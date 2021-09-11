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Газовые службы проверили дом под Липецком, где взорвался газ, в июне
Газовые службы проверили дом под Липецком, где взорвался газ, в июне - РИА Новости, 11.09.2021
Газовые службы проверили дом под Липецком, где взорвался газ, в июне
Газовые службы проверяли 25 июня дом в поселке Солидарность Елецкого района Липецкой области, где в ночь на субботу взорвался газ и погибли три человека,... РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T10:25
2021-09-11T10:34
происшествия
елецкий район
липецкая область
игорь артамонов
взрыв газа в жилом доме под ельцом
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ВОРОНЕЖ, 11 сен - РИА Новости. Газовые службы проверяли 25 июня дом в поселке Солидарность Елецкого района Липецкой области, где в ночь на субботу взорвался газ и погибли три человека, сообщил журналистам прибывший на место происшествия глава администрации региона Игорь Артамонов.Информация о взрыве бытового газа в двухэтажном доме №24 по улице Школьная поселка Солидарность поступила спасателям в 0.52 мск субботы. Произошло частичное обрушение стены. Погибли три человека - женщина 1971 года рождения, 11-летний ребенок, мужчина 1935 года рождения. Пострадали шесть человек, в том числе девочка 2012 года рождения. На момент происшествия в доме, предположительно, находились 25 человек.Следствием возбуждено дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По данным прокуратуры области, одной из версий взрыва может быть неисправность газового оборудования."Газовая служба здесь проверяла - 25 июня была проверка", - сказал Артамонов.В результате взрыва разрушен один из двух подъездов дома. В доме 16 квартир, по данным ГУМЧС, там проживали 30 человек. Здание 1970 года постройки не являлось аварийным.
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елецкий район
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Взрыв газа в жилом доме в Ельце. Кадры с места ЧП
В липецком Ельце произошел взрыв в жилом доме. Погибли не меньше трех человек, 8 пострадали. Разбор завалов продолжается. СКР возбудил уголовное дело.
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происшествия, елецкий район, липецкая область, игорь артамонов, взрыв газа в жилом доме под ельцом
10:25 11.09.2021 (обновлено: 10:34 11.09.2021)
 
Газовые службы проверили дом под Липецком, где взорвался газ, в июне

Газовые службы 25 июня проверили дом под Липецком, где взорвался газ

© МЧС РФСотрудники МЧС РФ на месте взрыва бытового газа в жилом доме в поселке Солидарность Елецкого района Липецкой области
Сотрудники МЧС РФ на месте взрыва бытового газа в жилом доме в поселке Солидарность Елецкого района Липецкой области
© МЧС РФ
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ВОРОНЕЖ, 11 сен - РИА Новости. Газовые службы проверяли 25 июня дом в поселке Солидарность Елецкого района Липецкой области, где в ночь на субботу взорвался газ и погибли три человека, сообщил журналистам прибывший на место происшествия глава администрации региона Игорь Артамонов.
Информация о взрыве бытового газа в двухэтажном доме №24 по улице Школьная поселка Солидарность поступила спасателям в 0.52 мск субботы. Произошло частичное обрушение стены. Погибли три человека - женщина 1971 года рождения, 11-летний ребенок, мужчина 1935 года рождения. Пострадали шесть человек, в том числе девочка 2012 года рождения. На момент происшествия в доме, предположительно, находились 25 человек.
Следствием возбуждено дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По данным прокуратуры области, одной из версий взрыва может быть неисправность газового оборудования.
"Газовая служба здесь проверяла - 25 июня была проверка", - сказал Артамонов.
В результате взрыва разрушен один из двух подъездов дома. В доме 16 квартир, по данным ГУМЧС, там проживали 30 человек. Здание 1970 года постройки не являлось аварийным.
На месте взрыва газа в жилом доме под Ельцом
10:02
В прокуратуре назвали возможную причину взрыва газа под Ельцом
 
ПроисшествияЕлецкий районЛипецкая областьИгорь АртамоновВзрыв газа в жилом доме под Ельцом
 
 
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