА Новости, 12.09.2021
Патриарх Кирилл призвал "не спотыкаться", исполняя властные полномочия
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предостерег власть имущих от злоупотребления ею в корыстных целях, приведя в пример Александра Невского, у которого... РИА Новости, 12.09.2021
2021-09-12T16:02
2021-09-12T16:02
религия
общество
санкт-петербург
патриарх кирилл (владимир гундяев)
александр невский
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предостерег власть имущих от злоупотребления ею в корыстных целях, приведя в пример Александра Невского, у которого "власть и святость соединяются в одной личности"."Очень легко споткнуться, исполняя властные полномочия, легко представить себя выдающимся человеком, намного превосходящим всех окружающих, нередко возникает желание использовать власть и ради корысти собственной - да много всего того, что может соблазнять человека во власти... (Александр Невский) - великий пример для всех власть имущих, от самых главных начальников до самых маленьких: всегда соединяйте свою власть, большую или малую, с личной доброй жизнью, будьте примером не только в области профессиональной, но и как люди, по жизни своей будьте примером для других!" - сказал патриарх в проповеди на площади Александра Невского у раки с мощами князя в день принесения его мощей в Санкт-Петербург.Предстоятель Русской церкви напомнил, что искушение властью самого Александра Невского было огромным. "Он обладал огромной властью, ведь тогда не было ни парламентов, ни судов, вся власть принадлежала великому князю, и он обладал этой властью - и ни на чем не споткнулся, иначе никогда не был бы прославлен в лике святых... Это великий пример того, как власть и святость соединяются в одной личности", - заключил патриарх.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Александро-Невскую Лавру на главные торжества в честь 800-летия со дня рождения князя 12 сентября. В феврале он объявил 2021 год Годом Александра Невского в ознаменование церковно-государственных торжеств. Главные юбилейные мероприятия, помимо 12 сентября, планируется провести и 6 декабря 2021 года - в день смерти великого полководца.
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общество, санкт-петербург, патриарх кирилл (владимир гундяев), александр невский, россия
16:02 12.09.2021
 
Патриарх Кирилл призвал "не спотыкаться", исполняя властные полномочия

Глава РПЦ предостерег власть имущих от злоупотребления ею в корыстных целях

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПатриарх московский и всея Руси Кирилл выступает в рамках IХ парламентских встреч в Государственной думе РФ
Патриарх московский и всея Руси Кирилл выступает в рамках IХ парламентских встреч в Государственной думе РФ - РИА Новости, 1920, 12.09.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предостерег власть имущих от злоупотребления ею в корыстных целях, приведя в пример Александра Невского, у которого "власть и святость соединяются в одной личности".
"Очень легко споткнуться, исполняя властные полномочия, легко представить себя выдающимся человеком, намного превосходящим всех окружающих, нередко возникает желание использовать власть и ради корысти собственной - да много всего того, что может соблазнять человека во власти... (Александр Невский) - великий пример для всех власть имущих, от самых главных начальников до самых маленьких: всегда соединяйте свою власть, большую или малую, с личной доброй жизнью, будьте примером не только в области профессиональной, но и как люди, по жизни своей будьте примером для других!" - сказал патриарх в проповеди на площади Александра Невского у раки с мощами князя в день принесения его мощей в Санкт-Петербург.
Предстоятель Русской церкви напомнил, что искушение властью самого Александра Невского было огромным. "Он обладал огромной властью, ведь тогда не было ни парламентов, ни судов, вся власть принадлежала великому князю, и он обладал этой властью - и ни на чем не споткнулся, иначе никогда не был бы прославлен в лике святых... Это великий пример того, как власть и святость соединяются в одной личности", - заключил патриарх.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Александро-Невскую Лавру на главные торжества в честь 800-летия со дня рождения князя 12 сентября. В феврале он объявил 2021 год Годом Александра Невского в ознаменование церковно-государственных торжеств. Главные юбилейные мероприятия, помимо 12 сентября, планируется провести и 6 декабря 2021 года - в день смерти великого полководца.
Репродукция картины Александр Невский. Центральная часть триптиха - РИА Новости, 1920, 12.09.2021
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