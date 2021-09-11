19:59 11.09.2021 (обновлено: 22:06 11.09.2021)
РПЦ обвинила патриарха Варфоломея в работе на США
Митрополит Волоколамский Иларион: патриарх Варфоломей выполнил заказ США на Украине
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМитрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата Иларион
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Патриарх Константинопольский Варфоломей, приехав на Украину, отработал заказ США на углубление церковного раскола в стране, заявил председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).
"В США существует такое мнение, что для того, чтобы Русскую православную церковь ослабить, ее надо расчленить. Собственно, этот заказ и был выполнен Константинопольским патриархом Варфоломеем, когда он вторгся в Украину. Он отработал этот заказ по полной программе: сегодня украинское общество разделено не только по языковому признаку, не только по признаку политической ориентации, но и по религиозному признаку", - сказал он в эфире "России 24".
Патриарх Варфоломей, подчеркнул митрополит, обещал объединить православных верующих Украины, но вместо объединения после его визита произошло дальнейшее разделение и поляризация. "Пользуясь принципом "разделяй и властвуй", невозможно достичь ни объединения, ни консолидации. Русская православная церковь на всем постсоветском пространстве играет консолидирующую роль, и даже в тех ситуациях, когда между государствами возникают конфликты, церковь продолжает объединять людей. Вот почему она является бельмом на глазу у тех политиков, которые пользуются принципом "разделяй и властвуй", - заключил архиерей.
Патриарх Варфоломей посетил Украину 20-24 августа, приняв участие в праздновании 30-летия независимости страны. Во время визита он совершил богослужение с раскольниками из Православной церкви Украины (ПЦУ) в соборе Святой Софии в Киеве, встретился с президентом страны Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и спикером парламента Дмитрием Разумковым.
Прихожане Украинской православной церкви (УПЦ) провели молитвенное стояние у Верховной рады, где была запланирована встреча патриарха с Разумковым. Как передавал корреспондент РИА Новости, многие участники мероприятия держали плакаты с лозунгами: "Варфоломей благословляет разбойников", "Кровь православных – на твоих руках", "Верни нам 500 храмов", "Нас миллионы, у нас один предстоятель – блаженнейший Онуфрий (предстоятель УПЦ – ред.)" и другие.
В 2018 году по инициативе бывшего тогда президентом Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриарха Варфоломея в Киеве прошел объединительный собор, на котором две раскольнические организации создали одну структуру – Православную церковь Украины (ПЦУ), которая получила от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об автокефалии (независимости). Дискриминация УПЦ после создания ПЦУ усилилась со стороны государства и националистических украинских группировок.
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