https://ria.ru/20210912/goroskop-1749592859.html

Названы самые болтливые из представителей знаков зодиака

Названы самые болтливые из представителей знаков зодиака - РИА Новости, 12.09.2021

Названы самые болтливые из представителей знаков зодиака

В издании Times of India рассказали, представители каких знаков зодиака самые болтливые и разговорчивые. РИА Новости, 12.09.2021

2021-09-12T07:10

2021-09-12T07:10

2021-09-12T07:10

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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. В издании Times of India рассказали, представители каких знаков зодиака самые болтливые и разговорчивые. Близнецы обожают компании и общество. У этих веселых людей никогда не заканчиваются темы для разговоров, потому что они знают, как найти подход к собеседнику. Они могут говорить обо всем, чтобы остальные не чувствовали себя одиноко. Хобби, сплетни, фильмы, книги — Близнецы поддержат любую тему. Овны — очень упрямые и самоуверенные люди. Для представителей этого знака неважно, слушают их или нет. Они будут болтать долго. Овны готовы даже посплетничать, лишь бы поддерживать разговор. Этому знаку в принципе тяжело молчать. Водолеев принято называть тихонями, но при определенных обстоятельствах представители этого знака превращаются в настоящих болтунов, если им есть, чем поделиться. Как правило, все сводится к интеллектуальным беседам и обсуждениям разных идей. Но для того, чтобы Водолеи не обрывали разговор, их собеседники должны иметь схожие интересы. Львы из этого списка — самые большие болтуны. Если они начнут говорить, то не остановятся. Им нравится находиться в центре внимания весь день и жить в иллюзии, что остальным приятно их слушать. Львы любят говорить о себе и ждут, что другие проявят интерес к ним. Но иногда представители этого знака выглядят чересчур эгоистично. У Рыб в голове постоянно вертятся какие-то мысли. Поэтому для них нет большей радости, чем с кем-нибудь обсудить их. Рыбы будут обсуждать с людьми каждую ситуацию и подробно рассказывать о ней, что может утомить некоторых людей. Ведь Рыбы способны болтать часами.

https://ria.ru/20210829/astrologiya-1747633842.html

https://ria.ru/20210905/goroskop-1748568792.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, астрология, гороскоп