https://ria.ru/20210911/zhenschiny-1749669668.html

В Кабуле сотни женщин выступили в поддержку раздельного обучения

В Кабуле сотни женщин выступили в поддержку раздельного обучения - РИА Новости, 11.09.2021

В Кабуле сотни женщин выступили в поддержку раздельного обучения

Сотни женщин собрались в университете Кабула в поддержку раздельного обучения мужчин и женщин, а также новой исламской системы в Афганистане в целом, сообщила... РИА Новости, 11.09.2021

2021-09-11T15:56

2021-09-11T15:56

2021-09-11T16:06

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КАБУЛ, 11 сен - РИА Новости. Сотни женщин собрались в университете Кабула в поддержку раздельного обучения мужчин и женщин, а также новой исламской системы в Афганистане в целом, сообщила РИА Новости одна из участниц акции.Участницы надеются, что раздельное обучение окажет положительное влияние на образовательную среду. Отмечается также, что участницы акции поддерживают ношение хиджаба.Афганский политик Зарифа Гафари, ранее бывшая мэром города Майданшахра, в свою очередь, негативно отреагировала на событие. "Это не наша культура! Афганские женщины не имеют отношения к экстремизму. Не делайте их дикими, не навязывайте нам культуру ИГ*", - написала Гарифи на своей странице в Twitter, прикрепив к публикации фото собравшихся в университете женщин, одетых в бурки.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций.На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года. Главой МИД стал Амир Хан Мутаки, минобороны возглавил Мохаммад Якуб, МВД - мулла Сараджуддин Хаккани. Все они состоят в движении "Талибан"*, а в этническом отношении принадлежат к пуштунским племенным объединениям дуррани и гильзаи. В ответ в Кабуле и ряде других городов Афганистана прошли акции протеста, на которые новые власти отреагировали силовым разгоном и последующим запретом несанкционированных манифестаций* Запрещенное в России террористическое движение

https://ria.ru/20210910/afganistan-1749570762.html

https://ria.ru/20210911/krakh-1749624902.html

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в мире, twitter, кабул (город), оон, талибан, афганистан, мохаммад хасан ахунд