https://ria.ru/20210912/kiselev-1749744389.html

Киселев заявил о щадящем течении COVID-19 у себя благодаря прививке

Киселев заявил о щадящем течении COVID-19 у себя благодаря прививке - РИА Новости, 12.09.2021

Киселев заявил о щадящем течении COVID-19 у себя благодаря прививке

Журналист Дмитрий Киселев сообщил, что у него довольно обширное поражение легких из-за коронавируса, но, благодаря прививке, заболевание идет по щадящему пути. РИА Новости, 12.09.2021

2021-09-12T14:17

2021-09-12T14:17

2021-09-12T14:33

распространение коронавируса

общество

дмитрий киселев

здоровье - общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 сен - РИА Новости. Журналист Дмитрий Киселев сообщил, что у него довольно обширное поражение легких из-за коронавируса, но, благодаря прививке, заболевание идет по щадящему пути.Киселев отметил, что у него возникло чувство, будто он в санатории."Я поделился (этим чувством - ред.), меня поправила ваша заведующая отделением, сказала, что это ложное чувство: вы не в санатории, а в самолете с нами, если вы попробуете из него выпасть, то вам сразу станет хуже", - объяснил Киселев.Ранее Киселев заявлял РИА Новости, что из-за госпитализации с COVID-19 не будет в ближайшее воскресенье вести программу "Вести недели" на телеканале "Россия 1", но появится в ее эфире в другом качестве - поприветствует зрителей прямо из больничной палаты. Сам же воскресный вечерний эфир будет вести Игорь Кожевин.

https://ria.ru/20210907/koronavirus-1749045002.html

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2021

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