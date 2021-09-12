https://ria.ru/20210912/kasha-1749713309.html
Россиянам рассказали, какую кашу есть в межсезонье
Россиянам рассказали, какую кашу есть в межсезонье - РИА Новости, 12.09.2021
Россиянам рассказали, какую кашу есть в межсезонье
Какую крупу важно включить в свой рацион осенью и как ее лучше готовить, рассказала в интервью радио Sputnik консультант по лечебному питанию и ортомолекулярной РИА Новости, 12.09.2021
2021-09-12T02:08
2021-09-12T02:08
2021-09-12T02:08
общество
здоровье - общество
россия
перловая каша
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Какую крупу важно включить в свой рацион осенью и как ее лучше готовить, рассказала в интервью радио Sputnik консультант по лечебному питанию и ортомолекулярной медицине Марина Кумерина.В состав круп входит множество полезных для человека элементов, например, пшенка содержит витамины группы B и омега-жиры, гречка – рутин, необходимый для сосудов. А правильно приготовленная перловка, которую делают из зерен ячменя, укрепляет иммунитет. Поэтому напитки и блюда из этой крупы особенно полезны в межсезонье, в периоды распространения инфекционных заболеваний, отметила Марина Кумерина.Напиток из перловки помогает при кашле, особенно если добавить туда корицу или имбирь, добавила консультант по лечебному питанию.Каша из перловки – одно из традиционных русских блюд, напомнила Марина Кумерина."Там содержится огромное количество витаминов, это сложный углевод, который долго переваривается, дает чувство насыщения, энергию, но не дает резких подъемов сахара, поэтому перловка показана людям с диабетом", – сказала она.Чтобы усилить полезные свойства каши, можно запаривать крупу по старинному рецепту."Заливаете зерна водой минимум на два часа или на ночь. Таким образом высвобождается фитиновая кислота, которая в злаках содержится в избытке и препятствует усвоению витаминов", – объяснила Марина Кумерина.Варить перловую кашу лучше на воде, а не на молоке, чтобы не увеличивать ее калорийность. Такое блюдо можно есть на завтрак или на обед – в качестве гарнира, заключила Марина Кумерина в интервью радио Sputnik.
https://radiosputnik.ria.ru/20210718/kasha-1741551134.html
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общество, здоровье - общество, россия, перловая каша
Россиянам рассказали, какую кашу есть в межсезонье
Эксперт Кумерина посоветовала россиянам пить в межсезонье "кофе" из перловки
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости.
Какую крупу важно включить в свой рацион осенью
и как ее лучше готовить, рассказала в интервью радио Sputnik
консультант по лечебному питанию и ортомолекулярной медицине Марина Кумерина.
В состав круп входит множество полезных для человека элементов, например, пшенка содержит витамины группы B и омега-жиры, гречка – рутин, необходимый для сосудов. А правильно приготовленная перловка, которую делают из зерен ячменя, укрепляет иммунитет. Поэтому напитки и блюда из этой крупы особенно полезны в межсезонье, в периоды распространения инфекционных заболеваний, отметила Марина Кумерина.
"Если перловку прокалить в духовке до золотистого цвета и измолоть как кофе, у вас получается злаковый кофе. Это очень полезно, особенно в период межсезонья, инфекционных заболеваний. Когда вы чувствуете, что заболеваете, заварите такой злаковый кофе, и вам станет лучше", – посоветовала она.
Напиток из перловки помогает при кашле, особенно если добавить туда корицу или имбирь, добавила консультант по лечебному питанию.
Каша из перловки – одно из традиционных русских блюд, напомнила Марина Кумерина.
"Там содержится огромное количество витаминов, это сложный углевод, который долго переваривается, дает чувство насыщения, энергию, но не дает резких подъемов сахара, поэтому перловка показана людям с диабетом", – сказала она.
Чтобы усилить полезные свойства каши, можно запаривать крупу по старинному рецепту.
"Заливаете зерна водой минимум на два часа или на ночь. Таким образом высвобождается фитиновая кислота, которая в злаках содержится в избытке и препятствует усвоению витаминов", – объяснила Марина Кумерина.
Варить перловую кашу лучше на воде, а не на молоке, чтобы не увеличивать ее калорийность. Такое блюдо можно есть на завтрак или на обед – в качестве гарнира, заключила Марина Кумерина в интервью радио Sputnik.