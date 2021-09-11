Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210911/zaderzhaniya-1749703453.html
На акции протеста в Париже задержали около 70 человек
На акции протеста в Париже задержали около 70 человек - РИА Новости, 11.09.2021
На акции протеста в Париже задержали около 70 человек
Около 70 человек задержаны на акции протеста против санитарных пропусков в Париже, сообщает газета Parisien со ссылкой на источник в полиции. РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T21:21
2021-09-11T21:23
распространение коронавируса
в мире
париж
тулуза
франция
министерство внутренних дел франции
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0e/1745746774_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_1f40a14837fda8691a7bc870f17e3ebd.jpg
ПАРИЖ, 11 сен - РИА Новости. Около 70 человек задержаны на акции протеста против санитарных пропусков в Париже, сообщает газета Parisien со ссылкой на источник в полиции.Манифестация, организованная по призыву "желтых жилетов", сопровождалась масштабными беспорядками, правоохранители применяли слезоточивый газ и водомет.По данным корреспондента РИА Новости, в настоящий момент акция завершена, протестующие разошлись. Около площади Пале-Руаяль - финальной точки маршрута манифестации - и улице Риволи какое-то время еще оставались полицейские машины.По данным МВД Франции, в субботу в акциях протеста против санитарных пропусков по всей стране приняли участие более 120 тысяч человек. На улицы в Париже вышли 19 тысяч. Столкновениями сопровождалась и манифестация Тулузе, отмечает газета.Демонстрации против санитарных пропусков проходят в Париже и других городах Франции девятую субботу подряд.С 9 августа санитарные пропуска во Франции обязательны для посещения кафе, ресторанов, крупных торговых центров, а также для поездок на самолетах и в поездах дальнего следования. Документ предполагает прохождение полного цикла вакцинации от CОVID-19, отрицательного теста на коронавирусную инфекцию или подтверждения перенесения заболевания.
париж
тулуза
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Кадры пострадавших во время протестов в Париже
В Париже опять протестуют противники санитарных пропусков. Сегодня они настроены агрессивно, бросают бутылки и петарды в полицейских. Полиция применила слезоточивый газ. Есть первые пострадавшие.
2021-09-11T21:21
true
PT0M54S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/0e/1745746774_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_87d63290ab6c08590cbbbd6fbce85dec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, париж, тулуза, франция, министерство внутренних дел франции, коронавирус covid-19
21:21 11.09.2021 (обновлено: 21:23 11.09.2021)
 
На акции протеста в Париже задержали около 70 человек

Parisien: в Париже ходе протестов против санитарных пропусков задержали около 70человек

Акция протеста против санитарных пропусков проходит в Париже
Акция протеста против санитарных пропусков проходит в Париже
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 11 сен - РИА Новости. Около 70 человек задержаны на акции протеста против санитарных пропусков в Париже, сообщает газета Parisien со ссылкой на источник в полиции.
Манифестация, организованная по призыву "желтых жилетов", сопровождалась масштабными беспорядками, правоохранители применяли слезоточивый газ и водомет.
По данным корреспондента РИА Новости, в настоящий момент акция завершена, протестующие разошлись. Около площади Пале-Руаяль - финальной точки маршрута манифестации - и улице Риволи какое-то время еще оставались полицейские машины.
По данным МВД Франции, в субботу в акциях протеста против санитарных пропусков по всей стране приняли участие более 120 тысяч человек. На улицы в Париже вышли 19 тысяч. Столкновениями сопровождалась и манифестация Тулузе, отмечает газета.
Демонстрации против санитарных пропусков проходят в Париже и других городах Франции девятую субботу подряд.
С 9 августа санитарные пропуска во Франции обязательны для посещения кафе, ресторанов, крупных торговых центров, а также для поездок на самолетах и в поездах дальнего следования. Документ предполагает прохождение полного цикла вакцинации от CОVID-19, отрицательного теста на коронавирусную инфекцию или подтверждения перенесения заболевания.
 
Распространение коронавирусаВ миреПарижТулузаФранцияМинистерство внутренних дел ФранцииКоронавирус COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:44В небе Манхеттена появились два мощных луча света
05:29В "Нафтогазе Украины" пожаловались на высокие цены на газ
05:20В США рекомендовали принять меры в отношении полицейских Капитолия
05:05СМИ: в Токио выросло число погибших после наезда такси на пешеходов
04:32Строительство новых городов в Сибири сократит миграцию молодежи в Москву
04:27На Сахалине закрыли паромное сообщение с материком из-за циклона
04:20На Сахалине отменено железнодорожное движение по четырем направлениям
04:06ВВС Израиля нанесли удар по объектам ХАМАС в секторе Газа
03:44В Макаровском районе Сахалина сошло около 20 селей из-за обильных дождей
03:44Франции предрекли быстрое поражение в случае войны с Россией
03:36В Поронайске на Сахалине подтоплено несколько улиц и дворов из-за циклона
03:21Кинологи рассказали, как менялось отношение россиян к питомцам
03:19Названы финансовые инструменты, которым не следует доверять
02:37Украинцев возмутили слова президента Эстонии об их стране
02:32Житель Сочи, ложно вызвавший полицию, попал в психдиспансер
02:17Эксперт объяснил, чем опасен договор дарения жилья для пенсионеров
02:17В Гаити призвали к отставке премьер-министра после его допроса
02:08Россиянам рассказали, какую кашу есть в межсезонье
01:41Российская армия получит более 240 новейших танков
01:21СМИ: при атаке на аэропорт Эрбиля в Иракском Курдистане никто не пострадал
Лента новостейМолния