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Подкаст о русском языке и о странностях, которые с ним происходят. Как меняется язык, на котором мы говорим? Кого и отчего бесят феминитивы? Откуда берутся и куда исчезают новые слова?
https://ria.ru/20210912/nepravilnye-1749574563.html
Не извиняйтесь и не скрипите сердцем: верный смысл "неправильных" слов
Не извиняйтесь и не скрипите сердцем: верный смысл "неправильных" слов - РИА Новости, 12.09.2021
Не извиняйтесь и не скрипите сердцем: верный смысл "неправильных" слов
Нелицеприятный – это комплимент, а вот амбициозный, наоборот – оскорбление. Нет никакой тихой сапы, аутентичных кафе и скрипения сердца. А асексуальный человек может быть идеалом красоты. В русском языке есть много слов, значение которых трактуют не верно. Что это за слова и как их правильно использовать.
2021-09-12T12:00
2021-09-12T12:10
как это по-русски
общество
история
литература
рудн
подкаст
россия
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Не извиняйтесь и не скрипите сердцем: верный смысл "неправильных" слов
Нелицеприятный – это комплимент, а вот амбициозный, наоборот – оскорбление. Нет никакой тихой сапы, аутентичных кафе и скрипения сердца. А асексуальный человек может быть идеалом красоты. В русском языке есть много слов, значение которых трактуют не верно. Что это за слова и как их правильно использовать.
audio/mpeg
Не извиняйтесь и не скрипите сердцем: верный смысл "неправильных" слов
Нелицеприятный – это комплимент, а вот амбициозный, наоборот – оскорбление. Нет никакой тихой сапы, аутентичных кафе и скрипения сердца. А асексуальный человек может быть идеалом красоты. В русском языке есть много слов, значение которых трактуют не верно. Что это за слова и как их правильно использовать.
audio/mpeg
О том, почему мы делаем ошибки рассказывает старший преподаватель филологического факультета РУДН Екатерина Недопекина.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и MEGOGO. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Сценарий эпизода: Юлия МирейЭпизод озвучили: Игорь Кривицкий и Наталия Шашина Монтаж: Андрей ТемновСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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общество, история, литература, рудн, подкаст, россия, аудио
12:00 12.09.2021 (обновлено: 12:10 12.09.2021)
 

Не извиняйтесь и не скрипите сердцем: верный смысл "неправильных" слов

Как это по-русски
Не извиняйтесь и не скрипите сердцем: верный смысл "неправильных" слов
Вчера, 12:00
Читать ria.ru в
Нелицеприятный – это комплимент, а вот амбициозный, наоборот – оскорбление. Нет никакой тихой сапы, аутентичных кафе и скрипения сердца. А асексуальный человек может быть идеалом красоты. В русском языке есть много слов, значение которых трактуют не верно. Что это за слова и как их правильно использовать.
О том, почему мы делаем ошибки рассказывает старший преподаватель филологического факультета РУДН Екатерина Недопекина.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и MEGOGO. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
________
Сценарий эпизода: Юлия Мирей

Эпизод озвучили: Игорь Кривицкий и Наталия Шашина
Монтаж: Андрей Темнов
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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Как это по-русскиОбществоисториялитератураРУДНПодкастРоссия
 
 
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