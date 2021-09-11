https://ria.ru/20210911/xiaomi-1749681693.html

В Крыму прокомментировали сообщения о блокировке устройств Xiaomi

В Крыму прокомментировали сообщения о блокировке устройств Xiaomi - РИА Новости, 11.09.2021

В Крыму прокомментировали сообщения о блокировке устройств Xiaomi

Представители нескольких сервисных центров в Крыму заявили РИА Новости, что к ним никто не обращался по поводу блокировки устройств Xiaomi. РИА Новости, 11.09.2021

2021-09-11T17:26

2021-09-11T17:26

2021-09-11T19:01

технологии

республика крым

китай

xiaomi inc

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СУДАК (Крым), 11 сен — РИА Новости. Представители нескольких сервисных центров в Крыму заявили РИА Новости, что к ним никто не обращался по поводу блокировки устройств Xiaomi.Китайская компания ограничила использование своих смартфонов в некоторых частях мира. По информации XDA-developers, проблема коснулась Кубы, Ирана, Сирии, Северной Кореи, Судана, а также с сентября российского Крыма. Через несколько дней после покупки нового гаджета пользователи видят на экране сообщение о том, что политика Xiaomi не разрешает продажу продукта на этой территории и что его ввоз без специальной лицензии запрещен.В субботу агентство опросило представителей пяти сервисных центров по обслуживанию устройств компании в Симферополе."Мы читали об этом, но по факту к нам никто не подходил. Возможно, таких случаев мало. Или это фейк", — сказал представитель сервис-центра "Ноутбук-центр", отметив, что программно такая блокировка возможна.В сервис-центре "Мобильный эксперт" также заявили об отсутствии подобных обращений. Возможно, речь идет о блокировке устройств, купленных удаленно в Китае с попыткой активировать их на территории полуострова, предположили там.Несколько пользователей устройств Xiaomi в Крыму также подтвердили РИА Новости, что никаких проблем с гаджетами нет. В частности, об этом заявил советник главы республики Олег Крючков. По его словам, смартфон работает в штатном режиме.

https://ria.ru/20210911/smartfony-1749670831.html

https://ria.ru/20210911/smartfon-1749629834.html

республика крым

китай

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, республика крым, китай, xiaomi inc