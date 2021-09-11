https://ria.ru/20210911/zaval-1749621421.html

При взрыве газа в доме под Ельцом погибла женщина

При взрыве газа в доме под Ельцом погибла женщина - РИА Новости, 11.09.2021

При взрыве газа в доме под Ельцом погибла женщина

Женщина погибла в результате бытового газа в двухэтажном доме в поселке Солидарность под Ельцом Липецкой области, сообщил РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 11.09.2021

2021-09-11T03:50

2021-09-11T03:50

2021-09-11T05:34

происшествия

елец

взрыв газа в жилом доме под ельцом

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ВОРОНЕЖ, 11 сен - РИА Новости. Женщина погибла в результате бытового газа в двухэтажном доме в поселке Солидарность под Ельцом Липецкой области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.Информация о ЧП в двухподъездном двухэтажном доме на улице Школьная в поселке Солидарность поступила в 0.52. В результате взрыва обрушился один подъезд, пожара не было.По предварительным данным, пострадали шесть человек, среди них один ребенок, пять человек госпитализировали. Под завалами могут находиться еще три жильца.Всего в доме прописаны 47 человек, но не все там проживают. Как отметили местные власти, здание 1970 года постройки не было аварийным.

https://ria.ru/20210911/zavaly-1749621305.html

елец

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, елец, взрыв газа в жилом доме под ельцом