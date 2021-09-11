https://ria.ru/20210911/zavaly-1749622451.html

Число погибших при взрыве газа в доме под Ельцом выросло до двух человек

Число погибших при взрыве газа в доме под Ельцом выросло до двух человек - РИА Новости, 11.09.2021

Число погибших при взрыве газа в доме под Ельцом выросло до двух человек

Тело 11-летнего ребенка нашли под завалами разрушенного от взрыва газа дома под Ельцом, число погибших выросло до двух, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 11.09.2021

2021-09-11T04:33

2021-09-11T04:33

2021-09-11T07:44

происшествия

елец

взрыв газа в жилом доме под ельцом

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ВОРОНЕЖ, 11 сен - РИА Новости. Тело 11-летнего ребенка нашли под завалами разрушенного от взрыва газа дома под Ельцом, число погибших выросло до двух, сообщил РИА Новости представитель областных экстренных служб.Ранее под завалами нашли тело женщины 1971 года рождения.Информация о ЧП в двухподъездном двухэтажном доме на улице Школьная в поселке Солидарность поступила в 0.52. В результате взрыва обрушился один подъезд, пожара не было.По предварительным данным, пострадали шесть человек, среди них один ребенок, пять человек госпитализировали, их состояние оценивается как средней тяжести. Под завалами продолжают искать пенсионера.Всего в доме прописаны 47 человек, но не все там проживают. Как отметили местные власти, здание 1970 года постройки не было аварийным. В ликвидации последствий ЧП задействовали около 260 человек и 58 единиц техники. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

https://ria.ru/20210910/usloviya-1749448406.html

елец

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, елец, взрыв газа в жилом доме под ельцом