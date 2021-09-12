https://ria.ru/20210912/elabuga-1749766350.html

В Елабуге произошла массовая драка

В Елабуге произошла массовая драка - РИА Новости, 12.09.2021

В Елабуге произошла массовая драка

Полиция устанавливает обстоятельства массовой драки в кафе в Елабуге, сообщило МВД по Татарстану. РИА Новости, 12.09.2021

2021-09-12T18:43

2021-09-12T18:43

2021-09-12T20:42

происшествия

елабужский район

елабуга

россия

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КАЗАНЬ, 12 сен — РИА Новости. Полиция устанавливает обстоятельства массовой драки в кафе в Елабуге, сообщило МВД по Татарстану."К приезду полицейских дебоширы успели скрыться. На месте происшествия сотрудники полиции обнаружили автомобиль с разбитыми стеклами, из салона которого изъяли металлическую арматуру", — добавили в ведомстве.Полицейские выяснили, что потасовка произошла на бытовой почве между посетителями кафе. Личности всех участников конфликта уже установили, четверых из них задержали.Уголовное дело открыли по статье "Хулиганство".В ОМВД по Елабужскому району выехали оперативники отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска МВД по Татарстану.

https://ria.ru/20210912/draka-1749742973.html

елабужский район

елабуга

россия

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2021

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происшествия, елабужский район, елабуга, россия