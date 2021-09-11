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При взрыве газа в доме под Ельцом погибла женщина
При взрыве газа в доме под Ельцом погибла женщина - РИА Новости, 11.09.2021
При взрыве газа в доме под Ельцом погибла женщина
Женщина погибла в результате бытового газа в двухэтажном доме в поселке Солидарность под Ельцом Липецкой области, сообщил РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T03:50
2021-09-11T05:34
происшествия
елец
взрыв газа в жилом доме под ельцом
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ВОРОНЕЖ, 11 сен - РИА Новости. Женщина погибла в результате бытового газа в двухэтажном доме в поселке Солидарность под Ельцом Липецкой области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.Информация о ЧП в двухподъездном двухэтажном доме на улице Школьная в поселке Солидарность поступила в 0.52. В результате взрыва обрушился один подъезд, пожара не было.По предварительным данным, пострадали шесть человек, среди них один ребенок, пять человек госпитализировали. Под завалами могут находиться еще три жильца.Всего в доме прописаны 47 человек, но не все там проживают. Как отметили местные власти, здание 1970 года постройки не было аварийным.
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происшествия, елец, взрыв газа в жилом доме под ельцом
03:50 11.09.2021 (обновлено: 05:34 11.09.2021)
 
При взрыве газа в доме под Ельцом погибла женщина

Из-под завалов дома под Ельцом после взрыва газа извлекли тело женщины

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ВОРОНЕЖ, 11 сен - РИА Новости. Женщина погибла в результате бытового газа в двухэтажном доме в поселке Солидарность под Ельцом Липецкой области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"Минут 20 назад извлекли тело погибшей женщины", - сказал собеседник агентства.
Информация о ЧП в двухподъездном двухэтажном доме на улице Школьная в поселке Солидарность поступила в 0.52. В результате взрыва обрушился один подъезд, пожара не было.
По предварительным данным, пострадали шесть человек, среди них один ребенок, пять человек госпитализировали. Под завалами могут находиться еще три жильца.
Всего в доме прописаны 47 человек, но не все там проживают. Как отметили местные власти, здание 1970 года постройки не было аварийным.
Сотрудник полиции и автомобиль МЧС - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
03:47
Под завалами в доме под Ельцом могут находиться люди
 
ПроисшествияЕлецВзрыв газа в жилом доме под Ельцом
 
 
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