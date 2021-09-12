https://ria.ru/20210912/dokument-1749718943.html

ФБР опубликовало рассекреченный документ по терактам 11 сентября

ФБР опубликовало рассекреченный документ по терактам 11 сентября - РИА Новости, 12.09.2021

ФБР опубликовало рассекреченный документ по терактам 11 сентября

Федеральное бюро расследований США опубликовало на своем сайте первый из рассекреченных по указу президента Джо Байдена документов по терактам 11 сентября 2001... РИА Новости, 12.09.2021

2021-09-12T06:15

2021-09-12T06:15

2021-09-12T16:48

в мире

сша

джо байден

теракты 11 сентября (2001)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/07/1749042679_0:57:2048:1209_1920x0_80_0_0_9073693b1035673012a965c9f881c64f.jpg

ВАШИНГТОН, 12 сен — РИА Новости. Федеральное бюро расследований США опубликовало на своем сайте первый из рассекреченных по указу президента Джо Байдена документов по терактам 11 сентября 2001 года.Материал от 4 апреля 2016-го составлен по результатам бесед агентов Бюро с сотрудником консульства Саудовской Аравии в Лос-Анджелесе. В частности, агенты выясняли его связи с людьми, которые помогали с логистикой угонщикам самолетов Навафу Аль-Хазми и Халиду Аль-Мидхару. Интервью проходило 12 и 13 ноября 2015 года.Документ состоит из 16 страниц с большим количеством удаленных фрагментов текста. В частности, из него вырезали имя самого источника, который претендовал на получение американского гражданства.Ранее Джо Байден, выполняя одно из своих предвыборных обещаний, поручил Министерству юстиции и другим причастным ведомствам провести ревизию массива документов и обнародовать рассекреченные сведения в течение полугода.Два пассажирских самолета, угнанные террористами, 11 сентября 2001 года врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, полностью разрушив их. Еще один самолет врезался в западное крыло здания Министерства обороны в Вашингтоне. Четвертый пассажирский лайнер, также угнанный террористами, упал и разбился возле города Питтсбурга (штат Пенсильвания). По официальным данным, в Нью-Йорке погибли 2749 человек, в Вашингтоне — 189 человек, в Пенсильвании — 44 человека.

https://ria.ru/20210908/bliznetsy-1749266758.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, джо байден, теракты 11 сентября (2001)