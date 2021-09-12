Названы финансовые инструменты, которым не следует доверять
Эксперт Верников посоветовал относиться к высокодоходным облигациям с осторожностью
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМониторы с информацией о состоянии денежного рынка
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Стоит с осторожностью относиться к высокодоходным облигациям. Нередко их приобретают на эмоциях, а не руководствуясь знаниями о финансовых инструментах, в то время как на рынке бывают ощутимые “перекосы”, рассказал агентству "Прайм" руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИГ "Универ Капитал" Андрей Верников.
Следует проявлять осторожность и к акциям китайских малых и средних и компаний.
“В последнее время было много информации о фальсификации отчетностей в мелких и средних компаниях Китая, поэтому их реальную устойчивость сложно определить", — пояснил финансист.
Покупка акций стартапов может стать выгодным вложением, если этим занимается профессионалы. Это не тема для начинающих инвесторов, считает Верников. Инфляция может вынудить ЦБ ужесточить денежно-кредитную политику, из-за чего стоимость заёмных денег вырастет для всех инвесторов. У "акций роста" денежные потоки смещены в будущее, если сравнивать их с "акциями стоимости", пояснил эксперт.
Ужесточение ДКП вызовет пересмотр фундаментальных моделей и снижение справедливой стоимости акций роста. Вслед за этим начнутся продажи. "Акциям роста" не стоит доверять в тот момент, когда ожидается ужесточение ДКП, подчеркнул финансист. Тем, кто ищет надежность, в сентябре и октябре нужно “сидеть в бондах”. В конце сентября в США заканчивается финансовый год. Когда управляющие получат свои бонусы, рынок может быть слабым, заключил юрист.
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