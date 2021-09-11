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Жильцам дома под Ельцом, где взорвался газ, предложат новое жилье
Жильцам дома под Ельцом, где взорвался газ, предложат новое жилье - РИА Новости, 11.09.2021
Жильцам дома под Ельцом, где взорвался газ, предложат новое жилье
Власти Липецкой области предложат жильцам дома в поселке Солидарность, где взорвался газ, новое жилье или денежную компенсацию, сообщил прибывший на место... РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T10:00
2021-09-11T10:00
2021-09-11T10:11
происшествия
елец
елецкий район
липецкая область
игорь артамонов
взрыв газа в жилом доме под ельцом
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ВОРОНЕЖ, 11 сен - РИА Новости. Власти Липецкой области предложат жильцам дома в поселке Солидарность, где взорвался газ, новое жилье или денежную компенсацию, сообщил прибывший на место происшествия глава администрации региона Игорь Артамонов."Мы сейчас обсуждаем возможности либо покупки для всех жителей дома аналогичного жилья в Ельце, в Елецком районе, либо выделение денежной компенсации. Мы никого не бросим, чтобы дети пошли в школу - мы необходимую помощь окажем, обязательно поможем разобрать, перевести", - сказал Артамонов журналистам.По его словам, днем работники социальной защиты встретятся с каждой семьей жильцов дома.Информация о взрыве бытового газа в двухэтажном доме №24 по улице Школьная поселка Солидарность поступила спасателям в 0.52 мск субботы. Произошло частичное обрушение стены. Погибли три человека - женщина 1971 года рождения, 11-летний ребенок и мужчина 1935 года. Пострадали шесть человек, в том числе девочка 2012 года рождения. На момент происшествия в доме, предположительно, находились 25 человек.В результате взрыва разрушен один из двух подъездов дома. В доме 16 квартир, по данным ГУМЧС, там проживали 30 человек. Здание 1970 года постройки не являлось аварийным.
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Взрыв газа в жилом доме в Ельце. Кадры с места ЧП
В липецком Ельце произошел взрыв в жилом доме. Погибли не меньше трех человек, 8 пострадали. Разбор завалов продолжается. СКР возбудил уголовное дело.
2021-09-11T10:00
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происшествия, елец, елецкий район, липецкая область, игорь артамонов, взрыв газа в жилом доме под ельцом
10:00 11.09.2021 (обновлено: 10:11 11.09.2021)
Жильцам дома под Ельцом, где взорвался газ, предложат новое жилье
Жильцам дома под Ельцом, где взорвался газ, предложат новое жилье или компенсацию