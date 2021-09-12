https://ria.ru/20210912/otnosheniya-1749727766.html

В Греции призвали прекратить навязывать обществу нетрадиционные отношения

В Греции призвали прекратить навязывать обществу нетрадиционные отношения - РИА Новости, 12.09.2021

В Греции призвали прекратить навязывать обществу нетрадиционные отношения

Известные деятели в Греции призвали прекратить навязывать обществу нетрадиционные отношения. РИА Новости, 12.09.2021

2021-09-12T10:35

2021-09-12T10:35

2021-09-12T10:35

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АФИНЫ, 12 сен – РИА Новости. Известные деятели в Греции призвали прекратить навязывать обществу нетрадиционные отношения.Как сообщает газета "Прото тема", ученые, предприниматели, профессора университетов, бывшие высокопоставленные военные, чиновники, дипломаты, деятели культуры публично выразили несогласие с "Национальной стратегией равенства" между гетеросексуалами и гомосексуалистами и озабоченность по поводу полового воспитания в школах.По сообщению газеты, 160 видных деятелей подписали письмо о проблеме кризиса институтов и ценностей образования в сочетании с экзистенциальным кризисом, который переживает Греция в результате продолжающихся и усиливающихся асимметричных угроз со стороны Турции.В июне члены комиссии по Национальной стратегии равенства ЛГБТ представили премьеру Греции Кириакосу Мицотакису дорожную карту по борьбе с дискриминацией ЛГБТ. Как сообщила тогда пресс-служба премьера, в дорожной карте изложены руководящие принципы по борьбе с дискриминацией и укреплению равенства, основанную на стратегии, принятой Европейским союзом, а также на передовой зарубежной практике. Мицотакис назвал план "смелым шагом модернизации" для общества."Наша страна сталкивается с острейшей демографической проблемой, и в первую очередь следует заботиться об укреплении греческой семьи и увеличении рождаемости. Однако вместо этого мы с обеспокоенностью наблюдаем за обнародованием и продвижением законодательных инициатив во имя спорной и оскорбительной легитимности, которые противоречат общественным настроениям, национальным нравам и обычаям, которые долгое время являются основой продолжения, выживания и перспектив греческой культуры", - говорится в письме.Как пишут авторы открытого письма, "принятие обществом гомосексуальных предпочтений является данностью "свободной воли" индивидуума, а не вопросом политики или образования". Они спрашивают, какие будут "последствия для семьи и общества от реализации такого рода политики".Их озабоченность вызывает ссылка на европейское законодательство, а также необходимость гармонизации Греции с институциональными и правовыми рамками ЕС. При этом подписавшие письмо деятели напоминают статью 2 Римского договора, согласно которому Объединенная Европа "будет уважать богатое культурное и языковое разнообразие и будет охранять и продвигать европейское культурное наследие".Напротив, "в задачу Брюсселя и ЕС не входит навязывать греческому обществу через небольшие меньшинства такие неприемлемые правила, которые продвигают стандарты разнообразия (наносящие вред в чувствительном детском возрасте), превосходящие общеевропейскую ценность терпимости", говорится в декларации."Представление так называемых "общих европейских ценностей", которое не касается ни четко определенных общеевропейских ценностей (таких как свобода, демократия, верховенство закона, толерантность и так далее), ни четко определенных прав человека, является злоупотреблением, нарушением принципа терпимости и попыткой навязать обществу стандарты, правила и практики, которые являются крайне малочисленными, чуждыми и неприемлемыми для значительного социального большинства в государствах-членах ЕС", - говорится в письме.Авторы заявляют, что введении предмета полового воспитания в греческое дошкольное и начальное образование "вызывает еще большую озабоченность".Авторы призывают перестать полагаться на так называемые "общеевропейские ценности" для оправдания оскорбительной политики и законодательства, которые противоречат чувствам подавляющего большинства греческого народа, подрывают семью как социальный институт и подрывают мораль и традиции греческого народа."Мы призываем к отмене этих провокационных правил, которые опасно разделяют наше общество, в период многомерного экзистенциального кризиса, противостояние которому требует единства, солидарности и мобилизации всех сил греческой нации", - заключают авторы.Письмо подписали, в частности, академики и бывшие президенты Афинской академии Контопулос Георгиос, Кунадис Антониос, Валтинос Афанасиос и Имеллос Стефанос, бывший министр национальной обороны Франкос Франгулис, бывшие начальники генштаба национальной обороны Скарвелис Димитриос и Грапсас Димитриос, бывший заместитель генерального прокурора Ареопага Фотиос Макриас, бизнесмен Продромос Эмфиецоглу, бывший генеральный инспектор государственного управления Леандрос Ракинтзис, профессора Мазис Яннис и Гривас Костас, бывшие послы Пукамисас Георгиос, Неарху Периклис, Гунарис Манолис, многие другие.

https://radiosputnik.ria.ru/20210904/lgbt-1748715970.html

https://ria.ru/20210829/odessa-1747710418.html

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в мире, европа, турция, греция, кириакос мицотакис