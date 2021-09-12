https://ria.ru/20210912/patriarkh-1749748271.html

Патриарх Кирилл рассказал об особой духовной роли Санкт-Петербурга

Патриарх Кирилл рассказал об особой духовной роли Санкт-Петербурга - РИА Новости, 12.09.2021

Патриарх Кирилл рассказал об особой духовной роли Санкт-Петербурга

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что Санкт-Петербург особенно значим для духовной жизни России, что накладывает на его духовенство особенную... РИА Новости, 12.09.2021

2021-09-12T15:03

2021-09-12T15:03

2021-09-12T15:03

религия

общество

санкт-петербург

патриарх кирилл (владимир гундяев)

александр невский

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/7e4/1/1c/1563972161_0:129:2325:1437_1920x0_80_0_0_ae04a2302f1ea0de71fea1bf73f97fc0.jpg

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что Санкт-Петербург особенно значим для духовной жизни России, что накладывает на его духовенство особенную ответственность."Помимо важного исторического и культурного значения, Санкт-Петербург имеет и огромное духовное значение для жизни нашего народа и нашей церкви. Он всегда был средоточением всей духовной жизни на протяжении более чем двухсот лет, это была столица, и здесь билось сердце Русской церкви. И это налагает, конечно, большую ответственность на духовенство, на клир Санкт-Петербургской епархии, потому что им нужно быть достойными своих предшественников, достойными того времени, в котором мы живем", - сказал патриарх в проповеди в Троицком соборе Лавры в день принесения мощей князя Александра в Санкт-Петербург.Чтобы отвечать задачам времени, подчеркнул он, и мирянам, и клирикам нужна духовная, интеллектуальная и нравственная сила. "Всем, кто несет ответственность за жизнь града на Неве, хотел бы пожелать помощи Божией, крепости сил", - добавил патриарх.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Александро-Невскую Лавру на главные торжества в честь 800-летия со дня рождения князя 12 сентября. В феврале он объявил 2021 год Годом Александра Невского в ознаменование церковно-государственных торжеств. На литургии в Лавре присутствовал также патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Минский и Заславский Вениамин (Тупеко).Главные юбилейные мероприятия, помимо 12 сентября, планируется провести и 6 декабря 2021 года - в день смерти великого полководца.12 сентября 1724 года основатель Санкт-Петербурга император Петр I перенес в учрежденный им мужской монастырь мощи святого благоверного князя Александра Невского, ранее пребывавшие в Рождественском соборе во Владимире. Это событие стало отмечаться Русской церковью как праздник памяти святого князя, а в 1743 году императрица Елизавета Петровна учредила праздничный крестный ход по Невскому проспекту до Александро-Невской Лавры, где хранились его мощи. Традиция крестного хода по Невскому проспекту 12 сентября, прерванная в годы советской власти, была возобновлена во время главных торжеств 300-летнего юбилея Александро-Невской Лавры в 2013 году. В 2021 году из-за пандемии коронавируса традиционный городской крестный ход не проводится.Князь Александр Ярославич Невский (1221-1263) в разное время имел титулы князя Новгородского, Киевского, а впоследствии – великого князя Владимирского. Прозвище Невский он получил после победы над шведским войском в битве 15 июля 1240 года. Он одержал множество военных побед, а также прославился как политик и дипломат. В 1547 году Александр Невский был канонизирован в лике благоверного.

https://ria.ru/20210912/nevskiy-1749541215.html

https://ria.ru/20210912/fraza-1749735621.html

санкт-петербург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, санкт-петербург, патриарх кирилл (владимир гундяев), александр невский, россия