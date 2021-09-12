https://ria.ru/20210912/kosmos-1749789464.html
Двое астронавтов завершили семичасовую работу в открытом космосе
Двое астронавтов завершили семичасовую работу в открытом космосе - РИА Новости, 12.09.2021
Двое астронавтов завершили семичасовую работу в открытом космосе
Астронавты японец Акихико Хосидэ и француз Тома Песке завершили выход в открытый космос, продлившийся почти семь часов, и благополучно вернулись на борт... РИА Новости, 12.09.2021
2021-09-12T23:50
2021-09-12T23:50
2021-09-12T23:50
наука
наса
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
тома песке
акихико хосиде
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ВАШИНГТОН, 12 сен - РИА Новости. Астронавты японец Акихико Хосидэ и француз Тома Песке завершили выход в открытый космос, продлившийся почти семь часов, и благополучно вернулись на борт Международной космической станции (МКС), сообщает Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА)."Астронавты Акихико Хосидэ из Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) и Томас Песке из ЕКА (Европейское космическое агентство) завершили в 15.09 по североамериканскому восточному времени (22.09 мск - ред.), спустя 6 часов 54 минуты, первый выход в открытый космос, проведенный двумя астронавтами-партнерами из разных стран из шлюза Международной космической станции Quest", - говорится в сообщении, размещенном на сайте НАСА.Астронавтам во время выхода в космос удалось собрать и установить крепление для третьей солнечной панели. Наряду с этим они заменили и включили устройство, которое "измеряет потенциал электрического заряда" систем МКС.В своем Twitter НАСА отметило, что это был 12-й по счету выход в открытый космос в 2021 году. Астронавты, как подсчитали специалисты, за время работы в космосе в воскресенье "сожгли от 1500 до 3000 калорий".Сейчас на МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде (командир станции) и француза Тома Песке.
https://ria.ru/20210910/kosmos-1749461056.html
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наса, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), тома песке, акихико хосиде
Двое астронавтов завершили семичасовую работу в открытом космосе
НАСА: двое астронавтов завершили многочасовой выход в открытый космос и вернулись на МКС