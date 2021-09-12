https://ria.ru/20210912/chemodanchik-1749756695.html
Раскрыто содержимое чемоданчика, с которым Лукашенко приехал к Путину
Раскрыто содержимое чемоданчика, с которым Лукашенко приехал к Путину - РИА Новости, 12.09.2021
Раскрыто содержимое чемоданчика, с которым Лукашенко приехал к Путину
Пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт рассказала во время его визита для переговоров с российским лидером Владимиром... РИА Новости, 12.09.2021
2021-09-12T17:08
2021-09-12T17:08
2021-09-12T18:05
в мире
белоруссия
владимир путин
александр лукашенко
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749588838_0:51:3072:1779_1920x0_80_0_0_5ccbad65625bfe48e8067636c0342a67.jpg
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт рассказала во время его визита для переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, что он носит в своем чемоданчике."Вы знаете, я, наверное, вас немного разочарую. <…> Стандартный набор документов: ручка, иные канцелярские принадлежности, которые нужны для работы", — сказала Эйсмонт в эфире канала "Россия 1".Она добавила, что в дипломате редко бывает что-то, чем можно удивить репортеров. Кроме того, пресс-секретарь рассказала, что Лукашенко и Путин часто обмениваются секретными документами и для этого необязательно возить их с собой."Привозит иногда с собой — делиться информацией. Союзное государство, как и принято", — подытожила она.На этой неделе в Москве состоялись переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко. Главы стран на встрече согласовали 28 союзных программ интеграции, а на следующий день правительства республик одобрили их.
https://ria.ru/20210909/pogloschenie-1749437891.html
белоруссия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749588838_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_81fc76cdeef6165e5226d3601c4440ca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, россия
17:08 12.09.2021 (обновлено: 18:05 12.09.2021)
Раскрыто содержимое чемоданчика, с которым Лукашенко приехал к Путину
Пресс-секретарь президента Белоруссии Лукашенко Эйсмонт раскрыла содержимое его дипломата