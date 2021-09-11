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Спасатели ищут мужчину на месте взрыва в доме под Ельцом
Спасатели ищут мужчину на месте взрыва в доме под Ельцом - РИА Новости, 11.09.2021
Спасатели ищут мужчину на месте взрыва в доме под Ельцом
Спасатели ведут поиск еще одного мужчины, проживавшего в доме в поселке Солидарность Елецкого района Липецкой области, где в ночь на субботу взорвался газ,... РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T12:14
2021-09-11T12:14
происшествия
елецкий район
липецкая область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв газа в жилом доме под ельцом
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ВОРОНЕЖ, 11 сен - РИА Новости. Спасатели ведут поиск еще одного мужчины, проживавшего в доме в поселке Солидарность Елецкого района Липецкой области, где в ночь на субботу взорвался газ, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.Информация о взрыве бытового газа в двухэтажном доме №24 по улице Школьная поселка Солидарность поступила спасателям в 0.52 мск субботы. Произошло частичное обрушение стены. Погибли три человека - женщина 1971 года рождения, 11-летний ребенок, тело мужчины 1935 года рождения извлекли из под завалов несколько минут назад. Пострадали шесть человек, в том числе девочка 2012 года рождения. На момент происшествия в доме, предположительно, находились 25 человек."Одного еще ищут, мужчину 1955 года рождения. Проживал один в седьмой квартире", - сказал собеседник агентства.По данным областной администрации, разбор завалов на месте взрыва продолжается."По информации МЧС, там ещё могут быть пострадавшие", - сообщает администрация региона.Следствием возбуждено дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Определяются все версии, в том числе утечка бытового газа и неисправность газового оборудования.В результате взрыва разрушен один из двух подъездов дома. В доме 16 квартир, по данным ГУМЧС, там проживали 30 человек. Здание 1970 года постройки не являлось аварийным.
https://ria.ru/20210911/prichina-1749635803.html
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елецкий район
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происшествия, елецкий район, липецкая область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в жилом доме под ельцом
12:14 11.09.2021
 
Спасатели ищут мужчину на месте взрыва в доме под Ельцом

Спасатели ищут мужчину на месте взрыва газа в доме под Ельцом в Липецкой области

© МЧС РФСотрудники МЧС РФ на месте взрыва бытового газа в жилом доме в поселке Солидарность Елецкого района Липецкой области
Сотрудники МЧС РФ на месте взрыва бытового газа в жилом доме в поселке Солидарность Елецкого района Липецкой области
© МЧС РФ
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ВОРОНЕЖ, 11 сен - РИА Новости. Спасатели ведут поиск еще одного мужчины, проживавшего в доме в поселке Солидарность Елецкого района Липецкой области, где в ночь на субботу взорвался газ, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Информация о взрыве бытового газа в двухэтажном доме №24 по улице Школьная поселка Солидарность поступила спасателям в 0.52 мск субботы. Произошло частичное обрушение стены. Погибли три человека - женщина 1971 года рождения, 11-летний ребенок, тело мужчины 1935 года рождения извлекли из под завалов несколько минут назад. Пострадали шесть человек, в том числе девочка 2012 года рождения. На момент происшествия в доме, предположительно, находились 25 человек.
На месте взрыва газа в жилом доме под Ельцом
10:02
В прокуратуре назвали возможную причину взрыва газа под Ельцом
"Одного еще ищут, мужчину 1955 года рождения. Проживал один в седьмой квартире", - сказал собеседник агентства.
По данным областной администрации, разбор завалов на месте взрыва продолжается.
"По информации МЧС, там ещё могут быть пострадавшие", - сообщает администрация региона.
Следствием возбуждено дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Определяются все версии, в том числе утечка бытового газа и неисправность газового оборудования.
В результате взрыва разрушен один из двух подъездов дома. В доме 16 квартир, по данным ГУМЧС, там проживали 30 человек. Здание 1970 года постройки не являлось аварийным.
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
10:45
Взрывы бытового газа в жилых домах в России в 2021 году
 
ПроисшествияЕлецкий районЛипецкая областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Взрыв газа в жилом доме под Ельцом
 
 
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