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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210912/11-1749738070.html
В Британии предупредили об угрозе нового "11 сентября"
В Британии предупредили об угрозе нового "11 сентября" - РИА Новости, 12.09.2021
В Британии предупредили об угрозе нового "11 сентября"
Вывод американских войск из Афганистана увеличил риск совершения нового теракта наподобие того, что произошел 11 сентября 2001 года в США. Об этом заявил глава... РИА Новости, 12.09.2021
2021-09-12T12:45
2021-09-12T18:13
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
талибан
афганистан
аль-каида
теракты 11 сентября (2001)
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Вывод американских войск из Афганистана увеличил риск совершения нового теракта наподобие того, что произошел 11 сентября 2001 года в США. Об этом заявил глава британской контрразведки Кен Маккаллум. Его слова приводит газета The Times. По мнению главы MI5, решение Вашингтона "приободрило и воодушевило" исламских экстремистов. Речь идет не только о подъеме морального духа, но и о высокой вероятности перегруппировки террористов с целью реализации более изощренных атак.Угнанные террористами два пассажирских лайнера 11 сентября 2001 года врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, полностью разрушив их. Третий самолет врезался в западное крыло здания Министерства обороны в Вашингтоне. Четвертый упал и разбился возле города Питтсбурга (штат Пенсильвания). По официальной статистике, в Нью-Йорке погибли 2749 человек, в Вашингтоне — 189 человек, в Пенсильвании — 44 человека.США завершили двадцатилетнюю войну в Афганистане 31 августа и покинули страну, где власть к этому времени захватило движение "Талибан"*, которое американцы обвиняли в укрывательстве лидеров "Аль-Каиды"*, стоявших за терактами 11 сентября.*Террористические организации, запрещенные в России.
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в мире, сша, талибан, афганистан, аль-каида, теракты 11 сентября (2001)
12:45 12.09.2021 (обновлено: 18:13 12.09.2021)
 
В Британии предупредили об угрозе нового "11 сентября"

Глава MI5 Маккаллум: уход США из Афганистана повысил риск нового "11 сентября"

© REUTERS / Sara K. SchwittekТеракт 11 сентября 2001 в Нью-Йорке
Теракт 11 сентября 2001 в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 12.09.2021
© REUTERS / Sara K. Schwittek
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Вывод американских войск из Афганистана увеличил риск совершения нового теракта наподобие того, что произошел 11 сентября 2001 года в США. Об этом заявил глава британской контрразведки Кен Маккаллум. Его слова приводит газета The Times.
По мнению главы MI5, решение Вашингтона "приободрило и воодушевило" исламских экстремистов. Речь идет не только о подъеме морального духа, но и о высокой вероятности перегруппировки террористов с целью реализации более изощренных атак.

"…Риск того, что они воссоздадут и снова поставят нас перед лицом хорошо разработанных сложных заговоров, с которыми мы столкнулись во время терактов 11 сентября и в последующие годы", — пояснил Маккаллум.

Угнанные террористами два пассажирских лайнера 11 сентября 2001 года врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, полностью разрушив их. Третий самолет врезался в западное крыло здания Министерства обороны в Вашингтоне. Четвертый упал и разбился возле города Питтсбурга (штат Пенсильвания). По официальной статистике, в Нью-Йорке погибли 2749 человек, в Вашингтоне — 189 человек, в Пенсильвании — 44 человека.
США завершили двадцатилетнюю войну в Афганистане 31 августа и покинули страну, где власть к этому времени захватило движение "Талибан"*, которое американцы обвиняли в укрывательстве лидеров "Аль-Каиды"*, стоявших за терактами 11 сентября.
Пожарные на месте теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 12.09.2021
Вчера, 06:15
ФБР опубликовало рассекреченный документ по терактам 11 сентября
*Террористические организации, запрещенные в России.
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреСШАТалибанАфганистанАль-КаидаТеракты 11 сентября (2001)
 
 
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