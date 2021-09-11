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Очевидцы рассказали о взрыве газа в Липецкой области

Очевидцы рассказали о взрыве газа в Липецкой области - РИА Новости, 11.09.2021

Очевидцы рассказали о взрыве газа в Липецкой области

Очевидцы, живущие неподалеку от дома под Ельцом, в котором произошел хлопок газа ночью, рассказали "360" о трагедии. РИА Новости, 11.09.2021

2021-09-11T08:49

2021-09-11T08:49

2021-09-11T13:43

происшествия

елец

липецкая область

жилье

взрыв газа в жилом доме под ельцом

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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Очевидцы, живущие неподалеку от дома под Ельцом, в котором произошел хлопок газа ночью, рассказали "360" о трагедии."Я слышала только, у меня окна с другой стороны дома, видела, как начали метаться люди, кто-то на машинах подальше, кто-то бегом к месту происшествия", — пояснила одна из местных жительниц Мария.Ее супруг узнал, что произошло, а после оделся и побежал помогать.Женщина отметила, что ее сосед видел, как "дом разорвало", — в тот момент мужчина играл на компьютере. Мария также отметила, что испугалась возможной цепной реакции, поэтому взяла документы и животных и вышла на улицу."Сейчас все стихло", — заключила она.Сообщение о взрыве бытового газа в двухэтажном доме № 24 по улице Школьной поселка Солидарность поступила спасателям в 0:52 по московскому времени. Стена здания частично разрушилась. Сейчас известно о двух погибших — женщине 1971 года рождения и 11-летней девочке. Пострадали еще шестеро. На момент ЧП в здании, предположительно, находились 25 человек. Спасатели ищут мужчину, который может быть под завалами.Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов выехал к месту трагедии.

https://ria.ru/20210911/proverka-1749627844.html

елец

липецкая область

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происшествия, елец, липецкая область, жилье, взрыв газа в жилом доме под ельцом