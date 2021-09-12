https://ria.ru/20210912/nepravilnye-1749574563.html
Не извиняйтесь и не скрипите сердцем: верный смысл "неправильных" слов
Не извиняйтесь и не скрипите сердцем: верный смысл "неправильных" слов - РИА Новости, 12.09.2021
Не извиняйтесь и не скрипите сердцем: верный смысл "неправильных" слов
Нелицеприятный – это комплимент, а вот амбициозный, наоборот – оскорбление. Нет никакой тихой сапы, аутентичных кафе и скрипения сердца. А асексуальный человек может быть идеалом красоты. В русском языке есть много слов, значение которых трактуют не верно. Что это за слова и как их правильно использовать.
2021-09-12T12:00
2021-09-12T12:00
2021-09-12T12:10
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Не извиняйтесь и не скрипите сердцем: верный смысл "неправильных" слов
Нелицеприятный – это комплимент, а вот амбициозный, наоборот – оскорбление. Нет никакой тихой сапы, аутентичных кафе и скрипения сердца. А асексуальный человек может быть идеалом красоты. В русском языке есть много слов, значение которых трактуют не верно. Что это за слова и как их правильно использовать.
audio/mpeg
Не извиняйтесь и не скрипите сердцем: верный смысл "неправильных" слов
Нелицеприятный – это комплимент, а вот амбициозный, наоборот – оскорбление. Нет никакой тихой сапы, аутентичных кафе и скрипения сердца. А асексуальный человек может быть идеалом красоты. В русском языке есть много слов, значение которых трактуют не верно. Что это за слова и как их правильно использовать.
audio/mpeg
О том, почему мы делаем ошибки рассказывает старший преподаватель филологического факультета РУДН Екатерина Недопекина.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и MEGOGO. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Сценарий эпизода: Юлия МирейЭпизод озвучили: Игорь Кривицкий и Наталия Шашина Монтаж: Андрей ТемновСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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общество, история, литература, рудн, подкаст, россия, аудио
12:00 12.09.2021 (обновлено: 12:10 12.09.2021)
Не извиняйтесь и не скрипите сердцем: верный смысл "неправильных" слов
Нелицеприятный – это комплимент, а вот амбициозный, наоборот – оскорбление. Нет никакой тихой сапы, аутентичных кафе и скрипения сердца. А асексуальный человек может быть идеалом красоты. В русском языке есть много слов, значение которых трактуют не верно. Что это за слова и как их правильно использовать.