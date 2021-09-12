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Религия
https://ria.ru/20210912/fraza-1749735621.html
Иеромонах рассказал, какую знаменитую фразу приписали Александру Невскому
Иеромонах рассказал, какую знаменитую фразу приписали Александру Невскому - РИА Новости, 12.09.2021
Иеромонах рассказал, какую знаменитую фразу приписали Александру Невскому
Слова "кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет", скорее всего, были приписаны князю Александру Невскому авторами фильма 1938 года, однако в фильме князь... РИА Новости, 12.09.2021
2021-09-12T12:25
2021-09-12T13:57
религия
общество
русская православная церковь
александр невский
кино и сериалы
религия
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен — РИА Новости. Слова "кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет", скорее всего, были приписаны князю Александру Невскому авторами фильма 1938 года, однако в фильме князь имеет образ святого, рассказал насельник Александро-Невской лавры иеромонах Марк (Бирюков) в годовщину перенесения мощей святого благоверного князя в Санкт-Петербург.Фильм "Александр Невский" был снят в 1938 году.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибудет в Александро-Невскую лавру на главные торжества в честь 800-летия со дня рождения князя 12 сентября. В феврале он объявил 2021 год Годом Александра Невского в ознаменование церковно-государственных торжеств. Главные юбилейные мероприятия, помимо 12 сентября, планируется провести и 6 декабря 2021 года, в день смерти великого полководца.Двенадцатого сентября 1724 года основатель Санкт-Петербурга император Петр I перенес в учрежденный им мужской монастырь мощи святого благоверного князя Александра Невского, ранее пребывавшие в Рождественском соборе во Владимире. Это событие стало отмечаться Русской церковью как праздник памяти святого князя, а в 1743 году императрица Елизавета Петровна учредила праздничный крестный ход по Невскому проспекту до Александро-Невской лавры, где хранились его мощи. Традиция крестного хода по Невскому проспекту 12 сентября, прерванная в годы советской власти, была возобновлена во время главных торжеств 300-летнего юбилея Александро-Невской лавры в 2013 году. В 2021-м из-за пандемии коронавируса традиционный городской крестный ход не проводится.Князь Александр Ярославич Невский (1221-1263) в разное время имел титулы князя Новгородского, Киевского, а впоследствии — великого князя Владимирского. Прозвище Невский он получил после победы над шведским войском в битве 15 июля 1240 года. Он одержал множество военных побед, а также прославился как политик и дипломат. В 1547 году Александр Невский был канонизирован в лике благоверного.
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общество, русская православная церковь, александр невский, кино и сериалы, религия
12:25 12.09.2021 (обновлено: 13:57 12.09.2021)
 
Иеромонах рассказал, какую знаменитую фразу приписали Александру Невскому

Иеромонах Марк рассказал, какую знаменитую фразу приписали князю Александру Невскому

© РИА Новости / Перейти в фотобанкАртист Николай Черкасов
Артист Николай Черкасов - РИА Новости, 1920, 12.09.2021
© РИА Новости
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен — РИА Новости. Слова "кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет", скорее всего, были приписаны князю Александру Невскому авторами фильма 1938 года, однако в фильме князь имеет образ святого, рассказал насельник Александро-Невской лавры иеромонах Марк (Бирюков) в годовщину перенесения мощей святого благоверного князя в Санкт-Петербург.

"Скорее всего, это слова, которые были ему приписаны, которые появились в знаменитом фильме. Но там показан очень важный момент, который являет нам Александра Невского как святого: когда ливонские рыцари попадают в плен, он их не убивает, а отпускает как раз с этими словами, чтобы они их передали", — сказал журналистам иеромонах.

Фильм "Александр Невский" был снят в 1938 году.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибудет в Александро-Невскую лавру на главные торжества в честь 800-летия со дня рождения князя 12 сентября. В феврале он объявил 2021 год Годом Александра Невского в ознаменование церковно-государственных торжеств. Главные юбилейные мероприятия, помимо 12 сентября, планируется провести и 6 декабря 2021 года, в день смерти великого полководца.
Памятник Александру Невскому, открытие которого состоялось на площади у Кафедрального собора Казанской иконы Божией Матери в Чите - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
11 сентября, 08:00Религия
"Ледового побоища не было". Главные мифы об Александре Невском
Двенадцатого сентября 1724 года основатель Санкт-Петербурга император Петр I перенес в учрежденный им мужской монастырь мощи святого благоверного князя Александра Невского, ранее пребывавшие в Рождественском соборе во Владимире. Это событие стало отмечаться Русской церковью как праздник памяти святого князя, а в 1743 году императрица Елизавета Петровна учредила праздничный крестный ход по Невскому проспекту до Александро-Невской лавры, где хранились его мощи. Традиция крестного хода по Невскому проспекту 12 сентября, прерванная в годы советской власти, была возобновлена во время главных торжеств 300-летнего юбилея Александро-Невской лавры в 2013 году. В 2021-м из-за пандемии коронавируса традиционный городской крестный ход не проводится.
Князь Александр Ярославич Невский (1221-1263) в разное время имел титулы князя Новгородского, Киевского, а впоследствии — великого князя Владимирского. Прозвище Невский он получил после победы над шведским войском в битве 15 июля 1240 года. Он одержал множество военных побед, а также прославился как политик и дипломат. В 1547 году Александр Невский был канонизирован в лике благоверного.
Репродукция картины Александр Невский. Центральная часть триптиха - РИА Новости, 1920, 12.09.2021
Вчера, 00:26
Биография Александра Невского
 
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