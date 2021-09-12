Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210912/lukashenko-1749768595.html
Лукашенко рассказал, как западные политики просили Путина надавить на него
Лукашенко рассказал, как западные политики просили Путина надавить на него - РИА Новости, 12.09.2021
Лукашенко рассказал, как западные политики просили Путина надавить на него
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что глава Евросовета Шарль Мишель просил президента России Владимира Путина надавить на белорусского лидера для РИА Новости, 12.09.2021
2021-09-12T19:18
2021-09-12T19:18
в мире
белоруссия
владимир путин
александр лукашенко
шарль мишель
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749496485_0:0:3028:1703_1920x0_80_0_0_7bf1a466cf5eee36ec6f02ccf91689c8.jpg
ПОЛИГОН ОБУЗ-ЛЕСНОВСКИЙ (Белоруссия), 12 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что глава Евросовета Шарль Мишель просил президента России Владимира Путина надавить на белорусского лидера для решения различных вопросов."Мишель… звонит Путину: "Вы там надавите на Лукашенко". Владимир Владимирович хорошо знает Лукашенко. Я читал эту стенограмму. "Позвольте, как это я надавлю? Это самостоятельное государство, почему вы не хотите с ним сам переговорить? Вы с талибами разговариваете?" - "Талибы контролируют территорию". Путин у них спрашивает: "А что, Лукашенко Беларусь не контролирует?" - рассказал журналистам белорусский лидер.Восьмого сентября Путин и Мишель обсудили Афганистан в ходе телефонного разговора, подчеркнув важность поддержания в стране гражданского мира и налаживания межафганского диалога. На следующий день Путин в Москве провел переговоры с Лукашенко, после чего посоветовал европейским странам вести прямой диалог с белорусским лидером, который в отличие от талибов пришел к власти законно.По словам Лукашенко, западные политики "заходят, как псы побитые", причем в мелочах, пытаются надавить через спорт, культуру и по другим направлениям. "Начинают наших ребят давить ни за что: вышел (Дмитрий) Басков (спортивный функционер – ред.) с флагом за президента - враг, мы требуем исключить тебя из федерации (хоккея Белоруссии – ред.). Мерзавцы мелкотравчатые, мелочные. Это действительно несолидное поведение", - заявил Лукашенко.При этом он указал, что диалог с европейскими странами ведется, однако их требования касаются внутренней политики Белоруссии. "Политзаключенные", выборы и прочее. Слушайте, вы займитесь у себя там. Они у себя не могут разобраться", - подчеркнул белорусский лидер.Ситуацию же с мигрантами на европейской границе Лукашенко назвал проблемой Запада. Президент пояснил, что Запад ранее заявил о готовности принять всех беженцев из Афганистана и других стран, но теперь выгоняет их со своей территории, натравливая собак и стреляя поверх голов. "Они хлынули туда по разным направлениям - через Турцию, другие страны", - добавил Лукашенко.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики среди прочего использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также отдельных предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. В июне ЕС запустил экономические секторальные санкции против Белоруссии.* Террористическая организация, запрещенная на территории России
https://ria.ru/20210912/chemodanchik-1749756695.html
https://ria.ru/20210912/lukashenko-1749741856.html
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749496485_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_afaff34d9a4066c92d1fa0cdf2174f82.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, шарль мишель
19:18 12.09.2021
 
Лукашенко рассказал, как западные политики просили Путина надавить на него

Лукашенко заявил, что глава Евросовета просил Путина надавить на него для решения вопросов

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи - РИА Новости, 1920, 12.09.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ПОЛИГОН ОБУЗ-ЛЕСНОВСКИЙ (Белоруссия), 12 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что глава Евросовета Шарль Мишель просил президента России Владимира Путина надавить на белорусского лидера для решения различных вопросов.
"Мишель… звонит Путину: "Вы там надавите на Лукашенко". Владимир Владимирович хорошо знает Лукашенко. Я читал эту стенограмму. "Позвольте, как это я надавлю? Это самостоятельное государство, почему вы не хотите с ним сам переговорить? Вы с талибами разговариваете?" - "Талибы контролируют территорию". Путин у них спрашивает: "А что, Лукашенко Беларусь не контролирует?" - рассказал журналистам белорусский лидер.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 12.09.2021
Вчера, 17:08
Раскрыто содержимое чемоданчика, с которым Лукашенко приехал к Путину
Восьмого сентября Путин и Мишель обсудили Афганистан в ходе телефонного разговора, подчеркнув важность поддержания в стране гражданского мира и налаживания межафганского диалога. На следующий день Путин в Москве провел переговоры с Лукашенко, после чего посоветовал европейским странам вести прямой диалог с белорусским лидером, который в отличие от талибов пришел к власти законно.
По словам Лукашенко, западные политики "заходят, как псы побитые", причем в мелочах, пытаются надавить через спорт, культуру и по другим направлениям. "Начинают наших ребят давить ни за что: вышел (Дмитрий) Басков (спортивный функционер – ред.) с флагом за президента - враг, мы требуем исключить тебя из федерации (хоккея Белоруссии – ред.). Мерзавцы мелкотравчатые, мелочные. Это действительно несолидное поведение", - заявил Лукашенко.
При этом он указал, что диалог с европейскими странами ведется, однако их требования касаются внутренней политики Белоруссии. "Политзаключенные", выборы и прочее. Слушайте, вы займитесь у себя там. Они у себя не могут разобраться", - подчеркнул белорусский лидер.
Ситуацию же с мигрантами на европейской границе Лукашенко назвал проблемой Запада. Президент пояснил, что Запад ранее заявил о готовности принять всех беженцев из Афганистана и других стран, но теперь выгоняет их со своей территории, натравливая собак и стреляя поверх голов. "Они хлынули туда по разным направлениям - через Турцию, другие страны", - добавил Лукашенко.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 12.09.2021
Вчера, 13:50
Лукашенко назвал условие для переговоров с Западом
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики среди прочего использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.
Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также отдельных предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. В июне ЕС запустил экономические секторальные санкции против Белоруссии.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России
 
В миреБелоруссияВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоШарль Мишель
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:47В пяти регионах России протестируют новую систему оплаты труда педагогов
04:15Врач рассказал, как ускорить или замедлить выздоровление при ОРВИ
04:12Израиль ударил по объектам ХАМАС в секторе Газа в ответ на пуски ракет
04:04После инцидента с L-410 четыре человека находятся в тяжелом состоянии
04:01Власти уточнили информацию о погибших в авиакатастрофе в Приангарье
03:49Семьям погибших в авиакатастрофе в Приангарье выплатят по миллиону рублей
03:46В Минприроды обвинили компании "с мировым именем" в обмане властей
03:46В Иркутской области объявили 15 сентября днем траура после авиакатастрофы
03:34В Монреале неизвестный ранил ножом трех человек, сообщило СМИ
03:25В армии Израиля сообщили о перехвате ракеты из сектора Газа
03:15Эксперт рассказал, как с номеров ваших родных могут звонить мошенники
03:02На юге Израиля сработали сирены тревоги
03:00В России создают уникальную "нервную систему" для угледобывающих шахт
03:00Адвокат назвала тех, кто доносит о незаконной перепланировке
02:47Бритни Спирс объявила о помолвке
02:26СМИ сообщило о выявлении этиленгликоля в крови погибших на Совхозной
02:20Появилась новая информация о пострадавших при жесткой посадке L-410
02:15Гражданам рассказали, как сразу сдать экзамен на права
02:15Эксперт рассказал, откуда мошенники узнают о состоянии счетов россиян
01:58В Раде рассказали о "громкой военной победе" над Москвой
Лента новостейМолния