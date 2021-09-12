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Раскрыто содержимое чемоданчика, с которым Лукашенко приехал к Путину
Раскрыто содержимое чемоданчика, с которым Лукашенко приехал к Путину - РИА Новости, 12.09.2021
Раскрыто содержимое чемоданчика, с которым Лукашенко приехал к Путину
Пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт рассказала во время его визита для переговоров с российским лидером Владимиром... РИА Новости, 12.09.2021
2021-09-12T17:08
2021-09-12T18:05
в мире
белоруссия
владимир путин
александр лукашенко
россия
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт рассказала во время его визита для переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, что он носит в своем чемоданчике."Вы знаете, я, наверное, вас немного разочарую. &lt;…&gt; Стандартный набор документов: ручка, иные канцелярские принадлежности, которые нужны для работы", — сказала Эйсмонт в эфире канала "Россия 1".Она добавила, что в дипломате редко бывает что-то, чем можно удивить репортеров. Кроме того, пресс-секретарь рассказала, что Лукашенко и Путин часто обмениваются секретными документами и для этого необязательно возить их с собой."Привозит иногда с собой — делиться информацией. Союзное государство, как и принято", — подытожила она.На этой неделе в Москве состоялись переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко. Главы стран на встрече согласовали 28 союзных программ интеграции, а на следующий день правительства республик одобрили их.
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в мире, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, россия
17:08 12.09.2021 (обновлено: 18:05 12.09.2021)
 
Раскрыто содержимое чемоданчика, с которым Лукашенко приехал к Путину

Пресс-секретарь президента Белоруссии Лукашенко Эйсмонт раскрыла содержимое его дипломата

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 12.09.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт рассказала во время его визита для переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, что он носит в своем чемоданчике.
"Вы знаете, я, наверное, вас немного разочарую. <…> Стандартный набор документов: ручка, иные канцелярские принадлежности, которые нужны для работы", — сказала Эйсмонт в эфире канала "Россия 1".
Она добавила, что в дипломате редко бывает что-то, чем можно удивить репортеров. Кроме того, пресс-секретарь рассказала, что Лукашенко и Путин часто обмениваются секретными документами и для этого необязательно возить их с собой.
"Привозит иногда с собой — делиться информацией. Союзное государство, как и принято", — подытожила она.
На этой неделе в Москве состоялись переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко. Главы стран на встрече согласовали 28 союзных программ интеграции, а на следующий день правительства республик одобрили их.
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