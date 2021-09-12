https://ria.ru/20210912/draka-1749742973.html

Момент массовой драки со стрельбой в Воронеже попал на видео

Момент массовой драки со стрельбой в Воронеже попал на видео - РИА Новости, 12.09.2021

Момент массовой драки со стрельбой в Воронеже попал на видео

В Воронеже произошла массовая драка со стрельбой, сообщают "Вести. Воронеж" со ссылкой на региональное управление МВД. РИА Новости, 12.09.2021

2021-09-12T14:03

2021-09-12T14:03

2021-09-12T16:40

происшествия

воронеж

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. В Воронеже произошла массовая драка со стрельбой, сообщают "Вести. Воронеж" со ссылкой на региональное управление МВД.Инцидент произошел накануне вечером на Ленинском проспекте. По предварительным данным, в потасовке участвовало около десяти человек.Один из очевидцев опубликовал видео с места конфликта на странице "ЧП ДТП Воронеж" "ВКонтакте".

воронеж

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, воронеж, министерство внутренних дел рф (мвд россии)