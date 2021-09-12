https://ria.ru/20210912/chemodanchik-1749756695.html

Раскрыто содержимое чемоданчика, с которым Лукашенко приехал к Путину

Раскрыто содержимое чемоданчика, с которым Лукашенко приехал к Путину - РИА Новости, 12.09.2021

Раскрыто содержимое чемоданчика, с которым Лукашенко приехал к Путину

Пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт рассказала во время его визита для переговоров с российским лидером Владимиром... РИА Новости, 12.09.2021

2021-09-12T17:08

2021-09-12T17:08

2021-09-12T18:05

в мире

белоруссия

владимир путин

александр лукашенко

россия

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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт рассказала во время его визита для переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, что он носит в своем чемоданчике."Вы знаете, я, наверное, вас немного разочарую. <…> Стандартный набор документов: ручка, иные канцелярские принадлежности, которые нужны для работы", — сказала Эйсмонт в эфире канала "Россия 1".Она добавила, что в дипломате редко бывает что-то, чем можно удивить репортеров. Кроме того, пресс-секретарь рассказала, что Лукашенко и Путин часто обмениваются секретными документами и для этого необязательно возить их с собой."Привозит иногда с собой — делиться информацией. Союзное государство, как и принято", — подытожила она.На этой неделе в Москве состоялись переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко. Главы стран на встрече согласовали 28 союзных программ интеграции, а на следующий день правительства республик одобрили их.

https://ria.ru/20210909/pogloschenie-1749437891.html

белоруссия

россия

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в мире, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, россия