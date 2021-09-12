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В небе над Манхэттеном появились два мощных луча света
В небе над Манхэттеном появились два мощных луча света - РИА Новости, 12.09.2021
В небе над Манхэттеном появились два мощных луча света
Два мощных голубых луча света поднялись в небо над Нью-Йорком, символизируя разрушенные 11 сентября 2001 года башни-близнецы Всемирного торгового центра,... РИА Новости, 12.09.2021
2021-09-12T05:44
2021-09-12T15:17
в мире
вашингтон (город)
пенсильвания
питтсбург
теракты 11 сентября (2001)
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НЬЮ-ЙОРК, 12 сен — РИА Новости. Два мощных голубых луча света поднялись в небо над Нью-Йорком, символизируя разрушенные 11 сентября 2001 года башни-близнецы Всемирного торгового центра, передает корреспондент РИА Новости.Акция под названием Tribute in light ("Дань памяти в свете") проводится ежегодно в это время с 2002 года. Лучи расположены в 120 метрах от Национального мемориала 11 сентября и образованы при помощи 88 прожекторов.Сейчас можно наблюдать, как, попадая в них, в голубой цвет окрашиваются пролетающие птицы.Туристы и жители Нью-Йорка сейчас активно фотографируются на фоне двух световых колонн, упирающихся в ночное небо.Два пассажирских самолета, угнанные террористами, 11 сентября 2001 года врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, полностью разрушив их. Еще один самолет, управляемый террористами, врезался в западное крыло здания Министерства обороны в Вашингтоне. Четвертый пассажирский лайнер, также угнанный террористами, упал и разбился возле города Питтсбург (штат Пенсильвания). По официальным данным, в Нью-Йорке погибли 2749 человек, в Вашингтоне — 189 человек, в Пенсильвании — 44 человека.
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в мире, вашингтон (город), пенсильвания, питтсбург, теракты 11 сентября (2001)
05:44 12.09.2021 (обновлено: 15:17 12.09.2021)
 
В небе над Манхэттеном появились два мощных луча света

В небо над Нью-Йорком поднялись два голубых луча света, символизируя башни-близнецы

© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкНациональный мемориал и музей 11 сентября в Нью-Йорке
Национальный мемориал и музей 11 сентября в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 12.09.2021
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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НЬЮ-ЙОРК, 12 сен — РИА Новости. Два мощных голубых луча света поднялись в небо над Нью-Йорком, символизируя разрушенные 11 сентября 2001 года башни-близнецы Всемирного торгового центра, передает корреспондент РИА Новости.
Акция под названием Tribute in light ("Дань памяти в свете") проводится ежегодно в это время с 2002 года. Лучи расположены в 120 метрах от Национального мемориала 11 сентября и образованы при помощи 88 прожекторов.
Сейчас можно наблюдать, как, попадая в них, в голубой цвет окрашиваются пролетающие птицы.
Туристы и жители Нью-Йорка сейчас активно фотографируются на фоне двух световых колонн, упирающихся в ночное небо.
Падение Башен-близнецов. 20 лет теракту 11 сентября - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
11 сентября, 14:33
Падение "Башен-близнецов". 20 лет теракту 11 сентября20 лет назад 19 террористов Аль-Каиды*(террористическая организация, запрещенная в России) захватили четыре пассажирских самолета и совершили атаку на Соединенные Штаты Америки. Два самолета были направлены в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, третий — в здание Пентагона, четвертый упал в Пенсильвании.
Два пассажирских самолета, угнанные террористами, 11 сентября 2001 года врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, полностью разрушив их. Еще один самолет, управляемый террористами, врезался в западное крыло здания Министерства обороны в Вашингтоне. Четвертый пассажирский лайнер, также угнанный террористами, упал и разбился возле города Питтсбург (штат Пенсильвания). По официальным данным, в Нью-Йорке погибли 2749 человек, в Вашингтоне — 189 человек, в Пенсильвании — 44 человека.
 
В миреВашингтон (город)ПенсильванияПиттсбургТеракты 11 сентября (2001)
 
 
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