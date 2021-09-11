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Газовые службы проверили дом под Липецком, где взорвался газ, в июне
Газовые службы проверили дом под Липецком, где взорвался газ, в июне - РИА Новости, 11.09.2021
Газовые службы проверили дом под Липецком, где взорвался газ, в июне
Газовые службы проверяли 25 июня дом в поселке Солидарность Елецкого района Липецкой области, где в ночь на субботу взорвался газ и погибли три человека,... РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T10:25
2021-09-11T10:25
2021-09-11T10:34
происшествия
елецкий район
липецкая область
игорь артамонов
взрыв газа в жилом доме под ельцом
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ВОРОНЕЖ, 11 сен - РИА Новости. Газовые службы проверяли 25 июня дом в поселке Солидарность Елецкого района Липецкой области, где в ночь на субботу взорвался газ и погибли три человека, сообщил журналистам прибывший на место происшествия глава администрации региона Игорь Артамонов.Информация о взрыве бытового газа в двухэтажном доме №24 по улице Школьная поселка Солидарность поступила спасателям в 0.52 мск субботы. Произошло частичное обрушение стены. Погибли три человека - женщина 1971 года рождения, 11-летний ребенок, мужчина 1935 года рождения. Пострадали шесть человек, в том числе девочка 2012 года рождения. На момент происшествия в доме, предположительно, находились 25 человек.Следствием возбуждено дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По данным прокуратуры области, одной из версий взрыва может быть неисправность газового оборудования."Газовая служба здесь проверяла - 25 июня была проверка", - сказал Артамонов.В результате взрыва разрушен один из двух подъездов дома. В доме 16 квартир, по данным ГУМЧС, там проживали 30 человек. Здание 1970 года постройки не являлось аварийным.
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елецкий район
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Взрыв газа в жилом доме в Ельце. Кадры с места ЧП
В липецком Ельце произошел взрыв в жилом доме. Погибли не меньше трех человек, 8 пострадали. Разбор завалов продолжается. СКР возбудил уголовное дело.
2021-09-11T10:25
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происшествия, елецкий район, липецкая область, игорь артамонов, взрыв газа в жилом доме под ельцом
10:25 11.09.2021 (обновлено: 10:34 11.09.2021)
Газовые службы проверили дом под Липецком, где взорвался газ, в июне
Газовые службы 25 июня проверили дом под Липецком, где взорвался газ