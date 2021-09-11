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Под Ельцом снесут дом, где взорвался газ, заявил губернатор

Под Ельцом снесут дом, где взорвался газ, заявил губернатор - РИА Новости, 11.09.2021

Под Ельцом снесут дом, где взорвался газ, заявил губернатор

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что многоквартирный дом, в поселке Солидарность Елецкого района, где взорвался газ и погибли три... РИА Новости, 11.09.2021

2021-09-11T10:43

2021-09-11T10:43

2021-09-11T10:44

елецкий район

липецкая область

взрыв газа в жилом доме под ельцом

происшествия

елец

игорь артамонов

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ВОРОНЕЖ, 11 сен - РИА Новости. Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что многоквартирный дом, в поселке Солидарность Елецкого района, где взорвался газ и погибли три человека, будет снесен.Ранее Артамонов заявил, что семьям погибших и полностью потерявшим жилье будет выплачено по 1,5 миллиона рублей, 1 миллион рублей получат "при частичном ущербе жилью и наличии погибших в семье, 500 тысяч рублей - при частичном ущербе жилью"."Что касается дома - здание будет снесено. Жильцы получат новое жилье за счёт бюджета. Компенсации, перечисленные выше, не входят в эту помощь. Это отдельная статья выделения средств. Механизм решения вопроса сейчас прорабатываем. Пока, все оставшиеся без крова будут размещены в Ельце и Елецком районе", - написал Артамонов в своем Instagram.Информация о взрыве бытового газа в двухэтажном доме №24 по улице Школьная поселка Солидарность поступила спасателям в 0.52 мск субботы. Произошло частичное обрушение стены. Погибли три человека - женщина 1971 года рождения, 11-летний ребенок, тело мужчины 1935 года рождения извлекли из под завалов несколько минут назад. Пострадали шесть человек, в том числе девочка 2012 года рождения. На момент происшествия в доме, предположительно, находились 25 человек.Следствием возбуждено дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По данным прокуратуры области, одной из версий взрыва может быть неисправность газового оборудования.В результате взрыва разрушен один из двух подъездов дома. В доме 16 квартир, по данным ГУМЧС, там проживали 30 человек. Здание 1970 года постройки не являлось аварийным.

https://ria.ru/20210911/prichina-1749635803.html

елецкий район

липецкая область

елец

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Взрыв газа в жилом доме в Ельце. Кадры с места ЧП В липецком Ельце произошел взрыв в жилом доме. Погибли не меньше трех человек, 8 пострадали. Разбор завалов продолжается. СКР возбудил уголовное дело. 2021-09-11T10:43 true PT0M18S

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елецкий район, липецкая область, взрыв газа в жилом доме под ельцом, происшествия, елец, игорь артамонов