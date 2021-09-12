https://ria.ru/20210912/lukashenko-1749768595.html

Лукашенко рассказал, как западные политики просили Путина надавить на него

Лукашенко рассказал, как западные политики просили Путина надавить на него - РИА Новости, 12.09.2021

Лукашенко рассказал, как западные политики просили Путина надавить на него

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что глава Евросовета Шарль Мишель просил президента России Владимира Путина надавить на белорусского лидера для РИА Новости, 12.09.2021

2021-09-12T19:18

2021-09-12T19:18

2021-09-12T19:18

в мире

белоруссия

владимир путин

александр лукашенко

шарль мишель

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ПОЛИГОН ОБУЗ-ЛЕСНОВСКИЙ (Белоруссия), 12 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что глава Евросовета Шарль Мишель просил президента России Владимира Путина надавить на белорусского лидера для решения различных вопросов."Мишель… звонит Путину: "Вы там надавите на Лукашенко". Владимир Владимирович хорошо знает Лукашенко. Я читал эту стенограмму. "Позвольте, как это я надавлю? Это самостоятельное государство, почему вы не хотите с ним сам переговорить? Вы с талибами разговариваете?" - "Талибы контролируют территорию". Путин у них спрашивает: "А что, Лукашенко Беларусь не контролирует?" - рассказал журналистам белорусский лидер.Восьмого сентября Путин и Мишель обсудили Афганистан в ходе телефонного разговора, подчеркнув важность поддержания в стране гражданского мира и налаживания межафганского диалога. На следующий день Путин в Москве провел переговоры с Лукашенко, после чего посоветовал европейским странам вести прямой диалог с белорусским лидером, который в отличие от талибов пришел к власти законно.По словам Лукашенко, западные политики "заходят, как псы побитые", причем в мелочах, пытаются надавить через спорт, культуру и по другим направлениям. "Начинают наших ребят давить ни за что: вышел (Дмитрий) Басков (спортивный функционер – ред.) с флагом за президента - враг, мы требуем исключить тебя из федерации (хоккея Белоруссии – ред.). Мерзавцы мелкотравчатые, мелочные. Это действительно несолидное поведение", - заявил Лукашенко.При этом он указал, что диалог с европейскими странами ведется, однако их требования касаются внутренней политики Белоруссии. "Политзаключенные", выборы и прочее. Слушайте, вы займитесь у себя там. Они у себя не могут разобраться", - подчеркнул белорусский лидер.Ситуацию же с мигрантами на европейской границе Лукашенко назвал проблемой Запада. Президент пояснил, что Запад ранее заявил о готовности принять всех беженцев из Афганистана и других стран, но теперь выгоняет их со своей территории, натравливая собак и стреляя поверх голов. "Они хлынули туда по разным направлениям - через Турцию, другие страны", - добавил Лукашенко.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики среди прочего использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также отдельных предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. В июне ЕС запустил экономические секторальные санкции против Белоруссии.* Террористическая организация, запрещенная на территории России

https://ria.ru/20210912/chemodanchik-1749756695.html

https://ria.ru/20210912/lukashenko-1749741856.html

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в мире, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, шарль мишель