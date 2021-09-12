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Религия
https://ria.ru/20210912/patriarkh-1749737717.html
Патриарх Кирилл возглавил крестный ход в Александро-Невской лавре
Патриарх Кирилл возглавил крестный ход в Александро-Невской лавре - РИА Новости, 12.09.2021
Патриарх Кирилл возглавил крестный ход в Александро-Невской лавре
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил крестный ход с мощами князя Александра Невского в Александро-Невской лавре, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.09.2021
2021-09-12T12:42
2021-09-12T12:42
религия
санкт-петербург
русская православная церковь
патриарх кирилл (владимир гундяев)
александр невский
религия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил крестный ход с мощами князя Александра Невского в Александро-Невской лавре, передает корреспондент РИА Новости.Патриарх прибыл на главные торжества в честь 800-летия со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского. Он провел праздничную литургию в Свято-Троицком соборе, вслед за которой начался малый крестный ход с мощами князя из Свято-Троицкого собора на площадь Александра Невского. Крестный ход завершится праздничным молебном на площади.Патриарх Кирилл в феврале объявил 2021 год Годом Александра Невского в ознаменование церковно-государственных торжеств. Главные юбилейные мероприятия, помимо 12 сентября, планируется провести и 6 декабря 2021 года - в день смерти великого полководца.Основатель Санкт-Петербурга император Петр I 12 сентября 1724 года перенес в учрежденный им мужской монастырь мощи святого благоверного князя Александра Невского, ранее пребывавшие в Рождественском соборе во Владимире. Это событие стало отмечаться Русской церковью как праздник памяти святого князя, а в 1743 году императрица Елизавета Петровна учредила праздничный крестный ход по Невскому проспекту до Александро-Невской лавры, где хранились его мощи. Традиция крестного хода по Невскому проспекту 12 сентября, прерванная в годы советской власти, была возобновлена во время главных торжеств 300-летнего юбилея Александро-Невской лавры в 2013 году. В 2021 году из-за пандемии коронавируса традиционный городской крестный ход не проводится.Князь Александр Ярославич Невский (1221-1263) в разное время имел титулы князя Новгородского, Киевского, а впоследствии – великого князя Владимирского. Прозвище Невский он получил после победы над шведским войском в битве 15 июля 1240 года. Он одержал множество военных побед, а также прославился как политик и дипломат. В 1547 году Александр Невский был канонизирован в лике благоверного.
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4.7
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Праздничная литургия в Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры
Патриарх Московсикй и всея Руси Кирилл провел праздничную литургию в Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры в честь 800-летия со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского.
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санкт-петербург, русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев), александр невский, религия
12:42 12.09.2021
 
Патриарх Кирилл возглавил крестный ход в Александро-Невской лавре

Глава РПЦ возглавил крестный ход с мощами Александра Невского в Александро-Невской лавре

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкАлександро-Невская лавра
Александро-Невская лавра - РИА Новости, 1920, 12.09.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил крестный ход с мощами князя Александра Невского в Александро-Невской лавре, передает корреспондент РИА Новости.
Патриарх прибыл на главные торжества в честь 800-летия со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского. Он провел праздничную литургию в Свято-Троицком соборе, вслед за которой начался малый крестный ход с мощами князя из Свято-Троицкого собора на площадь Александра Невского. Крестный ход завершится праздничным молебном на площади.
Патриарх Кирилл в феврале объявил 2021 год Годом Александра Невского в ознаменование церковно-государственных торжеств. Главные юбилейные мероприятия, помимо 12 сентября, планируется провести и 6 декабря 2021 года - в день смерти великого полководца.
Основатель Санкт-Петербурга император Петр I 12 сентября 1724 года перенес в учрежденный им мужской монастырь мощи святого благоверного князя Александра Невского, ранее пребывавшие в Рождественском соборе во Владимире. Это событие стало отмечаться Русской церковью как праздник памяти святого князя, а в 1743 году императрица Елизавета Петровна учредила праздничный крестный ход по Невскому проспекту до Александро-Невской лавры, где хранились его мощи. Традиция крестного хода по Невскому проспекту 12 сентября, прерванная в годы советской власти, была возобновлена во время главных торжеств 300-летнего юбилея Александро-Невской лавры в 2013 году. В 2021 году из-за пандемии коронавируса традиционный городской крестный ход не проводится.
Князь Александр Ярославич Невский (1221-1263) в разное время имел титулы князя Новгородского, Киевского, а впоследствии – великого князя Владимирского. Прозвище Невский он получил после победы над шведским войском в битве 15 июля 1240 года. Он одержал множество военных побед, а также прославился как политик и дипломат. В 1547 году Александр Невский был канонизирован в лике благоверного.
Памятник Александру Невскому, открытие которого состоялось на площади у Кафедрального собора Казанской иконы Божией Матери в Чите - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
11 сентября, 08:00Религия
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