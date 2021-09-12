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Момент массовой драки со стрельбой в Воронеже попал на видео
Момент массовой драки со стрельбой в Воронеже попал на видео - РИА Новости, 12.09.2021
Момент массовой драки со стрельбой в Воронеже попал на видео
В Воронеже произошла массовая драка со стрельбой, сообщают "Вести. Воронеж" со ссылкой на региональное управление МВД. РИА Новости, 12.09.2021
2021-09-12T14:03
2021-09-12T14:03
2021-09-12T16:40
происшествия
воронеж
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. В Воронеже произошла массовая драка со стрельбой, сообщают "Вести. Воронеж" со ссылкой на региональное управление МВД.Инцидент произошел накануне вечером на Ленинском проспекте. По предварительным данным, в потасовке участвовало около десяти человек.Один из очевидцев опубликовал видео с места конфликта на странице "ЧП ДТП Воронеж" "ВКонтакте".
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РИА Новости
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происшествия, воронеж, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
14:03 12.09.2021 (обновлено: 16:40 12.09.2021)
Момент массовой драки со стрельбой в Воронеже попал на видео
В Сети появилось видео массовой драки со стрельбой в Воронеже