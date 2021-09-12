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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210912/kino-1747076510.html
Лучшие бывшие. Звездные пары, которые расстались, а мы переживаем
Звездные пары, которые расстались
Лучшие бывшие. Звездные пары, которые расстались, а мы переживаем
Разошлись они, а переживаем мы. Знаменитости часто на виду, и кажется, что мы знаем все об их личной жизни. Поэтому когда звезды расстаются, их поклонники часто РИА Новости, 12.09.2021
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости, Анна Нехаева. Разошлись они, а переживаем мы. Знаменитости часто на виду, и кажется, что мы знаем все об их личной жизни. Поэтому когда звезды расстаются, их поклонники часто грустят. А громких разводов хватает.
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анджелина джоли (войт), фото, андрей чадов, светлана ходченкова, брэд питт (уильям бредли), гарик харламов (игорь), кристина асмус, павел прилучный, агата муцениеце, мирослава карпович, тим бертон, сергей безруков, джонни депп, ирина безрукова, lady gaga (стефани джерманотта), ванесса паради, хелена бонэм картер, брэдли купер, марион котийяр, венсан кассель, дженнифер энистон, моника беллуччи, эмбер херд, анна матисон, знаменитости, ирина шейк, кино и сериалы
08:00 12.09.2021 (обновлено: 19:03 12.09.2021)
 

Лучшие бывшие. Звездные пары, которые расстались, а мы переживаем

Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости, Анна Нехаева. Разошлись они, а переживаем мы. Знаменитости часто на виду, и кажется, что мы знаем все об их личной жизни. Поэтому когда звезды расстаются, их поклонники часто грустят. А громких разводов хватает.
© AFP 2021 / Carlo Allegri/Getty Images

Одно из таких — расставание Джонни Деппа и Ванессы Паради после почти 15 лет совместной жизни. Американский актер и французская артистка никогда не были официально женаты (Депп отшучивался, что не хочет "портить" фамилию Ванессы своей, неблагозвучной), у них двое детей и куча недвижимости по всему миру.

Вроде бы все было благополучно — и вдруг разрыв. Как выяснилось, причина — партнерша Деппа по фильму "Ромовый дневник" Эмбер Херд. Они поженились через пару лет, но особого счастья им это не принесло: Херд обвинила Деппа в домашнем насилии.

Разбирательства продолжаются уже несколько лет. Недавно суд решил, что Депп действительно виновен. Он намерен подать апелляцию.

Ванесса же в 2018-м вышла замуж за режиссера Самюэля Беншетри.

Актёр Джонни Депп и Ванесса Паради
1 из 10

Одно из таких — расставание Джонни Деппа и Ванессы Паради после почти 15 лет совместной жизни. Американский актер и французская артистка никогда не были официально женаты (Депп отшучивался, что не хочет "портить" фамилию Ванессы своей, неблагозвучной), у них двое детей и куча недвижимости по всему миру.

Вроде бы все было благополучно — и вдруг разрыв. Как выяснилось, причина — партнерша Деппа по фильму "Ромовый дневник" Эмбер Херд. Они поженились через пару лет, но особого счастья им это не принесло: Херд обвинила Деппа в домашнем насилии.

Разбирательства продолжаются уже несколько лет. Недавно суд решил, что Депп действительно виновен. Он намерен подать апелляцию.

Ванесса же в 2018-м вышла замуж за режиссера Самюэля Беншетри.

© AFP 2021 / Carlo Allegri/Getty Images
© AFP 2021 / Alberto Pizzoli

Их называли "красавица и чудовище" — не понимали, что Моника Беллуччи нашла в мрачном и суровом Венсане Касселе.

Они встретились на съемках фильма "Квартира" в 1996 году и не понравились друг другу. Кассель подумал, что Моника "очередная моделька, возомнившая себя актрисой", она увидела в нем "высокомерного нахала".

А через три года они поженились.
Монике постоянно приписывали романы с другими мужчинами, Венсан ревновал. В конце концов брак распался — по инициативе Беллуччи. Но бывшие супруги сохранили добрые отношения: Кассель говорил, что они с Моникой всегда будут вместе.

Сейчас Беллуччи не афиширует личную жизнь (хотя ее видели с бойфрендами), а Кассель женат на модели Тине Кунаки.

Венсан Кассель и Моника Белуччи
2 из 10

Их называли "красавица и чудовище" — не понимали, что Моника Беллуччи нашла в мрачном и суровом Венсане Касселе.

Они встретились на съемках фильма "Квартира" в 1996 году и не понравились друг другу. Кассель подумал, что Моника "очередная моделька, возомнившая себя актрисой", она увидела в нем "высокомерного нахала".

А через три года они поженились.
Монике постоянно приписывали романы с другими мужчинами, Венсан ревновал. В конце концов брак распался — по инициативе Беллуччи. Но бывшие супруги сохранили добрые отношения: Кассель говорил, что они с Моникой всегда будут вместе.

Сейчас Беллуччи не афиширует личную жизнь (хотя ее видели с бойфрендами), а Кассель женат на модели Тине Кунаки.

© AFP 2021 / Alberto Pizzoli
© AFP 2021 / Valerie Macon

Голливудская звезда Брэдли Купер и российская модель Ирина Шейк познакомились на мюзикле "Волшебная страна" в 2015 году и долго скрывали свой роман. Но сообщения о свиданиях пары и том, как их замечали в одних и тех же местах, подогревали слухи.

Через год они официально появились вместе на мероприятии. Потом были выходы на Уимблдонском турнире, красных ковровых дорожках, презентациях.

Пара никогда не комментировала отношения. У них родилась дочь Лея, но потом на горизонте возникла Леди Гага (Купер снялся с ней в своем фильме "Звезда родилась"), и актеру стали приписывать роман с певицей.

И хотя Гага все отрицала, Шейк и Купер вскоре расстались. Они продолжают совместно воспитывать Лею и периодически появляются вместе на улицах Нью-Йорка.

Ирина Шейк и Брэдли Купер
3 из 10

Голливудская звезда Брэдли Купер и российская модель Ирина Шейк познакомились на мюзикле "Волшебная страна" в 2015 году и долго скрывали свой роман. Но сообщения о свиданиях пары и том, как их замечали в одних и тех же местах, подогревали слухи.

Через год они официально появились вместе на мероприятии. Потом были выходы на Уимблдонском турнире, красных ковровых дорожках, презентациях.

Пара никогда не комментировала отношения. У них родилась дочь Лея, но потом на горизонте возникла Леди Гага (Купер снялся с ней в своем фильме "Звезда родилась"), и актеру стали приписывать роман с певицей.

И хотя Гага все отрицала, Шейк и Купер вскоре расстались. Они продолжают совместно воспитывать Лею и периодически появляются вместе на улицах Нью-Йорка.

© AFP 2021 / Valerie Macon
© AP Photo / Mark J. Terrill

Роман Анджелины Джоли и Брэда Питта начинался со скандала во время съемок "Мистера и миссис Смит", когда актер еще был в отношениях с Дженнифер Энистон, и закончился в 2016 году громким разводом Бранджелины.

Питт усыновил приемных детей Джоли, потом у них родились трое общих наследников. Каждый официальный выход пары был событием, их постоянно преследовали папарацци. Джоли даже сняла об этом как режиссер картину, где в главных ролях были она и Питт.

Несмотря на идиллию и шестерых детей, после свадьбы в 2014-м возник разлад. СМИ сообщали о скандалах в семье, а вывели Джоли из себя слухи о романе Питта (знакомая история) с экранной партнершей, Марион Котийяр. Это произошло во время работы над фильмом "Союзники".

Вскоре Джоли подала на развод, указав в качестве причин разногласия в методах воспитания детей и алкогольную зависимость супруга. Процесс длился три года, а за опеку над детьми они еще продолжают борьбу. На днях Анджелина заявила в интервью, что боялась за безопасность своей семьи.

Теперь Джоли (по слухам) сошлась с первым мужем, Джонни Ли Миллером, а Питта подозревали в романах с далекими от кино дамами.

Бред Питт и Анжелина Джоли
4 из 10

Роман Анджелины Джоли и Брэда Питта начинался со скандала во время съемок "Мистера и миссис Смит", когда актер еще был в отношениях с Дженнифер Энистон, и закончился в 2016 году громким разводом Бранджелины.

Питт усыновил приемных детей Джоли, потом у них родились трое общих наследников. Каждый официальный выход пары был событием, их постоянно преследовали папарацци. Джоли даже сняла об этом как режиссер картину, где в главных ролях были она и Питт.

Несмотря на идиллию и шестерых детей, после свадьбы в 2014-м возник разлад. СМИ сообщали о скандалах в семье, а вывели Джоли из себя слухи о романе Питта (знакомая история) с экранной партнершей, Марион Котийяр. Это произошло во время работы над фильмом "Союзники".

Вскоре Джоли подала на развод, указав в качестве причин разногласия в методах воспитания детей и алкогольную зависимость супруга. Процесс длился три года, а за опеку над детьми они еще продолжают борьбу. На днях Анджелина заявила в интервью, что боялась за безопасность своей семьи.

Теперь Джоли (по слухам) сошлась с первым мужем, Джонни Ли Миллером, а Питта подозревали в романах с далекими от кино дамами.

© AP Photo / Mark J. Terrill
© AP Photo / Todd Williamson/Invision

Главный готический и странный дуэт. Тим Бёртон и его муза Хелена Бонэм-Картер за 13 лет отношений сделали не одну кассовую картину вместе.

Они тоже познакомились на съемках ("Планета обезьян"), Тим называл свою новую любимую актрису "самой талантливой фантазеркой", а Хелена просто была в восторге от режиссера.

Будучи вместе, они жили в двух домах по соседству, соединенных коридором. Как признавался Тим, Хелена "совершенно безалаберная в плане быта", а сам он примерный отец их двух сыновей. Кстати, крестным их отпрысков стал Джонни Депп, лучший друг Бёртона, часто появляющийся в его фильмах.

Несмотря на идиллию, пара рассталась из-за "кризиса среднего возраста" Тима. Разошлись мирно: делят опеку над детьми, Хелена продолжает сниматься у бывшего супруга.

Но эксцентричных выходов пары на премьеры зрителям теперь не хватает.

Хелена Бонем Картер и Тим Бертон
5 из 10

Главный готический и странный дуэт. Тим Бёртон и его муза Хелена Бонэм-Картер за 13 лет отношений сделали не одну кассовую картину вместе.

Они тоже познакомились на съемках ("Планета обезьян"), Тим называл свою новую любимую актрису "самой талантливой фантазеркой", а Хелена просто была в восторге от режиссера.

Будучи вместе, они жили в двух домах по соседству, соединенных коридором. Как признавался Тим, Хелена "совершенно безалаберная в плане быта", а сам он примерный отец их двух сыновей. Кстати, крестным их отпрысков стал Джонни Депп, лучший друг Бёртона, часто появляющийся в его фильмах.

Несмотря на идиллию, пара рассталась из-за "кризиса среднего возраста" Тима. Разошлись мирно: делят опеку над детьми, Хелена продолжает сниматься у бывшего супруга.

Но эксцентричных выходов пары на премьеры зрителям теперь не хватает.

© AP Photo / Todd Williamson/Invision
© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанк

Сергей и Ирина Безруковы были вместе 15 лет, и восьмилетняя разница в возрасте их не смущала.

Познакомились на съемках, Ирина тогда была замужем, а Сергей наслаждался славой после сериала "Бригада". Как вспоминали оба, они понравились друг другу буквально с первого разговора и вскоре стали встречаться.

Ирина развелась с первым мужем, актером Игорем Ливановым, и вышла за Безрукова. Поменяла фамилию, сосредоточилась на семье, а не карьере.

Но в 2015-м пара развелась. Причины не называли, только в одном из интервью Сергей отметил, что "пришло время двигаться дальше".

Сейчас он женат на режиссере Анне Матисон, с которой у него трое общих детей. Ирина работает в кино и на ТВ.

Актер Сергей Безруков с супругой актрисой Ириной Безруковой
6 из 10

Сергей и Ирина Безруковы были вместе 15 лет, и восьмилетняя разница в возрасте их не смущала.

Познакомились на съемках, Ирина тогда была замужем, а Сергей наслаждался славой после сериала "Бригада". Как вспоминали оба, они понравились друг другу буквально с первого разговора и вскоре стали встречаться.

Ирина развелась с первым мужем, актером Игорем Ливановым, и вышла за Безрукова. Поменяла фамилию, сосредоточилась на семье, а не карьере.

Но в 2015-м пара развелась. Причины не называли, только в одном из интервью Сергей отметил, что "пришло время двигаться дальше".

Сейчас он женат на режиссере Анне Матисон, с которой у него трое общих детей. Ирина работает в кино и на ТВ.

© РИА Новости / Руслан Кривобок
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Гарик Харламов и Кристина Асмус расстались после восьми лет брака.

Они познакомились, когда Харламов еще был женат, в 2012-м. Оформили отношения через год, вскоре у них родилась дочь Анастасия.

Все умилялись идеальной семье юмориста и романтической героини.

Ходили слухи, что причиной развода стала роль Асмус в фильме "Текст", где у нее по сценарию была откровенная сцена. Но бывшие супруги это опровергли, Гарик даже публично высказался насчет картины, встав на сторону Кристины.

Они остаются друзьями. А поклонники надеются, что пара воссоединится.

Актриса Кристина Асмус и актер Гарик Харламов
7 из 10

Гарик Харламов и Кристина Асмус расстались после восьми лет брака.

Они познакомились, когда Харламов еще был женат, в 2012-м. Оформили отношения через год, вскоре у них родилась дочь Анастасия.

Все умилялись идеальной семье юмориста и романтической героини.

Ходили слухи, что причиной развода стала роль Асмус в фильме "Текст", где у нее по сценарию была откровенная сцена. Но бывшие супруги это опровергли, Гарик даже публично высказался насчет картины, встав на сторону Кристины.

Они остаются друзьями. А поклонники надеются, что пара воссоединится.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанк

Павел Прилучный и Агата Муцениеце познакомились на съемках "Закрытой школы". Через некоторое время поженились — тайно (хотя поклонники это и подозревали).

Прилучный признавался, что влюбился с первого взгляда, и Агата говорила, что Павел сразу произвел на нее впечатление.

Но взрывные характеры обоих актеров не позволили сохранить семью. Расстались весной 2020-го.

Прилучный после этого начал встречаться с Мирославой Карпович, а Агата сконцентрировалась на карьере и выпустила на YouTube шоу "Честный развод".

Актёр Павел Прилучный с супругой актрисой Агатой Муцениеце-Прилучной
8 из 10

Павел Прилучный и Агата Муцениеце познакомились на съемках "Закрытой школы". Через некоторое время поженились — тайно (хотя поклонники это и подозревали).

Прилучный признавался, что влюбился с первого взгляда, и Агата говорила, что Павел сразу произвел на нее впечатление.

Но взрывные характеры обоих актеров не позволили сохранить семью. Расстались весной 2020-го.

Прилучный после этого начал встречаться с Мирославой Карпович, а Агата сконцентрировалась на карьере и выпустила на YouTube шоу "Честный развод".

© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
© Фото : Екатерина Чеснокова

Пара, о которой знали немногие, но расстраиваются из-за их развода — Владимир Яглыч и Светлана Ходченкова.

Они вместе работали над сериалами "Карусель", "Моя Пречистенка", поженились в 2005-м.

Брак продлился пять лет: они часто выходили в свет вместе, но были слухи, что не все идеально. Одни утверждали, что актеры не сошлись характерами, другие — слишком ревнуют друг друга.

Как бы то ни было, в 2010-м пара разошлась без официального объяснения причин.

Светлана Ходченкова и Владимир Яглыч
9 из 10

Пара, о которой знали немногие, но расстраиваются из-за их развода — Владимир Яглыч и Светлана Ходченкова.

Они вместе работали над сериалами "Карусель", "Моя Пречистенка", поженились в 2005-м.

Брак продлился пять лет: они часто выходили в свет вместе, но были слухи, что не все идеально. Одни утверждали, что актеры не сошлись характерами, другие — слишком ревнуют друг друга.

Как бы то ни было, в 2010-м пара разошлась без официального объяснения причин.

© Фото : Екатерина Чеснокова
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова

В начале нулевых Светлана Светикова была везде: на ТВ, в театре, мюзиклах. Тогда она встречалась с актером Андреем Чадовым.

На проекте "Большие гонки" она познакомилась с братом Андрея, Алексеем. А тот представил их друг другу.

Светикова признавалась, что безумно влюбилась, ездила к Андрею Чадову на все съемки, сопровождала на любых мероприятиях. Но через пять лет начались размолвки, пара рассталась.

Чадов говорил, что это произошло не по его вине, а просто "не судьба была им быть вместе".

Светикова сейчас воспитывает двоих детей от фигуриста-акробата Алексея Полищука. А Чадов занимается карьерой и не афиширует личную жизнь.

 Светлана Светикова и Андрей Чадов
10 из 10

В начале нулевых Светлана Светикова была везде: на ТВ, в театре, мюзиклах. Тогда она встречалась с актером Андреем Чадовым.

На проекте "Большие гонки" она познакомилась с братом Андрея, Алексеем. А тот представил их друг другу.

Светикова признавалась, что безумно влюбилась, ездила к Андрею Чадову на все съемки, сопровождала на любых мероприятиях. Но через пять лет начались размолвки, пара рассталась.

Чадов говорил, что это произошло не по его вине, а просто "не судьба была им быть вместе".

Светикова сейчас воспитывает двоих детей от фигуриста-акробата Алексея Полищука. А Чадов занимается карьерой и не афиширует личную жизнь.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
 
КультураАнджелина Джоли (Войт)Андрей ЧадовСветлана ХодченковаБрэд Питт (Уильям Бредли)Гарик Харламов (Игорь)Кристина АсмусПавел ПрилучныйАгата МуцениецеМирослава КарповичТим БертонСергей БезруковДжонни ДеппИрина БезруковаLady Gaga (Стефани Джерманотта)Ванесса ПарадиХелена Бонэм КартерБрэдли КуперМарион КотийярВенсан КассельДженнифер ЭнистонМоника БеллуччиЭмбер ХердАнна МатисонЗнаменитостиИрина ШейкКино и сериалы
 
 
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