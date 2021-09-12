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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210912/kiselev-1749744389.html
Киселев заявил о щадящем течении COVID-19 у себя благодаря прививке
Киселев заявил о щадящем течении COVID-19 у себя благодаря прививке - РИА Новости, 12.09.2021
Киселев заявил о щадящем течении COVID-19 у себя благодаря прививке
Журналист Дмитрий Киселев сообщил, что у него довольно обширное поражение легких из-за коронавируса, но, благодаря прививке, заболевание идет по щадящему пути. РИА Новости, 12.09.2021
2021-09-12T14:17
2021-09-12T14:33
распространение коронавируса
общество
дмитрий киселев
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 сен - РИА Новости. Журналист Дмитрий Киселев сообщил, что у него довольно обширное поражение легких из-за коронавируса, но, благодаря прививке, заболевание идет по щадящему пути.Киселев отметил, что у него возникло чувство, будто он в санатории."Я поделился (этим чувством - ред.), меня поправила ваша заведующая отделением, сказала, что это ложное чувство: вы не в санатории, а в самолете с нами, если вы попробуете из него выпасть, то вам сразу станет хуже", - объяснил Киселев.Ранее Киселев заявлял РИА Новости, что из-за госпитализации с COVID-19 не будет в ближайшее воскресенье вести программу "Вести недели" на телеканале "Россия 1", но появится в ее эфире в другом качестве - поприветствует зрителей прямо из больничной палаты. Сам же воскресный вечерний эфир будет вести Игорь Кожевин.
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общество, дмитрий киселев, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
14:17 12.09.2021 (обновлено: 14:33 12.09.2021)
 
Киселев заявил о щадящем течении COVID-19 у себя благодаря прививке

Киселев: благодаря прививке и ревакцинации заболевание COVID-19 идет по щадящему пути

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГенеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на презентации книги "Идеология русской государственности. Континент Россия"
Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев на презентации книги Идеология русской государственности. Континент Россия - РИА Новости, 1920, 12.09.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 сен - РИА Новости. Журналист Дмитрий Киселев сообщил, что у него довольно обширное поражение легких из-за коронавируса, но, благодаря прививке, заболевание идет по щадящему пути.

"У меня довольно обширное поражение легких, тем не менее, благодаря прививке и ревакцинации, сценарий моей болезни идет по щадящему пути, хотя врачам приходится со мной поработать. Если бы у меня не было вакцины, то я бы лежал сейчас в реанимации на животе, хрипел, и перспективы были бы неизвестны-туманны", - сказал Киселев в эфире "Вести недели" на телеканале "Россия 1".

Киселев отметил, что у него возникло чувство, будто он в санатории.
"Я поделился (этим чувством - ред.), меня поправила ваша заведующая отделением, сказала, что это ложное чувство: вы не в санатории, а в самолете с нами, если вы попробуете из него выпасть, то вам сразу станет хуже", - объяснил Киселев.
Ранее Киселев заявлял РИА Новости, что из-за госпитализации с COVID-19 не будет в ближайшее воскресенье вести программу "Вести недели" на телеканале "Россия 1", но появится в ее эфире в другом качестве - поприветствует зрителей прямо из больничной палаты. Сам же воскресный вечерний эфир будет вести Игорь Кожевин.
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