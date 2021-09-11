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В Госдуме прокомментировали несчастные случаи с бытовым газом
В Госдуме прокомментировали несчастные случаи с бытовым газом - РИА Новости, 11.09.2021
В Госдуме прокомментировали несчастные случаи с бытовым газом
Анализируя несчастные случаи с бытовым газом, нужно помнить и о человеческом факторе, должны быть предусмотрены меры серьезного административного наказания за... РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T13:30
2021-09-11T13:30
общество
госдума рф
владимир афонский
взрыв газа в жилом доме под ельцом
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Анализируя несчастные случаи с бытовым газом, нужно помнить и о человеческом факторе, должны быть предусмотрены меры серьезного административного наказания за неправильное обращение с газом, сказал РИА Новости зампредседателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский."Уже существуют достаточно жесткие требования к установке газового оборудования, к проверке газового оборудования, к сожалению, не всегда своевременно проводится эта проверка, но здесь скорее проблема не в наших газовых операторах, не в горгазах, облгазах, которые занимаются этим вопросом, а скорее надо самим гражданам внимательнее относится к этому процессу и не пускать это на самотек", - отметил Афонский.Политик добавил, что человеческий фактор усугубляет ситуацию, "утечка газа или самовольное подключение к нему" недопустимы. За эти действия, как пояснил Афонский, "должны быть предусмотрены меры серьезного административного наказания". Политик исключил в качестве наказания уголовную ответственность, но добавил, что "вопрос крайне острый".Информация о взрыве бытового газа в двухэтажном доме №24 по улице Школьная поселка Солидарность поступила спасателям в 0.52 мск субботы. Произошло частичное обрушение стены. Погибли три человека - женщина 1971 года рождения, 11-летний ребенок, мужчина 1935 года рождения. Пострадали шесть человек, в том числе девочка 2012 года рождения. На момент происшествия в доме, предположительно, находились 25 человек.Следствием возбуждено дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Определяются все версии, в том числе утечка бытового газа и неисправность газового оборудования.В результате взрыва разрушен один из двух подъездов дома. В доме 16 квартир, по данным ГУМЧС, там проживали 30 человек. Здание 1970 года постройки не являлось аварийным.
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Взрыв газа в жилом доме в Ельце. Кадры с места ЧП
В липецком Ельце произошел взрыв в жилом доме. Погибли не меньше трех человек, 8 пострадали. Разбор завалов продолжается. СКР возбудил уголовное дело.
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60
общество, госдума рф, владимир афонский, взрыв газа в жилом доме под ельцом
13:30 11.09.2021
 
В Госдуме прокомментировали несчастные случаи с бытовым газом

Депутат Госдумы Афонский призвал наказывать за неправильное обращение с газом

© МЧС РФСотрудники МЧС РФ на месте взрыва бытового газа в жилом доме в поселке Солидарность Елецкого района Липецкой области
Сотрудники МЧС РФ на месте взрыва бытового газа в жилом доме в поселке Солидарность Елецкого района Липецкой области
© МЧС РФ
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Анализируя несчастные случаи с бытовым газом, нужно помнить и о человеческом факторе, должны быть предусмотрены меры серьезного административного наказания за неправильное обращение с газом, сказал РИА Новости зампредседателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский.
"Уже существуют достаточно жесткие требования к установке газового оборудования, к проверке газового оборудования, к сожалению, не всегда своевременно проводится эта проверка, но здесь скорее проблема не в наших газовых операторах, не в горгазах, облгазах, которые занимаются этим вопросом, а скорее надо самим гражданам внимательнее относится к этому процессу и не пускать это на самотек", - отметил Афонский.
Политик добавил, что человеческий фактор усугубляет ситуацию, "утечка газа или самовольное подключение к нему" недопустимы. За эти действия, как пояснил Афонский, "должны быть предусмотрены меры серьезного административного наказания". Политик исключил в качестве наказания уголовную ответственность, но добавил, что "вопрос крайне острый".
"В настоящий момент надо внимательно посмотреть нормативную законодательную базу, что в ней не хватает, чтобы исключить эти случаи и главное с тем, чтобы исключить человеческий фактор", - заключил он.
Информация о взрыве бытового газа в двухэтажном доме №24 по улице Школьная поселка Солидарность поступила спасателям в 0.52 мск субботы. Произошло частичное обрушение стены. Погибли три человека - женщина 1971 года рождения, 11-летний ребенок, мужчина 1935 года рождения. Пострадали шесть человек, в том числе девочка 2012 года рождения. На момент происшествия в доме, предположительно, находились 25 человек.
Следствием возбуждено дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Определяются все версии, в том числе утечка бытового газа и неисправность газового оборудования.
В результате взрыва разрушен один из двух подъездов дома. В доме 16 квартир, по данным ГУМЧС, там проживали 30 человек. Здание 1970 года постройки не являлось аварийным.
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
10:45
Взрывы бытового газа в жилых домах в России в 2021 году
 
ОбществоГосдума РФВладимир АфонскийВзрыв газа в жилом доме под Ельцом
 
 
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