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На Сахалине закрыли паромное сообщение с материком из-за циклона

На Сахалине закрыли паромное сообщение с материком из-за циклона - РИА Новости, 12.09.2021

На Сахалине закрыли паромное сообщение с материком из-за циклона

Паромная переправа Холмск (Сахалинская область) – Ванино (Хабаровский край) закрыта в воскресенье из-за циклона на Сахалине, сообщает пресс-служба правительства РИА Новости, 12.09.2021

2021-09-12T04:27

2021-09-12T04:27

2021-09-12T05:52

происшествия

сахалинская область

холмск

сахалин

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 сен – РИА Новости. Паромная переправа Холмск (Сахалинская область) – Ванино (Хабаровский край) закрыта в воскресенье из-за циклона на Сахалине, сообщает пресс-служба правительства области.Отмечается, что согласно имеющемуся метеопрогнозу, движение паромов из порта Ванино может быть возобновлено во второй половине суток 13 сентября.В субботу на центральную и южную часть Сахалина обрушился циклон с обильными дождями. Наибольший урон циклон нанес Макаровскому району, там на железную и автодороги сошло более 20 селей. Железнодорожное сообщение остановлено. В районе действует режим ЧС.

https://ria.ru/20210912/dvizhenie-1749717079.html

сахалинская область

холмск

сахалин

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происшествия, сахалинская область, холмск, сахалин