Лучшие бывшие. Звездные пары, которые расстались, а мы переживаем

Одно из таких — расставание Джонни Деппа и Ванессы Паради после почти 15 лет совместной жизни. Американский актер и французская артистка никогда не были официально женаты (Депп отшучивался, что не хочет "портить" фамилию Ванессы своей, неблагозвучной), у них двое детей и куча недвижимости по всему миру.

Вроде бы все было благополучно — и вдруг разрыв. Как выяснилось, причина — партнерша Деппа по фильму "Ромовый дневник" Эмбер Херд. Они поженились через пару лет, но особого счастья им это не принесло: Херд обвинила Деппа в домашнем насилии.

Разбирательства продолжаются уже несколько лет. Недавно суд решил, что Депп действительно виновен. Он намерен подать апелляцию.

Ванесса же в 2018-м вышла замуж за режиссера Самюэля Беншетри.