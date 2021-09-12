https://ria.ru/20210912/krym-1749735780.html
В Крыму ответили на планы Киева привлечь США к возвращению полуострова
В Крыму ответили на планы Киева привлечь США к возвращению полуострова - РИА Новости, 12.09.2021
В Крыму ответили на планы Киева привлечь США к возвращению полуострова
Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве республики при президенте РФ Александр Молохов, комментируя РИА Новости... РИА Новости, 12.09.2021
2021-09-12T12:29
2021-09-12T12:29
2021-09-12T12:29
киев
оон
севастополь
владимир зеленский
остап бендер
алексей резников
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости. Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве республики при президенте РФ Александр Молохов, комментируя РИА Новости слова украинского министра о помощи США в вопросе Крыма, заявил, что полуостров является российским навсегда и ни одной стране мира не под силам изменить это.Ранее вице-премьер-министр - министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что визит президента Украины Владимира Зеленского в США, а также тесные контакты между президентами двух стран показали, что Вашингтон начнет играть важную роль в помощи Киеву в вопросах Донбасса и Крыма."Подобные заявления больше всего напоминают слова Остапа Бендера, произнесенные им на известном собрании "Союза меча и орала" о том, что "заграница нам поможет". Киевским властям пора уже раз и навсегда выучить, что Крым является российским навсегда и ни одной стране мира не под силам изменить это. Так что пусть напрасно не уповают на помощь своих заокеанских хозяев", - сказал Молохов.
https://ria.ru/20210912/volodin-1749728415.html
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киев, оон, севастополь, владимир зеленский, остап бендер, алексей резников, россия
В Крыму ответили на планы Киева привлечь США к возвращению полуострова
Молохов ответил на планы Киева привлечь США к возвращению полуострова