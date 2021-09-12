https://ria.ru/20210912/lukashenko-1749741856.html
Лукашенко назвал условие для переговоров с Западом
Лукашенко назвал условие для переговоров с Западом - РИА Новости, 12.09.2021
Лукашенко назвал условие для переговоров с Западом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика готова к разговору с Западом по вопросам нелегальной миграции, но диалог не получится до тех... РИА Новости, 12.09.2021
2021-09-12T13:50
2021-09-12T13:50
2021-09-12T14:27
белоруссия
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ПОЛИГОН ОБУЗ-ЛЕСНОВСКИЙ (Белоруссия), 12 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика готова к разговору с Западом по вопросам нелегальной миграции, но диалог не получится до тех пор, пока с Минска не будут сняты санкции."Хотите жить безопасно - приезжайте. Определим место, будем встречаться, обсуждать эти вопросы. Но пока не будут сняты эти безмозглые санкции и унижение наших патриотичных людей, с ними разговаривать никто не будет, на колени мы не станем", - заявил Лукашенко журналистам. Таким образом он прокомментировал ситуацию с нелегальной миграцией на границе ЕС, отметив, что в данном случае мяч – на стороне западных партнеров.Президент также обратил внимание, что западные санкции оказались бездейственными, поэтому в Белоруссии не переживают о новых возможных ограничениях."Хотите помощи - ведите себя достойно. Не надо нас считать какими-то второстепенными людьми. У нас есть все для того, чтобы защитить нашу страну от любых посягательств", - подчеркнул белорусский лидер.
https://radiosputnik.ria.ru/20210911/belorussiya-1749700865.html
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белоруссия
13:50 12.09.2021 (обновлено: 14:27 12.09.2021)
Лукашенко назвал условие для переговоров с Западом
Лукашенко: диалог с Западом не получится до тех пор, пока с Минска не будут сняты санкции.