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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210912/letchiki-1749713641.html
СМИ: афганских летчиков перебросят из Узбекистана на военную базу США
СМИ: афганских летчиков перебросят из Узбекистана на военную базу США - РИА Новости, 12.09.2021
СМИ: афганских летчиков перебросят из Узбекистана на военную базу США
США достигли соглашения с Узбекистаном, в рамках которого группа прибывших в эту страну летчиков афганских ВВС вместе с их семьями уже в эти выходные перебросят РИА Новости, 12.09.2021
2021-09-12T00:49
2021-09-12T05:08
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
оон
талибан
узбекистан
афганистан
сухейль шахин
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ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. США достигли соглашения с Узбекистаном, в рамках которого группа прибывших в эту страну летчиков афганских ВВС вместе с их семьями уже в эти выходные перебросят на американскую военную базу, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на источники.Речь идет о пилотах афганских ВВС, которые после прихода движения "Талибан"* ко власти в Афганистане бежали вместе с родными в Узбекистан на самолетах и вертолетах афганских ВВС. Отмечается, что талибы оказывали давление на власти Узбекистана с целью добиться их выдачи.Как подчеркивает газета, сами летчики, несмотря на обещанную талибами амнистию всем чиновникам и военным, опасаются за свою безопасность и безопасность своих родных. В общей сложности в Узбекистане находятся 585 афганских летчиков, членов экипажей и их родственников. Как ожидается, эти люди "вылетят на военную базу США в Дохе", но пока не ясно, отправятся ли они в дальнейшем в США или куда-либо еще.По информации WSJ, в Узбекистане находятся 46 военных самолетов и вертолетов, которые прибыли ранее из Афганистана, их дальнейшая судьба остается неясной. Талибы призывают вернуть воздушные суда в Афганистан, однако такой шаг, вероятно, вызовет решительное возражение со стороны США, пишет газета.Отмечается также, что представитель талибов Сухейль Шахин заявил о необходимости возвращения в страну бежавших афганских летчиков. "Эти пилоты должны вернуться в свою страну, страна нуждается в них", - сказал Шахин, слова которого приводит издание.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в столицу и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций.На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года. Главой МИД стал Амир Хан Мутаки, минобороны возглавил Мохаммад Якуб, МВД - мулла Сараджуддин Хаккани. Все они состоят в движении "Талибан"*, а в этническом отношении принадлежат к пуштунским племенным объединениям дуррани и гильзаи.* Запрещенное в России террористическое движение.
https://ria.ru/20210816/voennye-1746005260.html
https://ria.ru/20210909/afganistan-1749343057.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210910/afganistan-1749558372.html
сша
узбекистан
афганистан
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в мире, сша, оон, талибан, узбекистан, афганистан, сухейль шахин, мохаммад хасан ахунд
00:49 12.09.2021 (обновлено: 05:08 12.09.2021)
 
СМИ: афганских летчиков перебросят из Узбекистана на военную базу США

WSJ: 585 афганцев перебросят из Узбекистана на военную базу США в Дохе

© AP Photo / U.S. Air Force/Staff Sgt. Corey HookАмериканский стратегический бомбардировщик B-52 "Стратофортресс" на авиабазе Аль-Удейд в Катаре
Американский стратегический бомбардировщик B-52 Стратофортресс на авиабазе Аль-Удейд в Катаре - РИА Новости, 1920, 12.09.2021
© AP Photo / U.S. Air Force/Staff Sgt. Corey Hook
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. США достигли соглашения с Узбекистаном, в рамках которого группа прибывших в эту страну летчиков афганских ВВС вместе с их семьями уже в эти выходные перебросят на американскую военную базу, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Речь идет о пилотах афганских ВВС, которые после прихода движения "Талибан"* ко власти в Афганистане бежали вместе с родными в Узбекистан на самолетах и вертолетах афганских ВВС. Отмечается, что талибы оказывали давление на власти Узбекистана с целью добиться их выдачи.
Афганские военные в Кабуле - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
16 августа, 22:16Захват власти в Афганистане талибами
Афганские военные объяснили свой побег в Узбекистан
Как подчеркивает газета, сами летчики, несмотря на обещанную талибами амнистию всем чиновникам и военным, опасаются за свою безопасность и безопасность своих родных. В общей сложности в Узбекистане находятся 585 афганских летчиков, членов экипажей и их родственников. Как ожидается, эти люди "вылетят на военную базу США в Дохе", но пока не ясно, отправятся ли они в дальнейшем в США или куда-либо еще.
По информации WSJ, в Узбекистане находятся 46 военных самолетов и вертолетов, которые прибыли ранее из Афганистана, их дальнейшая судьба остается неясной. Талибы призывают вернуть воздушные суда в Афганистан, однако такой шаг, вероятно, вызовет решительное возражение со стороны США, пишет газета.
Отмечается также, что представитель талибов Сухейль Шахин заявил о необходимости возвращения в страну бежавших афганских летчиков. "Эти пилоты должны вернуться в свою страну, страна нуждается в них", - сказал Шахин, слова которого приводит издание.
Члены Талибана* в международном аэропорту Хамида Карзая в Кабуле после вывода американских войск - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
9 сентября, 13:56
СМИ рассказали о помощи афганским беженцам со стороны НАТО
В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в столицу и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций.
На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года. Главой МИД стал Амир Хан Мутаки, минобороны возглавил Мохаммад Якуб, МВД - мулла Сараджуддин Хаккани. Все они состоят в движении "Талибан"*, а в этническом отношении принадлежат к пуштунским племенным объединениям дуррани и гильзаи.
* Запрещенное в России террористическое движение.
Люди возле международного аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
10 сентября, 16:31Сказано в эфире
"Реальная опасность". Эксперт о ситуации с беженцами из Афганистана
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреСШАООНТалибанУзбекистанАфганистанСухейль ШахинМохаммад Хасан Ахунд
 
 
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