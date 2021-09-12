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В "Нафтогазе Украины" пожаловались на высокие цены на газ
В "Нафтогазе Украины" пожаловались на высокие цены на газ - РИА Новости, 12.09.2021
В "Нафтогазе Украины" пожаловались на высокие цены на газ
Украина вынуждена закупать газ по "очень высокой цене", об этом, как передает "Украина 24", во время форума YES Brainstorming заявил глава "Нафтогаза" Юрий... РИА Новости, 12.09.2021
2021-09-12T05:29
2021-09-12T05:32
в мире
украина
европа
укртрансгаз
газпром
нафтогаз украины
юрий витренко
россия
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МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Украина вынуждена закупать газ по "очень высокой цене", об этом, как передает "Украина 24", во время форума YES Brainstorming заявил глава "Нафтогаза" Юрий Витренко."Сейчас мы импортируем газ по очень высокой цене, но энергетическая безопасность страны для нас является приоритетом и, несмотря на высокие цены, (мы. – прим. ред.) импортируем газ на Украину", - сказал он.По его словам, на данный момент в подземных хранилищах (ПГХ) Украины накоплено почти 19 миллиардов кубометров газа, при этом уже был превышен установленный правительством план с показателем в 17 миллиардов к началу отопительного сезона.Как утверждает Витренко, в 2016-2018 годах Украина начинала отопительный сезон с запасами газа в объеме примерно 16 миллиардов кубометров. "То есть у нас сейчас значительно больше газа. С этой точки зрения мы уверенно смотрим на то, что сможем обеспечить бесперебойные поставки газа в отопительный сезон для украинцев", - пообещал он.По данным компании "Укртрансгаз", по состоянию на 10 сентября в украинских ПХГ накоплено 18,4 миллиарда кубометров газа, при этом в первой декаде сентября 2020 года данный показатель составлял почти 26,5 миллиарда кубометров.Киев с 2015 года не осуществляет прямые закупки российского газа и фактически перекупает его у Европы. При этом украинские власти тогда начали "с гордостью считать дни без российского газа".С начала сентября 2020-го Украина полностью перешла на покупку газа из России по виртуальному реверсу, и около половины транзитных объемов теперь сразу остается на территории Украины. До 2020 года этому препятствовал транзитный контракт с "Газпромом": Украина обязывалась принять газ на границе с Россией и передать его "Газпром экспорту" обратно на границе с Европой. Поэтому Киев использовал физический реверс из ЕС, что приводило к удорожанию голубого топлива. При этом в "Нафтогазе Украины" заявляли, что прямой импорт газа из России поставил бы под угрозу суверенитет страны.В пятницу цена газа на европейском рынке поставила очередной рекорд. Стоимость октябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, в начале торговой сессии составляла 690,5 доллара за тысячу кубометров, в течение дня корректировалась до 678,7 доллара, но затем подскочила и в 17.40 мск достигла 710 долларов за тысячу кубометров.
https://ria.ru/20210911/gaz-1749625854.html
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в мире, украина, европа, укртрансгаз, газпром, нафтогаз украины, юрий витренко, россия
05:29 12.09.2021 (обновлено: 05:32 12.09.2021)
 
В "Нафтогазе Украины" пожаловались на высокие цены на газ

Глава "Нафтогаза" Витренко: Украина вынуждена покупать газ по "очень высоким" ценам

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГазодобывающее предприятие на Украине
Газодобывающее предприятие на Украине - РИА Новости, 1920, 12.09.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Украина вынуждена закупать газ по "очень высокой цене", об этом, как передает "Украина 24", во время форума YES Brainstorming заявил глава "Нафтогаза" Юрий Витренко.
"Сейчас мы импортируем газ по очень высокой цене, но энергетическая безопасность страны для нас является приоритетом и, несмотря на высокие цены, (мы. – прим. ред.) импортируем газ на Украину", - сказал он.
Комплекс подготовки экспортного газа на Украине - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
Вчера, 07:09
В Раде признали обман украинцев при закупках российского газа
По его словам, на данный момент в подземных хранилищах (ПГХ) Украины накоплено почти 19 миллиардов кубометров газа, при этом уже был превышен установленный правительством план с показателем в 17 миллиардов к началу отопительного сезона.
Как утверждает Витренко, в 2016-2018 годах Украина начинала отопительный сезон с запасами газа в объеме примерно 16 миллиардов кубометров. "То есть у нас сейчас значительно больше газа. С этой точки зрения мы уверенно смотрим на то, что сможем обеспечить бесперебойные поставки газа в отопительный сезон для украинцев", - пообещал он.
По данным компании "Укртрансгаз", по состоянию на 10 сентября в украинских ПХГ накоплено 18,4 миллиарда кубометров газа, при этом в первой декаде сентября 2020 года данный показатель составлял почти 26,5 миллиарда кубометров.
Киев с 2015 года не осуществляет прямые закупки российского газа и фактически перекупает его у Европы. При этом украинские власти тогда начали "с гордостью считать дни без российского газа".
С начала сентября 2020-го Украина полностью перешла на покупку газа из России по виртуальному реверсу, и около половины транзитных объемов теперь сразу остается на территории Украины. До 2020 года этому препятствовал транзитный контракт с "Газпромом": Украина обязывалась принять газ на границе с Россией и передать его "Газпром экспорту" обратно на границе с Европой. Поэтому Киев использовал физический реверс из ЕС, что приводило к удорожанию голубого топлива. При этом в "Нафтогазе Украины" заявляли, что прямой импорт газа из России поставил бы под угрозу суверенитет страны.
В пятницу цена газа на европейском рынке поставила очередной рекорд. Стоимость октябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, в начале торговой сессии составляла 690,5 доллара за тысячу кубометров, в течение дня корректировалась до 678,7 доллара, но затем подскочила и в 17.40 мск достигла 710 долларов за тысячу кубометров.
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В миреУкраинаЕвропаУкртрансгазГазпромНафтогаз УкраиныЮрий ВитренкоРоссия
 
 
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