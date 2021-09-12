https://ria.ru/20210912/11-1749738070.html

В Британии предупредили об угрозе нового "11 сентября"

В Британии предупредили об угрозе нового "11 сентября" - РИА Новости, 12.09.2021

В Британии предупредили об угрозе нового "11 сентября"

Вывод американских войск из Афганистана увеличил риск совершения нового теракта наподобие того, что произошел 11 сентября 2001 года в США. Об этом заявил глава... РИА Новости, 12.09.2021

2021-09-12T12:45

2021-09-12T12:45

2021-09-12T18:13

захват власти в афганистане талибами

в мире

сша

талибан

афганистан

аль-каида

теракты 11 сентября (2001)

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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Вывод американских войск из Афганистана увеличил риск совершения нового теракта наподобие того, что произошел 11 сентября 2001 года в США. Об этом заявил глава британской контрразведки Кен Маккаллум. Его слова приводит газета The Times. По мнению главы MI5, решение Вашингтона "приободрило и воодушевило" исламских экстремистов. Речь идет не только о подъеме морального духа, но и о высокой вероятности перегруппировки террористов с целью реализации более изощренных атак.Угнанные террористами два пассажирских лайнера 11 сентября 2001 года врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, полностью разрушив их. Третий самолет врезался в западное крыло здания Министерства обороны в Вашингтоне. Четвертый упал и разбился возле города Питтсбурга (штат Пенсильвания). По официальной статистике, в Нью-Йорке погибли 2749 человек, в Вашингтоне — 189 человек, в Пенсильвании — 44 человека.США завершили двадцатилетнюю войну в Афганистане 31 августа и покинули страну, где власть к этому времени захватило движение "Талибан"*, которое американцы обвиняли в укрывательстве лидеров "Аль-Каиды"*, стоявших за терактами 11 сентября.*Террористические организации, запрещенные в России.

https://ria.ru/20210912/dokument-1749718943.html

сша

афганистан

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в мире, сша, талибан, афганистан, аль-каида, теракты 11 сентября (2001)