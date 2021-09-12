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В Крыму ответили на планы Киева привлечь США к возвращению полуострова
В Крыму ответили на планы Киева привлечь США к возвращению полуострова - РИА Новости, 12.09.2021
В Крыму ответили на планы Киева привлечь США к возвращению полуострова
Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве республики при президенте РФ Александр Молохов, комментируя РИА Новости... РИА Новости, 12.09.2021
2021-09-12T12:29
2021-09-12T12:29
киев
оон
севастополь
владимир зеленский
остап бендер
алексей резников
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости. Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве республики при президенте РФ Александр Молохов, комментируя РИА Новости слова украинского министра о помощи США в вопросе Крыма, заявил, что полуостров является российским навсегда и ни одной стране мира не под силам изменить это.Ранее вице-премьер-министр - министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что визит президента Украины Владимира Зеленского в США, а также тесные контакты между президентами двух стран показали, что Вашингтон начнет играть важную роль в помощи Киеву в вопросах Донбасса и Крыма."Подобные заявления больше всего напоминают слова Остапа Бендера, произнесенные им на известном собрании "Союза меча и орала" о том, что "заграница нам поможет". Киевским властям пора уже раз и навсегда выучить, что Крым является российским навсегда и ни одной стране мира не под силам изменить это. Так что пусть напрасно не уповают на помощь своих заокеанских хозяев", - сказал Молохов.
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киев, оон, севастополь, владимир зеленский, остап бендер, алексей резников, россия
12:29 12.09.2021
 
В Крыму ответили на планы Киева привлечь США к возвращению полуострова

Молохов ответил на планы Киева привлечь США к возвращению полуострова

© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов у участка газопровода в районе населенного пункта Перевальное Республики Крым, где в результате диверсии был совершен подрыва
Сотрудники правоохранительных органов у участка газопровода в районе населенного пункта Перевальное Республики Крым, где в результате диверсии был совершен подрыва - РИА Новости, 1920, 12.09.2021
© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости. Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве республики при президенте РФ Александр Молохов, комментируя РИА Новости слова украинского министра о помощи США в вопросе Крыма, заявил, что полуостров является российским навсегда и ни одной стране мира не под силам изменить это.
Ранее вице-премьер-министр - министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что визит президента Украины Владимира Зеленского в США, а также тесные контакты между президентами двух стран показали, что Вашингтон начнет играть важную роль в помощи Киеву в вопросах Донбасса и Крыма.
"Подобные заявления больше всего напоминают слова Остапа Бендера, произнесенные им на известном собрании "Союза меча и орала" о том, что "заграница нам поможет". Киевским властям пора уже раз и навсегда выучить, что Крым является российским навсегда и ни одной стране мира не под силам изменить это. Так что пусть напрасно не уповают на помощь своих заокеанских хозяев", - сказал Молохов.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время выступления председателя правительства РФ Михаила Мишустина в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2020 год - РИА Новости, 1920, 12.09.2021
Вчера, 10:43
Володин удивился заявлению Зеленского о войне с Россией
 
КиевООНСевастопольВладимир ЗеленскийОстап БендерАлексей РезниковРоссия
 
 
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