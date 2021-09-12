14:17 12.09.2021 (обновлено: 14:33 12.09.2021)
Киселев заявил о щадящем течении COVID-19 у себя благодаря прививке
Киселев: благодаря прививке и ревакцинации заболевание COVID-19 идет по щадящему пути
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГенеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на презентации книги "Идеология русской государственности. Континент Россия"
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 сен - РИА Новости. Журналист Дмитрий Киселев сообщил, что у него довольно обширное поражение легких из-за коронавируса, но, благодаря прививке, заболевание идет по щадящему пути.
"У меня довольно обширное поражение легких, тем не менее, благодаря прививке и ревакцинации, сценарий моей болезни идет по щадящему пути, хотя врачам приходится со мной поработать. Если бы у меня не было вакцины, то я бы лежал сейчас в реанимации на животе, хрипел, и перспективы были бы неизвестны-туманны", - сказал Киселев в эфире "Вести недели" на телеканале "Россия 1".
Киселев отметил, что у него возникло чувство, будто он в санатории.
"Я поделился (этим чувством - ред.), меня поправила ваша заведующая отделением, сказала, что это ложное чувство: вы не в санатории, а в самолете с нами, если вы попробуете из него выпасть, то вам сразу станет хуже", - объяснил Киселев.
Ранее Киселев заявлял РИА Новости, что из-за госпитализации с COVID-19 не будет в ближайшее воскресенье вести программу "Вести недели" на телеканале "Россия 1", но появится в ее эфире в другом качестве - поприветствует зрителей прямо из больничной палаты. Сам же воскресный вечерний эфир будет вести Игорь Кожевин.