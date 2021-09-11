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В жилом доме под Ельцом взорвался газ
В жилом доме под Ельцом взорвался газ - РИА Новости, 11.09.2021
В жилом доме под Ельцом взорвался газ
Газ взорвался в жилом доме под Ельцом в Липецкой области, сообщила пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T02:27
2021-09-11T02:27
2021-09-11T05:51
происшествия
елец
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
взрыв газа в жилом доме под ельцом
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Газ взорвался в жилом доме под Ельцом в Липецкой области, сообщила пресс-служба МЧС России.Информация о ЧП в двухподъездном двухэтажном доме на улице Школьная в поселке Солидарность поступила в 0.52. По предварительным данным, в результате взрыва обрушился один подъезд, пожара не было.Как сообщили РИА Новости в экстренных службах, из-под завалов извлекли шесть человек. "Из пострадавших - у двоих переломы ног, у одного сломана рука. Один ребенок", - уточнил собеседник агентства.Под завалами могут оставаться четыре человека, в том числе ребенок. Всего в доме прописаны 47 человек, но не все там проживают.
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происшествия, елец, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, взрыв газа в жилом доме под ельцом
02:27 11.09.2021 (обновлено: 05:51 11.09.2021)
В жилом доме под Ельцом взорвался газ
В жилом доме под Ельцом взорвался газ, произошло частичное обрушение стены