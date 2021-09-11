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На акции протеста в Париже задержали около 70 человек
На акции протеста в Париже задержали около 70 человек - РИА Новости, 11.09.2021
На акции протеста в Париже задержали около 70 человек
Около 70 человек задержаны на акции протеста против санитарных пропусков в Париже, сообщает газета Parisien со ссылкой на источник в полиции. РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T21:21
2021-09-11T21:21
2021-09-11T21:23
распространение коронавируса
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ПАРИЖ, 11 сен - РИА Новости. Около 70 человек задержаны на акции протеста против санитарных пропусков в Париже, сообщает газета Parisien со ссылкой на источник в полиции.Манифестация, организованная по призыву "желтых жилетов", сопровождалась масштабными беспорядками, правоохранители применяли слезоточивый газ и водомет.По данным корреспондента РИА Новости, в настоящий момент акция завершена, протестующие разошлись. Около площади Пале-Руаяль - финальной точки маршрута манифестации - и улице Риволи какое-то время еще оставались полицейские машины.По данным МВД Франции, в субботу в акциях протеста против санитарных пропусков по всей стране приняли участие более 120 тысяч человек. На улицы в Париже вышли 19 тысяч. Столкновениями сопровождалась и манифестация Тулузе, отмечает газета.Демонстрации против санитарных пропусков проходят в Париже и других городах Франции девятую субботу подряд.С 9 августа санитарные пропуска во Франции обязательны для посещения кафе, ресторанов, крупных торговых центров, а также для поездок на самолетах и в поездах дальнего следования. Документ предполагает прохождение полного цикла вакцинации от CОVID-19, отрицательного теста на коронавирусную инфекцию или подтверждения перенесения заболевания.
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Кадры пострадавших во время протестов в Париже
В Париже опять протестуют противники санитарных пропусков. Сегодня они настроены агрессивно, бросают бутылки и петарды в полицейских. Полиция применила слезоточивый газ. Есть первые пострадавшие.
2021-09-11T21:21
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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в мире, париж, тулуза, франция, министерство внутренних дел франции, коронавирус covid-19
21:21 11.09.2021 (обновлено: 21:23 11.09.2021)
На акции протеста в Париже задержали около 70 человек
Parisien: в Париже ходе протестов против санитарных пропусков задержали около 70человек