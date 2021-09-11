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Семьи погибших при взрыве газа под Ельцом получат компенсацию
Семьи погибших при взрыве газа под Ельцом получат компенсацию - РИА Новости, 11.09.2021
Семьи погибших при взрыве газа под Ельцом получат компенсацию
Семьи погибших при взрыве газа в доме в поселке Солидарность Елецкого района, жилье которых полностью разрушено, получат 1,5 миллиона рублей, сообщил глава... РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T10:47
2021-09-11T10:47
2021-09-11T10:47
происшествия
елецкий район
липецкая область
игорь артамонов
взрыв газа в жилом доме под ельцом
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ВОРОНЕЖ, 11 сен - РИА Новости. Семьи погибших при взрыве газа в доме в поселке Солидарность Елецкого района, жилье которых полностью разрушено, получат 1,5 миллиона рублей, сообщил глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.Ранее Артамонов заявил, что семьям погибших будет выплачено по 1 миллиону рублей, пострадавшим - по 500 тысяч рублей."Мной принято решение о выделении средств из резервного фонда. Какими будут компенсации: 1,5 миллиона рублей при полном разрушении жилья и наличии погибших в семье; 1 миллион рублей при частичном ущербе жилью и наличии погибших в семье, 500 тысяч рублей при частичном ущербе жилью", - написал Артамонов в своем Instagram.Информация о взрыве бытового газа в двухэтажном доме №24 по улице Школьная поселка Солидарность поступила спасателям в 0.52 мск субботы. Произошло частичное обрушение стены. Погибли три человека - женщина 1971 года рождения, 11-летний ребенок, мужчина 1935 года рождения. Пострадали шесть человек, в том числе девочка 2012 года рождения. На момент происшествия в доме, предположительно, находились 25 человек.Следствием возбуждено дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По данным прокуратуры области, одной из версий взрыва может быть неисправность газового оборудования.В результате взрыва разрушен один из двух подъездов дома. В доме 16 квартир, по данным ГУМЧС, там проживали 30 человек. Здание 1970 года постройки не являлось аварийным.
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елецкий район
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Взрыв газа в жилом доме в Ельце. Кадры с места ЧП
В липецком Ельце произошел взрыв в жилом доме. Погибли не меньше трех человек, 8 пострадали. Разбор завалов продолжается. СКР возбудил уголовное дело.
2021-09-11T10:47
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происшествия, елецкий район, липецкая область, игорь артамонов, взрыв газа в жилом доме под ельцом
Семьи погибших при взрыве газа под Ельцом получат компенсацию
Семьи погибших при взрыве газа под Ельцом получат 1,5 миллиона рублей
ВОРОНЕЖ, 11 сен - РИА Новости.
Семьи погибших при взрыве газа в доме в поселке Солидарность
Елецкого района, жилье которых полностью разрушено, получат 1,5 миллиона рублей, сообщил глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов
.
Ранее Артамонов заявил, что семьям погибших будет выплачено по 1 миллиону рублей, пострадавшим - по 500 тысяч рублей.
"Мной принято решение о выделении средств из резервного фонда. Какими будут компенсации: 1,5 миллиона рублей при полном разрушении жилья и наличии погибших в семье; 1 миллион рублей при частичном ущербе жилью и наличии погибших в семье, 500 тысяч рублей при частичном ущербе жилью", - написал Артамонов в своем Instagram.
Информация о взрыве бытового газа в двухэтажном доме №24 по улице Школьная поселка Солидарность поступила спасателям в 0.52 мск субботы. Произошло частичное обрушение стены. Погибли три человека - женщина 1971 года рождения, 11-летний ребенок, мужчина 1935 года рождения. Пострадали шесть человек, в том числе девочка 2012 года рождения. На момент происшествия в доме, предположительно, находились 25 человек.
Следствием возбуждено дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По данным прокуратуры области, одной из версий взрыва может быть неисправность газового оборудования.
В результате взрыва разрушен один из двух подъездов дома. В доме 16 квартир, по данным ГУМЧС, там проживали 30 человек. Здание 1970 года постройки не являлось аварийным.