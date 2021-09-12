Лучшие бывшие. Звездные пары, которые расстались, а мы переживаем
Одно из таких — расставание Джонни Деппа и Ванессы Паради после почти 15 лет совместной жизни. Американский актер и французская артистка никогда не были официально женаты (Депп отшучивался, что не хочет "портить" фамилию Ванессы своей, неблагозвучной), у них двое детей и куча недвижимости по всему миру.
Вроде бы все было благополучно — и вдруг разрыв. Как выяснилось, причина — партнерша Деппа по фильму "Ромовый дневник" Эмбер Херд. Они поженились через пару лет, но особого счастья им это не принесло: Херд обвинила Деппа в домашнем насилии.
Разбирательства продолжаются уже несколько лет. Недавно суд решил, что Депп действительно виновен. Он намерен подать апелляцию.
Ванесса же в 2018-м вышла замуж за режиссера Самюэля Беншетри.
Одно из таких — расставание Джонни Деппа и Ванессы Паради после почти 15 лет совместной жизни. Американский актер и французская артистка никогда не были официально женаты (Депп отшучивался, что не хочет "портить" фамилию Ванессы своей, неблагозвучной), у них двое детей и куча недвижимости по всему миру.
Вроде бы все было благополучно — и вдруг разрыв. Как выяснилось, причина — партнерша Деппа по фильму "Ромовый дневник" Эмбер Херд. Они поженились через пару лет, но особого счастья им это не принесло: Херд обвинила Деппа в домашнем насилии.
Разбирательства продолжаются уже несколько лет. Недавно суд решил, что Депп действительно виновен. Он намерен подать апелляцию.
Ванесса же в 2018-м вышла замуж за режиссера Самюэля Беншетри.
Их называли "красавица и чудовище" — не понимали, что Моника Беллуччи нашла в мрачном и суровом Венсане Касселе.
Они встретились на съемках фильма "Квартира" в 1996 году и не понравились друг другу. Кассель подумал, что Моника "очередная моделька, возомнившая себя актрисой", она увидела в нем "высокомерного нахала".
А через три года они поженились.
Монике постоянно приписывали романы с другими мужчинами, Венсан ревновал. В конце концов брак распался — по инициативе Беллуччи. Но бывшие супруги сохранили добрые отношения: Кассель говорил, что они с Моникой всегда будут вместе.
Сейчас Беллуччи не афиширует личную жизнь (хотя ее видели с бойфрендами), а Кассель женат на модели Тине Кунаки.
Их называли "красавица и чудовище" — не понимали, что Моника Беллуччи нашла в мрачном и суровом Венсане Касселе.
Они встретились на съемках фильма "Квартира" в 1996 году и не понравились друг другу. Кассель подумал, что Моника "очередная моделька, возомнившая себя актрисой", она увидела в нем "высокомерного нахала".
А через три года они поженились.
Монике постоянно приписывали романы с другими мужчинами, Венсан ревновал. В конце концов брак распался — по инициативе Беллуччи. Но бывшие супруги сохранили добрые отношения: Кассель говорил, что они с Моникой всегда будут вместе.
Сейчас Беллуччи не афиширует личную жизнь (хотя ее видели с бойфрендами), а Кассель женат на модели Тине Кунаки.
Голливудская звезда Брэдли Купер и российская модель Ирина Шейк познакомились на мюзикле "Волшебная страна" в 2015 году и долго скрывали свой роман. Но сообщения о свиданиях пары и том, как их замечали в одних и тех же местах, подогревали слухи.
Через год они официально появились вместе на мероприятии. Потом были выходы на Уимблдонском турнире, красных ковровых дорожках, презентациях.
Пара никогда не комментировала отношения. У них родилась дочь Лея, но потом на горизонте возникла Леди Гага (Купер снялся с ней в своем фильме "Звезда родилась"), и актеру стали приписывать роман с певицей.
И хотя Гага все отрицала, Шейк и Купер вскоре расстались. Они продолжают совместно воспитывать Лею и периодически появляются вместе на улицах Нью-Йорка.
Голливудская звезда Брэдли Купер и российская модель Ирина Шейк познакомились на мюзикле "Волшебная страна" в 2015 году и долго скрывали свой роман. Но сообщения о свиданиях пары и том, как их замечали в одних и тех же местах, подогревали слухи.
Через год они официально появились вместе на мероприятии. Потом были выходы на Уимблдонском турнире, красных ковровых дорожках, презентациях.
Пара никогда не комментировала отношения. У них родилась дочь Лея, но потом на горизонте возникла Леди Гага (Купер снялся с ней в своем фильме "Звезда родилась"), и актеру стали приписывать роман с певицей.
И хотя Гага все отрицала, Шейк и Купер вскоре расстались. Они продолжают совместно воспитывать Лею и периодически появляются вместе на улицах Нью-Йорка.
Роман Анджелины Джоли и Брэда Питта начинался со скандала во время съемок "Мистера и миссис Смит", когда актер еще был в отношениях с Дженнифер Энистон, и закончился в 2016 году громким разводом Бранджелины.
Питт усыновил приемных детей Джоли, потом у них родились трое общих наследников. Каждый официальный выход пары был событием, их постоянно преследовали папарацци. Джоли даже сняла об этом как режиссер картину, где в главных ролях были она и Питт.
Несмотря на идиллию и шестерых детей, после свадьбы в 2014-м возник разлад. СМИ сообщали о скандалах в семье, а вывели Джоли из себя слухи о романе Питта (знакомая история) с экранной партнершей, Марион Котийяр. Это произошло во время работы над фильмом "Союзники".
Вскоре Джоли подала на развод, указав в качестве причин разногласия в методах воспитания детей и алкогольную зависимость супруга. Процесс длился три года, а за опеку над детьми они еще продолжают борьбу. На днях Анджелина заявила в интервью, что боялась за безопасность своей семьи.
Теперь Джоли (по слухам) сошлась с первым мужем, Джонни Ли Миллером, а Питта подозревали в романах с далекими от кино дамами.
Роман Анджелины Джоли и Брэда Питта начинался со скандала во время съемок "Мистера и миссис Смит", когда актер еще был в отношениях с Дженнифер Энистон, и закончился в 2016 году громким разводом Бранджелины.
Питт усыновил приемных детей Джоли, потом у них родились трое общих наследников. Каждый официальный выход пары был событием, их постоянно преследовали папарацци. Джоли даже сняла об этом как режиссер картину, где в главных ролях были она и Питт.
Несмотря на идиллию и шестерых детей, после свадьбы в 2014-м возник разлад. СМИ сообщали о скандалах в семье, а вывели Джоли из себя слухи о романе Питта (знакомая история) с экранной партнершей, Марион Котийяр. Это произошло во время работы над фильмом "Союзники".
Вскоре Джоли подала на развод, указав в качестве причин разногласия в методах воспитания детей и алкогольную зависимость супруга. Процесс длился три года, а за опеку над детьми они еще продолжают борьбу. На днях Анджелина заявила в интервью, что боялась за безопасность своей семьи.
Теперь Джоли (по слухам) сошлась с первым мужем, Джонни Ли Миллером, а Питта подозревали в романах с далекими от кино дамами.
Главный готический и странный дуэт. Тим Бёртон и его муза Хелена Бонэм-Картер за 13 лет отношений сделали не одну кассовую картину вместе.
Они тоже познакомились на съемках ("Планета обезьян"), Тим называл свою новую любимую актрису "самой талантливой фантазеркой", а Хелена просто была в восторге от режиссера.
Будучи вместе, они жили в двух домах по соседству, соединенных коридором. Как признавался Тим, Хелена "совершенно безалаберная в плане быта", а сам он примерный отец их двух сыновей. Кстати, крестным их отпрысков стал Джонни Депп, лучший друг Бёртона, часто появляющийся в его фильмах.
Несмотря на идиллию, пара рассталась из-за "кризиса среднего возраста" Тима. Разошлись мирно: делят опеку над детьми, Хелена продолжает сниматься у бывшего супруга.
Но эксцентричных выходов пары на премьеры зрителям теперь не хватает.
Главный готический и странный дуэт. Тим Бёртон и его муза Хелена Бонэм-Картер за 13 лет отношений сделали не одну кассовую картину вместе.
Они тоже познакомились на съемках ("Планета обезьян"), Тим называл свою новую любимую актрису "самой талантливой фантазеркой", а Хелена просто была в восторге от режиссера.
Будучи вместе, они жили в двух домах по соседству, соединенных коридором. Как признавался Тим, Хелена "совершенно безалаберная в плане быта", а сам он примерный отец их двух сыновей. Кстати, крестным их отпрысков стал Джонни Депп, лучший друг Бёртона, часто появляющийся в его фильмах.
Несмотря на идиллию, пара рассталась из-за "кризиса среднего возраста" Тима. Разошлись мирно: делят опеку над детьми, Хелена продолжает сниматься у бывшего супруга.
Но эксцентричных выходов пары на премьеры зрителям теперь не хватает.
Сергей и Ирина Безруковы были вместе 15 лет, и восьмилетняя разница в возрасте их не смущала.
Познакомились на съемках, Ирина тогда была замужем, а Сергей наслаждался славой после сериала "Бригада". Как вспоминали оба, они понравились друг другу буквально с первого разговора и вскоре стали встречаться.
Ирина развелась с первым мужем, актером Игорем Ливановым, и вышла за Безрукова. Поменяла фамилию, сосредоточилась на семье, а не карьере.
Но в 2015-м пара развелась. Причины не называли, только в одном из интервью Сергей отметил, что "пришло время двигаться дальше".
Сейчас он женат на режиссере Анне Матисон, с которой у него трое общих детей. Ирина работает в кино и на ТВ.
Сергей и Ирина Безруковы были вместе 15 лет, и восьмилетняя разница в возрасте их не смущала.
Познакомились на съемках, Ирина тогда была замужем, а Сергей наслаждался славой после сериала "Бригада". Как вспоминали оба, они понравились друг другу буквально с первого разговора и вскоре стали встречаться.
Ирина развелась с первым мужем, актером Игорем Ливановым, и вышла за Безрукова. Поменяла фамилию, сосредоточилась на семье, а не карьере.
Но в 2015-м пара развелась. Причины не называли, только в одном из интервью Сергей отметил, что "пришло время двигаться дальше".
Сейчас он женат на режиссере Анне Матисон, с которой у него трое общих детей. Ирина работает в кино и на ТВ.
Гарик Харламов и Кристина Асмус расстались после восьми лет брака.
Они познакомились, когда Харламов еще был женат, в 2012-м. Оформили отношения через год, вскоре у них родилась дочь Анастасия.
Все умилялись идеальной семье юмориста и романтической героини.
Ходили слухи, что причиной развода стала роль Асмус в фильме "Текст", где у нее по сценарию была откровенная сцена. Но бывшие супруги это опровергли, Гарик даже публично высказался насчет картины, встав на сторону Кристины.
Они остаются друзьями. А поклонники надеются, что пара воссоединится.
Гарик Харламов и Кристина Асмус расстались после восьми лет брака.
Они познакомились, когда Харламов еще был женат, в 2012-м. Оформили отношения через год, вскоре у них родилась дочь Анастасия.
Все умилялись идеальной семье юмориста и романтической героини.
Ходили слухи, что причиной развода стала роль Асмус в фильме "Текст", где у нее по сценарию была откровенная сцена. Но бывшие супруги это опровергли, Гарик даже публично высказался насчет картины, встав на сторону Кристины.
Они остаются друзьями. А поклонники надеются, что пара воссоединится.
Павел Прилучный и Агата Муцениеце познакомились на съемках "Закрытой школы". Через некоторое время поженились — тайно (хотя поклонники это и подозревали).
Прилучный признавался, что влюбился с первого взгляда, и Агата говорила, что Павел сразу произвел на нее впечатление.
Но взрывные характеры обоих актеров не позволили сохранить семью. Расстались весной 2020-го.
Прилучный после этого начал встречаться с Мирославой Карпович, а Агата сконцентрировалась на карьере и выпустила на YouTube шоу "Честный развод".
Павел Прилучный и Агата Муцениеце познакомились на съемках "Закрытой школы". Через некоторое время поженились — тайно (хотя поклонники это и подозревали).
Прилучный признавался, что влюбился с первого взгляда, и Агата говорила, что Павел сразу произвел на нее впечатление.
Но взрывные характеры обоих актеров не позволили сохранить семью. Расстались весной 2020-го.
Прилучный после этого начал встречаться с Мирославой Карпович, а Агата сконцентрировалась на карьере и выпустила на YouTube шоу "Честный развод".
Пара, о которой знали немногие, но расстраиваются из-за их развода — Владимир Яглыч и Светлана Ходченкова.
Они вместе работали над сериалами "Карусель", "Моя Пречистенка", поженились в 2005-м.
Брак продлился пять лет: они часто выходили в свет вместе, но были слухи, что не все идеально. Одни утверждали, что актеры не сошлись характерами, другие — слишком ревнуют друг друга.
Как бы то ни было, в 2010-м пара разошлась без официального объяснения причин.
Пара, о которой знали немногие, но расстраиваются из-за их развода — Владимир Яглыч и Светлана Ходченкова.
Они вместе работали над сериалами "Карусель", "Моя Пречистенка", поженились в 2005-м.
Брак продлился пять лет: они часто выходили в свет вместе, но были слухи, что не все идеально. Одни утверждали, что актеры не сошлись характерами, другие — слишком ревнуют друг друга.
Как бы то ни было, в 2010-м пара разошлась без официального объяснения причин.
В начале нулевых Светлана Светикова была везде: на ТВ, в театре, мюзиклах. Тогда она встречалась с актером Андреем Чадовым.
На проекте "Большие гонки" она познакомилась с братом Андрея, Алексеем. А тот представил их друг другу.
Светикова признавалась, что безумно влюбилась, ездила к Андрею Чадову на все съемки, сопровождала на любых мероприятиях. Но через пять лет начались размолвки, пара рассталась.
Чадов говорил, что это произошло не по его вине, а просто "не судьба была им быть вместе".
Светикова сейчас воспитывает двоих детей от фигуриста-акробата Алексея Полищука. А Чадов занимается карьерой и не афиширует личную жизнь.
В начале нулевых Светлана Светикова была везде: на ТВ, в театре, мюзиклах. Тогда она встречалась с актером Андреем Чадовым.
На проекте "Большие гонки" она познакомилась с братом Андрея, Алексеем. А тот представил их друг другу.
Светикова признавалась, что безумно влюбилась, ездила к Андрею Чадову на все съемки, сопровождала на любых мероприятиях. Но через пять лет начались размолвки, пара рассталась.
Чадов говорил, что это произошло не по его вине, а просто "не судьба была им быть вместе".
Светикова сейчас воспитывает двоих детей от фигуриста-акробата Алексея Полищука. А Чадов занимается карьерой и не афиширует личную жизнь.