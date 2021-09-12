https://ria.ru/20210912/alkogol-1749713503.html

Назван главный признак алкогольной зависимости

Назван главный признак алкогольной зависимости - РИА Новости, 12.09.2021

Назван главный признак алкогольной зависимости

Главным признаком зависимости от алкоголя является отрицание факта непреодолимой тяги к спиртным напиткам. Об этом в эфире радиостанции "Говорит Москва"... РИА Новости, 12.09.2021

2021-09-12T00:48

2021-09-12T00:48

2021-09-12T00:48

общество

алкоголь

олег салагай

россия

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Главным признаком зависимости от алкоголя является отрицание факта непреодолимой тяги к спиртным напиткам. Об этом в эфире радиостанции "Говорит Москва" рассказал заместитель министра здравоохранения Олег Салагай.По его словам, эксперты в области медицины называют этот признак "анозогнозия".Как отметил замминистра, обычно алкоголики говорят: "Да ничего я не зависим, просто мне нравится, и я выпиваю". "При этом они не желают признавать, что им требуется помощь специалиста, чтобы избавиться от вредной тяги", - добавил он.Ранее Салагай заявил, что Россия не является самой пьющей страной в мире, потребление алкоголя снижается. Он отметил, что уровень потребления алкоголя в 2014-2017 годах был одним из самых низких в Европе и составлял примерно 0,83 литра абсолютного алкоголя на душу населения.Алкоголизм – хроническое психическое прогредиентное заболевание, разновидность токсикомании, характеризующееся пристрастием к алкоголю (этиловому спирту), с психической и физической зависимостью от него. Алкоголизм характеризуется потерей контроля над количеством потребляемого алкоголя, ростом толерантности с спиртному (нарастание доз, требующихся для достижения удовлетворения), абстинентным синдромом, токсическим поражением органов, а также провалами в памяти на отдельные события, происходившие в период опьянения.

https://ria.ru/20210818/alkogol-1746250564.html

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общество, алкоголь, олег салагай, россия