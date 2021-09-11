https://ria.ru/20210911/vzryv-1749637598.html

Газовые службы проверили дом под Липецком, где взорвался газ, в июне

Газовые службы проверили дом под Липецком, где взорвался газ, в июне - РИА Новости, 11.09.2021

Газовые службы проверили дом под Липецком, где взорвался газ, в июне

Газовые службы проверяли 25 июня дом в поселке Солидарность Елецкого района Липецкой области, где в ночь на субботу взорвался газ и погибли три человека,... РИА Новости, 11.09.2021

2021-09-11T10:25

2021-09-11T10:25

2021-09-11T10:34

происшествия

елецкий район

липецкая область

игорь артамонов

взрыв газа в жилом доме под ельцом

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ВОРОНЕЖ, 11 сен - РИА Новости. Газовые службы проверяли 25 июня дом в поселке Солидарность Елецкого района Липецкой области, где в ночь на субботу взорвался газ и погибли три человека, сообщил журналистам прибывший на место происшествия глава администрации региона Игорь Артамонов.Информация о взрыве бытового газа в двухэтажном доме №24 по улице Школьная поселка Солидарность поступила спасателям в 0.52 мск субботы. Произошло частичное обрушение стены. Погибли три человека - женщина 1971 года рождения, 11-летний ребенок, мужчина 1935 года рождения. Пострадали шесть человек, в том числе девочка 2012 года рождения. На момент происшествия в доме, предположительно, находились 25 человек.Следствием возбуждено дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По данным прокуратуры области, одной из версий взрыва может быть неисправность газового оборудования."Газовая служба здесь проверяла - 25 июня была проверка", - сказал Артамонов.В результате взрыва разрушен один из двух подъездов дома. В доме 16 квартир, по данным ГУМЧС, там проживали 30 человек. Здание 1970 года постройки не являлось аварийным.

https://ria.ru/20210911/prichina-1749635803.html

елецкий район

липецкая область

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Взрыв газа в жилом доме в Ельце. Кадры с места ЧП В липецком Ельце произошел взрыв в жилом доме. Погибли не меньше трех человек, 8 пострадали. Разбор завалов продолжается. СКР возбудил уголовное дело. 2021-09-11T10:25 true PT0M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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происшествия, елецкий район, липецкая область, игорь артамонов, взрыв газа в жилом доме под ельцом