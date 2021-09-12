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На Сахалине закрыли паромное сообщение с материком из-за циклона
На Сахалине закрыли паромное сообщение с материком из-за циклона - РИА Новости, 12.09.2021
На Сахалине закрыли паромное сообщение с материком из-за циклона
Паромная переправа Холмск (Сахалинская область) – Ванино (Хабаровский край) закрыта в воскресенье из-за циклона на Сахалине, сообщает пресс-служба правительства РИА Новости, 12.09.2021
2021-09-12T04:27
2021-09-12T05:52
происшествия
сахалинская область
холмск
сахалин
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 сен – РИА Новости. Паромная переправа Холмск (Сахалинская область) – Ванино (Хабаровский край) закрыта в воскресенье из-за циклона на Сахалине, сообщает пресс-служба правительства области.Отмечается, что согласно имеющемуся метеопрогнозу, движение паромов из порта Ванино может быть возобновлено во второй половине суток 13 сентября.В субботу на центральную и южную часть Сахалина обрушился циклон с обильными дождями. Наибольший урон циклон нанес Макаровскому району, там на железную и автодороги сошло более 20 селей. Железнодорожное сообщение остановлено. В районе действует режим ЧС.
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происшествия, сахалинская область, холмск, сахалин
04:27 12.09.2021 (обновлено: 05:52 12.09.2021)
 
На Сахалине закрыли паромное сообщение с материком из-за циклона

На Сахалине закрыли движение через паромную переправу Холмск - Ванино из-за циклона

© РИА Новости / Сергей Красноухов / Перейти в фотобанкЗаход судна паромной переправы Холмск-Ванино Сахалинского морского пароходства в порт Холмск
Заход судна паромной переправы Холмск-Ванино Сахалинского морского пароходства в порт Холмск - РИА Новости, 1920, 12.09.2021
© РИА Новости / Сергей Красноухов
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 сен – РИА Новости. Паромная переправа Холмск (Сахалинская область) – Ванино (Хабаровский край) закрыта в воскресенье из-за циклона на Сахалине, сообщает пресс-служба правительства области.

"В связи с подходом циклона, действие которого распространится по всему Татарскому проливу, с начала суток 12 сентября закрыто движение через паромную переправу Ванино - Холмск – Ванино", - говорится в сообщении.

Отмечается, что согласно имеющемуся метеопрогнозу, движение паромов из порта Ванино может быть возобновлено во второй половине суток 13 сентября.
В субботу на центральную и южную часть Сахалина обрушился циклон с обильными дождями. Наибольший урон циклон нанес Макаровскому району, там на железную и автодороги сошло более 20 селей. Железнодорожное сообщение остановлено. В районе действует режим ЧС.
Дождь - РИА Новости, 1920, 12.09.2021
04:20
На Сахалине отменено железнодорожное движение по четырем направлениям
 
ПроисшествияСахалинская областьХолмскСахалин
 
 
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