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Очевидцы рассказали о взрыве газа в Липецкой области
Очевидцы рассказали о взрыве газа в Липецкой области - РИА Новости, 11.09.2021
Очевидцы рассказали о взрыве газа в Липецкой области
Очевидцы, живущие неподалеку от дома под Ельцом, в котором произошел хлопок газа ночью, рассказали "360" о трагедии. РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T08:49
2021-09-11T08:49
2021-09-11T13:43
происшествия
елец
липецкая область
жилье
взрыв газа в жилом доме под ельцом
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Очевидцы, живущие неподалеку от дома под Ельцом, в котором произошел хлопок газа ночью, рассказали "360" о трагедии."Я слышала только, у меня окна с другой стороны дома, видела, как начали метаться люди, кто-то на машинах подальше, кто-то бегом к месту происшествия", — пояснила одна из местных жительниц Мария.Ее супруг узнал, что произошло, а после оделся и побежал помогать.Женщина отметила, что ее сосед видел, как "дом разорвало", — в тот момент мужчина играл на компьютере. Мария также отметила, что испугалась возможной цепной реакции, поэтому взяла документы и животных и вышла на улицу."Сейчас все стихло", — заключила она.Сообщение о взрыве бытового газа в двухэтажном доме № 24 по улице Школьной поселка Солидарность поступила спасателям в 0:52 по московскому времени. Стена здания частично разрушилась. Сейчас известно о двух погибших — женщине 1971 года рождения и 11-летней девочке. Пострадали еще шестеро. На момент ЧП в здании, предположительно, находились 25 человек. Спасатели ищут мужчину, который может быть под завалами.Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов выехал к месту трагедии.
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происшествия, елец, липецкая область, жилье, взрыв газа в жилом доме под ельцом
08:49 11.09.2021 (обновлено: 13:43 11.09.2021)
Очевидцы рассказали о взрыве газа в Липецкой области
Очевидцы рассказали о взрыве бытового газа в жилом доме под Ельцом
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости.
Очевидцы, живущие неподалеку от дома под Ельцом, в котором произошел хлопок газа ночью, рассказали "360"
о трагедии.
"Я слышала только, у меня окна с другой стороны дома, видела, как начали метаться люди, кто-то на машинах подальше, кто-то бегом к месту происшествия", — пояснила одна из местных жительниц Мария.
Ее супруг узнал, что произошло, а после оделся и побежал помогать.
Женщина отметила, что ее сосед видел, как "дом разорвало", — в тот момент мужчина играл на компьютере. Мария также отметила, что испугалась возможной цепной реакции, поэтому взяла документы и животных и вышла на улицу.
"Сейчас все стихло", — заключила она.
Сообщение о взрыве бытового газа в двухэтажном доме № 24 по улице Школьной поселка Солидарность
поступила спасателям в 0:52 по московскому времени. Стена здания частично разрушилась.
Сейчас известно о двух погибших — женщине 1971 года рождения и 11-летней девочке. Пострадали еще шестеро. На момент ЧП в здании, предположительно, находились 25 человек. Спасатели ищут мужчину, который может быть под завалами.
Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов
выехал к месту трагедии.