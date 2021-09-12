Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210912/alkogol-1749713503.html
Назван главный признак алкогольной зависимости
Назван главный признак алкогольной зависимости - РИА Новости, 12.09.2021
Назван главный признак алкогольной зависимости
Главным признаком зависимости от алкоголя является отрицание факта непреодолимой тяги к спиртным напиткам. Об этом в эфире радиостанции "Говорит Москва"... РИА Новости, 12.09.2021
2021-09-12T00:48
2021-09-12T00:48
общество
алкоголь
олег салагай
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603772223_0:151:3072:1879_1920x0_80_0_0_f23d88f5e8340917279b9fd7ec13c42a.jpg
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Главным признаком зависимости от алкоголя является отрицание факта непреодолимой тяги к спиртным напиткам. Об этом в эфире радиостанции "Говорит Москва" рассказал заместитель министра здравоохранения Олег Салагай.По его словам, эксперты в области медицины называют этот признак "анозогнозия".Как отметил замминистра, обычно алкоголики говорят: "Да ничего я не зависим, просто мне нравится, и я выпиваю". "При этом они не желают признавать, что им требуется помощь специалиста, чтобы избавиться от вредной тяги", - добавил он.Ранее Салагай заявил, что Россия не является самой пьющей страной в мире, потребление алкоголя снижается. Он отметил, что уровень потребления алкоголя в 2014-2017 годах был одним из самых низких в Европе и составлял примерно 0,83 литра абсолютного алкоголя на душу населения.Алкоголизм – хроническое психическое прогредиентное заболевание, разновидность токсикомании, характеризующееся пристрастием к алкоголю (этиловому спирту), с психической и физической зависимостью от него. Алкоголизм характеризуется потерей контроля над количеством потребляемого алкоголя, ростом толерантности с спиртному (нарастание доз, требующихся для достижения удовлетворения), абстинентным синдромом, токсическим поражением органов, а также провалами в памяти на отдельные события, происходившие в период опьянения.
https://ria.ru/20210818/alkogol-1746250564.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603772223_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_2ba5853051fb1be6f870ce9a7c81b918.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, алкоголь, олег салагай, россия
00:48 12.09.2021
 
Назван главный признак алкогольной зависимости

Замминистра Салагай назвал главным признаком зависимости от алкоголя отрицание этого факта

© Depositphotos / dsalmoКошка и стакан с пивом
Кошка и стакан с пивом - РИА Новости, 1920, 12.09.2021
© Depositphotos / dsalmo
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Главным признаком зависимости от алкоголя является отрицание факта непреодолимой тяги к спиртным напиткам. Об этом в эфире радиостанции "Говорит Москва" рассказал заместитель министра здравоохранения Олег Салагай.
По его словам, эксперты в области медицины называют этот признак "анозогнозия".
Как отметил замминистра, обычно алкоголики говорят: "Да ничего я не зависим, просто мне нравится, и я выпиваю". "При этом они не желают признавать, что им требуется помощь специалиста, чтобы избавиться от вредной тяги", - добавил он.
Ранее Салагай заявил, что Россия не является самой пьющей страной в мире, потребление алкоголя снижается. Он отметил, что уровень потребления алкоголя в 2014-2017 годах был одним из самых низких в Европе и составлял примерно 0,83 литра абсолютного алкоголя на душу населения.
Посетитель разливает водку в пивном баре на Никольской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
18 августа, 21:00Наука
Ученые раскрыли причину непреодолимой тяги к спиртному
Алкоголизм – хроническое психическое прогредиентное заболевание, разновидность токсикомании, характеризующееся пристрастием к алкоголю (этиловому спирту), с психической и физической зависимостью от него. Алкоголизм характеризуется потерей контроля над количеством потребляемого алкоголя, ростом толерантности с спиртному (нарастание доз, требующихся для достижения удовлетворения), абстинентным синдромом, токсическим поражением органов, а также провалами в памяти на отдельные события, происходившие в период опьянения.
 
ОбществоАлкогольОлег СалагайРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:44В небе Манхеттена появились два мощных луча света
05:29В "Нафтогазе Украины" пожаловались на высокие цены на газ
05:20В США рекомендовали принять меры в отношении полицейских Капитолия
05:05СМИ: в Токио выросло число погибших после наезда такси на пешеходов
04:32Строительство новых городов в Сибири сократит миграцию молодежи в Москву
04:27На Сахалине закрыли паромное сообщение с материком из-за циклона
04:20На Сахалине отменено железнодорожное движение по четырем направлениям
04:06ВВС Израиля нанесли удар по объектам ХАМАС в секторе Газа
03:44В Макаровском районе Сахалина сошло около 20 селей из-за обильных дождей
03:44Франции предрекли быстрое поражение в случае войны с Россией
03:36В Поронайске на Сахалине подтоплено несколько улиц и дворов из-за циклона
03:21Кинологи рассказали, как менялось отношение россиян к питомцам
03:19Названы финансовые инструменты, которым не следует доверять
02:37Украинцев возмутили слова президента Эстонии об их стране
02:32Житель Сочи, ложно вызвавший полицию, попал в психдиспансер
02:17Эксперт объяснил, чем опасен договор дарения жилья для пенсионеров
02:17В Гаити призвали к отставке премьер-министра после его допроса
02:08Россиянам рассказали, какую кашу есть в межсезонье
01:41Российская армия получит более 240 новейших танков
01:21СМИ: при атаке на аэропорт Эрбиля в Иракском Курдистане никто не пострадал
Лента новостейМолния