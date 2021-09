Умерла участница дуэта Baccara Мария Мендиола

https://ria.ru/20210912/mendiola-1749728783.html

Участница испанского поп-дуэта Baccara Мария Мендиола умерла в возрасте 69 лет. Об этом сообщается в официальном Instagram-аккаунте группы. РИА Новости, 12.09.2021

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Участница испанского поп-дуэта Baccara Мария Мендиола умерла в возрасте 69 лет. Об этом сообщается в официальном Instagram-аккаунте группы."Моя дорогая Мария, великолепная артистка, покинула нас", — написала партнер Мендиолы по коллективу Кристина Севилья.Дуэт "Баккара" был образован в 1977 году. Первоначально он состоял из Марии Мендиолы и Майте Матеос. В 1981 году группа распалась, и певицы запустили отдельные проекты под таким же названием. Наиболее известными композициями коллектива стали "Cara Mia", "Yes Sir", "I Can Boogie" и "Sorry I’m а Lady".

