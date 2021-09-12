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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210912/goroskop-1749592859.html
Названы самые болтливые из представителей знаков зодиака
Названы самые болтливые из представителей знаков зодиака - РИА Новости, 12.09.2021
Названы самые болтливые из представителей знаков зодиака
В издании Times of India рассказали, представители каких знаков зодиака самые болтливые и разговорчивые. РИА Новости, 12.09.2021
2021-09-12T07:10
2021-09-12T07:10
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. В издании Times of India рассказали, представители каких знаков зодиака самые болтливые и разговорчивые. Близнецы обожают компании и общество. У этих веселых людей никогда не заканчиваются темы для разговоров, потому что они знают, как найти подход к собеседнику. Они могут говорить обо всем, чтобы остальные не чувствовали себя одиноко. Хобби, сплетни, фильмы, книги — Близнецы поддержат любую тему. Овны — очень упрямые и самоуверенные люди. Для представителей этого знака неважно, слушают их или нет. Они будут болтать долго. Овны готовы даже посплетничать, лишь бы поддерживать разговор. Этому знаку в принципе тяжело молчать. Водолеев принято называть тихонями, но при определенных обстоятельствах представители этого знака превращаются в настоящих болтунов, если им есть, чем поделиться. Как правило, все сводится к интеллектуальным беседам и обсуждениям разных идей. Но для того, чтобы Водолеи не обрывали разговор, их собеседники должны иметь схожие интересы. Львы из этого списка — самые большие болтуны. Если они начнут говорить, то не остановятся. Им нравится находиться в центре внимания весь день и жить в иллюзии, что остальным приятно их слушать. Львы любят говорить о себе и ждут, что другие проявят интерес к ним. Но иногда представители этого знака выглядят чересчур эгоистично. У Рыб в голове постоянно вертятся какие-то мысли. Поэтому для них нет большей радости, чем с кем-нибудь обсудить их. Рыбы будут обсуждать с людьми каждую ситуацию и подробно рассказывать о ней, что может утомить некоторых людей. Ведь Рыбы способны болтать часами.
https://ria.ru/20210829/astrologiya-1747633842.html
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новости культуры, астрология, гороскоп
07:10 12.09.2021
 

Названы самые болтливые из представителей знаков зодиака

© Depositphotos / Deagreez1Девушка разговаривает по телефону
Девушка разговаривает по телефону - РИА Новости, 1920, 12.09.2021
© Depositphotos / Deagreez1
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. В издании Times of India рассказали, представители каких знаков зодиака самые болтливые и разговорчивые.
Близнецы обожают компании и общество. У этих веселых людей никогда не заканчиваются темы для разговоров, потому что они знают, как найти подход к собеседнику. Они могут говорить обо всем, чтобы остальные не чувствовали себя одиноко. Хобби, сплетни, фильмы, книги — Близнецы поддержат любую тему.
Овны — очень упрямые и самоуверенные люди. Для представителей этого знака неважно, слушают их или нет. Они будут болтать долго. Овны готовы даже посплетничать, лишь бы поддерживать разговор. Этому знаку в принципе тяжело молчать.
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Водолеев принято называть тихонями, но при определенных обстоятельствах представители этого знака превращаются в настоящих болтунов, если им есть, чем поделиться. Как правило, все сводится к интеллектуальным беседам и обсуждениям разных идей. Но для того, чтобы Водолеи не обрывали разговор, их собеседники должны иметь схожие интересы.
Львы из этого списка — самые большие болтуны. Если они начнут говорить, то не остановятся. Им нравится находиться в центре внимания весь день и жить в иллюзии, что остальным приятно их слушать. Львы любят говорить о себе и ждут, что другие проявят интерес к ним. Но иногда представители этого знака выглядят чересчур эгоистично.
У Рыб в голове постоянно вертятся какие-то мысли. Поэтому для них нет большей радости, чем с кем-нибудь обсудить их. Рыбы будут обсуждать с людьми каждую ситуацию и подробно рассказывать о ней, что может утомить некоторых людей. Ведь Рыбы способны болтать часами.
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