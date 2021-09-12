https://ria.ru/20210912/luchi-1749718691.html

В небе над Манхэттеном появились два мощных луча света

В небе над Манхэттеном появились два мощных луча света - РИА Новости, 12.09.2021

В небе над Манхэттеном появились два мощных луча света

Два мощных голубых луча света поднялись в небо над Нью-Йорком, символизируя разрушенные 11 сентября 2001 года башни-близнецы Всемирного торгового центра,... РИА Новости, 12.09.2021

2021-09-12T05:44

2021-09-12T05:44

2021-09-12T15:17

в мире

вашингтон (город)

пенсильвания

питтсбург

теракты 11 сентября (2001)

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НЬЮ-ЙОРК, 12 сен — РИА Новости. Два мощных голубых луча света поднялись в небо над Нью-Йорком, символизируя разрушенные 11 сентября 2001 года башни-близнецы Всемирного торгового центра, передает корреспондент РИА Новости.Акция под названием Tribute in light ("Дань памяти в свете") проводится ежегодно в это время с 2002 года. Лучи расположены в 120 метрах от Национального мемориала 11 сентября и образованы при помощи 88 прожекторов.Сейчас можно наблюдать, как, попадая в них, в голубой цвет окрашиваются пролетающие птицы.Туристы и жители Нью-Йорка сейчас активно фотографируются на фоне двух световых колонн, упирающихся в ночное небо.Два пассажирских самолета, угнанные террористами, 11 сентября 2001 года врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, полностью разрушив их. Еще один самолет, управляемый террористами, врезался в западное крыло здания Министерства обороны в Вашингтоне. Четвертый пассажирский лайнер, также угнанный террористами, упал и разбился возле города Питтсбург (штат Пенсильвания). По официальным данным, в Нью-Йорке погибли 2749 человек, в Вашингтоне — 189 человек, в Пенсильвании — 44 человека.

https://ria.ru/20210911/bashni-1749660185.html

вашингтон (город)

пенсильвания

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в мире, вашингтон (город), пенсильвания, питтсбург, теракты 11 сентября (2001)