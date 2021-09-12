https://ria.ru/20210912/krym-1749529281.html

Лучшие песчаные пляжи Крыма: сезон продолжается

Лучшие песчаные пляжи Крыма 2021

Лучшие песчаные пляжи Крыма: сезон продолжается

Самое время собираться в Крым — бархатный сезон в разгаре. Комфортная температура воздуха, мягкое солнце. А также экскурсии, фестивали, оздоровление и толп... РИА Новости, 12.09.2021

2021-09-12T08:00

2021-09-12T08:00

2021-09-12T08:07

туризм

туризм

евпатория

республика крым

маршруты - туризм

феодосия

керчь

елена юрченко

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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости, Светлана Баева. Самое время собираться в Крым — бархатный сезон в разгаре. Комфортная температура воздуха, мягкое солнце. А также экскурсии, фестивали, оздоровление и толп туристов уже нет. Без моря, конечно, никуда — и оно сейчас как раз 20-22 градуса. Никакой острой гальки и камней, только лучшие песчаные пляжи полуострова. О том, где встретить дельфинов, увидеть невероятные закаты и не беспокоиться о нехватке шезлонгов, — в материале РИА Новости.Незнойный отдых"Пляжный сезон в Крыму продолжается в сентябре и октябре, и, на мой взгляд, в эти месяцы здесь лучше, чем летом, — говорит директор Крымского туристского центра Елена Юрченко. — Не так знойно, причем во всех смыслах слова. Бархатный сезон приносит реальную пользу и организму в целом, и психике. Отсутствие огромного числа туристов — тоже очень важно".Востребован, конечно, и Южный берег Крыма, и песчаные пляжи, которые, по словам эксперта, сосредоточены на востоке и западе полуострова. Есть из чего выбрать: дикие, с нетронутой природой — или благоустроенные, со всевозможными услугами.Правда, осенью нужно внимательно следить за работой пляжей. Некоторые уже закрыты, другие доступны до двадцатых чисел сентября. Все зависит от погоды.В числе лучших Министерство курортов и туризма Республики Крым выделяет, по словам Елены Юрченко, например, "Золотые пески", "Алые паруса" в районе Феодосии, "Майами" в селе Оленевка Черноморского района, "Лазурный берег" в Евпатории, "Героевка" в Керчи. Но, конечно, это лишь малая часть."Золотые пески"Прибрежная полоса лучшего, по отзывам и туристов, и экспертов, Золотого пляжа в Феодосии тянется на 15 километров и объединяет в себе несколько зон. В том числе и "Золотые пески".Здесь много аттракционов, причем прямо в море, и водных развлечений. И шезлонгов на всех хватает. По отзывам, даже с маленькими детьми тут комфортно. Есть душ, раздевалки, шатры и солнечные зонты. Рядом — дельфинарий.Семейный пляж "Алые паруса"Он относится к одноименному отелю, но в семи километрах от него. Для постояльцев — бесплатный трансфер: каждый час курсируют микроавтобусы."Это начало Золотого пляжа — местности, знаменитой на всю Россию. Береговая полоса получила название из-за песка золотисто-желтого оттенка, издали напоминающего цвет монет", — поясняют сотрудники курортного комплекса. По их словам, пляж площадью более одного гектара имеет, вероятно, самую широкую береговую линию, что позволяет всем гостям комфортно разместиться. Также благодаря огромной территории отдыху не мешают многочисленные развлечения: детские лабиринты, игровые зоны, бесплатные качели, спортивные площадки и беседки для барбекю.Вход на пляж бесплатный для всех, а для гостей отеля выделена специальная зона. Доступна аренда шезлонгов, зонтов, надувных матрасов.При входе в воду есть каменная гряда, защищающая берег от размытия при штормах. Однако при помощи специальной техники расчистили комфортные заходы в море."Майами"Оленевка в Черноморском районе уже пару лет подряд входит в число самых популярных у россиян курортных поселков. И неслучайно, тут — один из лучших пляжей Крыма. Один из отзывов: "Дорога из Севастополя слегка утомила... Но! Все компенсировано абсолютно чистой водой, белым песком, чистотой на пляже. VIP-палатки можно взять за тысячу рублей на день, это лучший вариант. Для тех, кто, как мы, не успели, есть бесплатные общие, но их может не хватить — пляж очень популярен", — пишет Денис Кулик.Сейчас с местами, вероятно, будет получше. Но стоит иметь в виду, что "Майами" считают одним из лучших пляжей Крыма, не только песчаных. Особый микроклимат ему дает месторасположение. Черноморский район находится на полуострове Тарханкут, вблизи нет рек, что гарантирует очень чистую воду."Лазурный берег""Лазурный берег" позиционирует себя как самый чистый пляж Евпатории. Билет на целый день — с 7:00 до 20:00 — стоит 40 рублей. В него входит пользование душем, туалетом, кабинками для переодевания, навесами, местами для курения. Если все это не нужно, то можно и не платить, но сумма не такая большая, чтобы отказываться от удобств.Как и везде, шезлонги и зонтики нужно арендовать отдельно. Можно забронировать бунгало, VIP-беседку, камышовый домик, но делать это советуют заранее. Для тех, кто хочет жить почти на пляже, — автокемпинг.Много активных водных развлечений. Неподалеку есть озеро, но, как уверяют, комаров мало — оно соленое, а с моря дует ветерок."За последнее время пляжи в Евпатории изменились. Стали чище, появились лежаки и охрана. Исчезли наркоманы, в детстве я боялась проткнуть ногу шприцем на пляже, а сейчас спокойно отдыхаю одна, — говорит туристка из Москвы Марина Иванова. — Выбираю место, где дети с родителями или одинокие барышни разных возрастов, стелю полотенце и спокойно иду купаться. Как-то на час ушла в заплыв".Она отмечает, что выделили специальные зоны для катеров и гидроциклов, а это очень важно для безопасности отдыхающих."Героевка""Керчь — не только важный транспортный узел, тут еще можно купаться сразу в двух морях", — уверяют в сообществе "Переезжаем в Крым". Один из лучших пляжей — "Героевка" — находится в 17 километрах от города. Песок, по отзывам, мелкий, золотистый и приятный, море чистое. Бывает, по утрам приплывают дельфины.Еще на пляже много зелени, можно расположиться не под зонтиком, а спрятаться от солнца в тени кустарников и деревьев.Но и оборудование есть — теневые навесы, шезлонги, кабины для переодевания, душ, туалет, кафе.Отдохнуть дикарем"В осенний период гости часто выбирают не только благоустроенные пляжи, все больше востребованы дикие прибрежные территории", — говорит Елена Юрченко.Она выделяет Ленинский район Азовского моря. "Изумительные Генеральские пляжи, более 13 бухт. Там увидите такую красоту, незыблемость и аутентичность, что словами описать сложно, — рассказывает она. — На Черном море, это, безусловно, Тарханкут". Если "Майами" — пляж оборудованный, то все на косе в Беляусе — это чистое море, которое и в шторм остается прозрачным, а еще песок, песок, песок. И ничего лишнего. Последние два года на побережье здесь толпы, но осенью — спокойно и умиротворенно.

https://ria.ru/20210909/taganrog-1749120148.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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