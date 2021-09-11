https://ria.ru/20210911/vzryv-1749647182.html

Спасатели ищут мужчину на месте взрыва в доме под Ельцом

Спасатели ищут мужчину на месте взрыва в доме под Ельцом - РИА Новости, 11.09.2021

Спасатели ищут мужчину на месте взрыва в доме под Ельцом

Спасатели ведут поиск еще одного мужчины, проживавшего в доме в поселке Солидарность Елецкого района Липецкой области, где в ночь на субботу взорвался газ,... РИА Новости, 11.09.2021

2021-09-11T12:14

2021-09-11T12:14

2021-09-11T12:14

происшествия

елецкий район

липецкая область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

взрыв газа в жилом доме под ельцом

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ВОРОНЕЖ, 11 сен - РИА Новости. Спасатели ведут поиск еще одного мужчины, проживавшего в доме в поселке Солидарность Елецкого района Липецкой области, где в ночь на субботу взорвался газ, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.Информация о взрыве бытового газа в двухэтажном доме №24 по улице Школьная поселка Солидарность поступила спасателям в 0.52 мск субботы. Произошло частичное обрушение стены. Погибли три человека - женщина 1971 года рождения, 11-летний ребенок, тело мужчины 1935 года рождения извлекли из под завалов несколько минут назад. Пострадали шесть человек, в том числе девочка 2012 года рождения. На момент происшествия в доме, предположительно, находились 25 человек."Одного еще ищут, мужчину 1955 года рождения. Проживал один в седьмой квартире", - сказал собеседник агентства.По данным областной администрации, разбор завалов на месте взрыва продолжается."По информации МЧС, там ещё могут быть пострадавшие", - сообщает администрация региона.Следствием возбуждено дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Определяются все версии, в том числе утечка бытового газа и неисправность газового оборудования.В результате взрыва разрушен один из двух подъездов дома. В доме 16 квартир, по данным ГУМЧС, там проживали 30 человек. Здание 1970 года постройки не являлось аварийным.

https://ria.ru/20210911/prichina-1749635803.html

https://ria.ru/20210911/vzryvy-1749638890.html

елецкий район

липецкая область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, елецкий район, липецкая область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в жилом доме под ельцом