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Главе СК доложат о ходе дела о замерзшем мальчике в Челябинской области

Главе СК доложат о ходе дела о замерзшем мальчике в Челябинской области - РИА Новости, 11.09.2021

Главе СК доложат о ходе дела о замерзшем мальчике в Челябинской области

Главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину доложат о ходе доследственной проверки по факту обнаружения в Челябинской области замерзшего пятилетнего... РИА Новости, 11.09.2021

2021-09-11T22:25

2021-09-11T22:25

2021-09-11T22:25

происшествия

александр бастрыкин

здоровье - общество

telegram (приложение)

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину доложат о ходе доследственной проверки по факту обнаружения в Челябинской области замерзшего пятилетнего ребенка, сообщается на сайте СК РФ.Как сообщалось в одном из Telegram-каналов, жители Челябинска нашли на улице пятилетнего мальчика без сопровождения взрослых. Мальчик был без верхней одежды и просил у прохожих еду, его отвели домой. Также размещено видео, где у дома на скамейке сидит женщина, предположительно, мать ребенка, а рядом с ней пустая детская коляска. Со слов соседей, родители ребенка злоупотребляют спиртным."Решетникову Петру Геннадьевичу (руководителю СУ по Челябинской области - ред.) поручено доложить о ходе доследственной проверки, начатой по материалам СМИ, по факту нахождения замершего пятилетнего мальчика одного на улице. Ход проведения проверки поставлен на контроль в центральном аппарате СК", - говорится в сообщении.Как сообщили РИА Новости в пресс-центре прокуратуры региона, ведомство Сосновского района организовало проверку по публикациям в СМИ по данному факту.Ранее министр социальных отношений региона Ирина Буторина сообщала РИА Новости, что данная семья многодетная, была взята на учет в органах соцзащиты населения в августе 2021 года. Решено, что все пятеро детей семьи будут направлены на 18 дней в реабилитационный центр. Также ранее полиция сообщала, что данная семья находится на учете, а сотрудники полиции регулярно ее посещают, проводя профилактические беседы.

https://ria.ru/20210911/rebenok-1749700050.html

https://ria.ru/20210911/gribnik-1749692459.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, александр бастрыкин, здоровье - общество, telegram (приложение)