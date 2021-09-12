https://ria.ru/20210912/letchiki-1749713641.html

СМИ: афганских летчиков перебросят из Узбекистана на военную базу США

СМИ: афганских летчиков перебросят из Узбекистана на военную базу США - РИА Новости, 12.09.2021

СМИ: афганских летчиков перебросят из Узбекистана на военную базу США

США достигли соглашения с Узбекистаном, в рамках которого группа прибывших в эту страну летчиков афганских ВВС вместе с их семьями уже в эти выходные перебросят РИА Новости, 12.09.2021

2021-09-12T00:49

2021-09-12T00:49

2021-09-12T05:08

захват власти в афганистане талибами

в мире

сша

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талибан

узбекистан

афганистан

сухейль шахин

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ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. США достигли соглашения с Узбекистаном, в рамках которого группа прибывших в эту страну летчиков афганских ВВС вместе с их семьями уже в эти выходные перебросят на американскую военную базу, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на источники.Речь идет о пилотах афганских ВВС, которые после прихода движения "Талибан"* ко власти в Афганистане бежали вместе с родными в Узбекистан на самолетах и вертолетах афганских ВВС. Отмечается, что талибы оказывали давление на власти Узбекистана с целью добиться их выдачи.Как подчеркивает газета, сами летчики, несмотря на обещанную талибами амнистию всем чиновникам и военным, опасаются за свою безопасность и безопасность своих родных. В общей сложности в Узбекистане находятся 585 афганских летчиков, членов экипажей и их родственников. Как ожидается, эти люди "вылетят на военную базу США в Дохе", но пока не ясно, отправятся ли они в дальнейшем в США или куда-либо еще.По информации WSJ, в Узбекистане находятся 46 военных самолетов и вертолетов, которые прибыли ранее из Афганистана, их дальнейшая судьба остается неясной. Талибы призывают вернуть воздушные суда в Афганистан, однако такой шаг, вероятно, вызовет решительное возражение со стороны США, пишет газета.Отмечается также, что представитель талибов Сухейль Шахин заявил о необходимости возвращения в страну бежавших афганских летчиков. "Эти пилоты должны вернуться в свою страну, страна нуждается в них", - сказал Шахин, слова которого приводит издание.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в столицу и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций.На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года. Главой МИД стал Амир Хан Мутаки, минобороны возглавил Мохаммад Якуб, МВД - мулла Сараджуддин Хаккани. Все они состоят в движении "Талибан"*, а в этническом отношении принадлежат к пуштунским племенным объединениям дуррани и гильзаи.* Запрещенное в России террористическое движение.

https://ria.ru/20210816/voennye-1746005260.html

https://ria.ru/20210909/afganistan-1749343057.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210910/afganistan-1749558372.html

сша

узбекистан

афганистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, оон, талибан, узбекистан, афганистан, сухейль шахин, мохаммад хасан ахунд